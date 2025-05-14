Успешные войны России, которые почти не изучают в школе

Об этих успешных войнах России есть, в лучшем случае, скупое – в несколько слов – упоминание в школьных учебниках.

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Русско-шведская война 1590-1593

Это было первое успешное для России военное столкновение после окончания неудачной Ливонской войны. Оно ознаменовалось частичным реваншем за поражение. В результате трёхлетних пограничных военных действий Россия отвоевала у Швеции те территории на побережье Финского залива и на Карельском перешейке, которые Швеция захватила в ходе Ливонской войны. Города Ивангород, Ям (Кингисепп), Копорье, Орешек (Шлиссельбург) и Корела (Приозёрск) вновь отошли к России.

Война за польское наследство 1733-1735

Эта война явилась как бы отголоском Великой Северной войны. В борьбе за польский королевский трон снова схлестнулись два кандидата: Август III (сын поддерживаемого Петром Великим Августа II) и Станислав Лещинский, которого тогда выдвигал шведский король Карл XII. На этот раз на стороне Лещинского были французы, с которыми впервые столкнулись русские войска.

Русской армии достался ряд побед, самой крупной из которых было взятие Данцига (Гданьска) в 1734 году. В 1735 году фельдмаршал Пётр Ласси – ирландец, прошедший ранее под знамёнами России всю Великую Северную войну от битвы при Нарве – появился во главе русских войск на Рейне. Это было самое глубокое в то время продвижение русской армии на запад. После этого был заключен мир, согласно которому Август III утвердился на польском престоле.

Русско-турецкая война 1735-1739

Эта война была вызвана желанием России уничтожить последствия поражения Петра I в Прутском походе 1711 года (о котором тоже почти ничего не говорится в школьном курсе). О войне 1735-1739 гг. следовало бы рассказать хотя бы для того, чтобы объяснить, каким образом Азов, уступленный в результате Прутского похода, снова оказался в составе России.

Война с Турцией 1735-1739 гг. была ознаменована как блестящими победами русских войск, так и их огромными небоевыми потерями вследствие свирепствовавших болезней. Именно эпидемии не дали возможности России использовать свои победы в полной мере и закрепиться на берегах Чёрного моря.

Данная война велась в царствование Анны Иоанновны и правление её любимца Бирона, что также наложило отпечаток на ход военных действий: вопиющее казнокрадство, голод и недостаток обмундирования в русской армии.

Об этой победной войне было не принято распространяться в советское время, потому что главнокомандующими русской армии были иностранцы. Это, прежде всего, один из поздних сподвижников Петра Великого немец Христофор Миних, до приезда в Россию служивший в четырёх армиях Европы. И уже известный нам Ласси.

Под командованием Миниха русские впервые в своей истории взяли крепость Очаков и, преодолев Перекопский перешеек, вступили в Крым и заняли столицу Крымского ханства Бахчисарай.

По итогам войны Азов снова, и уже навсегда, оказался в России.

Русско-шведская война 1741-1743

Шведы не раз в XVIII веке предпринимали попытки реванша за поражение в Великой Северной войне. Любопытно, что главнокомандующим шведской армии в войне 1741-1743 гг. был Карл Эмиль Левенгаупт – сын того самого Левенгаупта, которого русские разбили при Лесной в 1708 году. Младшему Левенгаупту повезло ещё меньше: за поражение его казнили в Швеции.

В ходе этой войны Россия впервые заняла своими войсками всю Финляндию и предприняла попытку провозгласить, под своим протекторатом, независимое Финляндское королевство. Королём был объявлен не кто иной, как будущий император всероссийский, а на тот момент герцог Гольштейнский Карл Петер Ульрих (Пётр III). Однако в ходе мирных переговоров дипломаты Елизаветы Петровны пожертвовали Финляндией в обмен на признание наследником шведской короны другого принца Гольштейн-Готторпского дома. Россия присоединила небольшую часть Финляндии.

Русско-иранская война 1804-1813

Она велась за территории в Закавказье, и в ходе неё Россия присоединила часть Азербайджана.

В этой войне прогремел военный талант Петра Котляревского, которого при жизни прозвали Вторым Суворовым или Кавказским Суворовым. В той же войне он получил тяжёлое ранение и был вынужден выйти в отставку. Большое впечатление на современников произвела также двухнедельная оборона полковника Павла Карягина во главе пятисот егерей на реке Аскерани против всей 20-тысячной армии персидского наследного принца.

Эта война, как и две следующие, о которых мы сейчас расскажем, как-то незаслуженно находится в тени происходивших тогда войн с Наполеоном.

Русско-турецкая война 1806-1812

Её Россия, после ряда блестящих побед и удовлетворившись присоединением Бессарабии, вынуждена была прекратить из-за вторжения Наполеона. В этой войне ряд побед одержал Михаил Кутузов, впервые показав себя во всем блеске своего военного гения. А на море прогремело имя флотоводца Дмитрия Сенявина, одержавшего 19 июня 1807 года у святой горы Афон одну из самых значительных побед русского флота за всю его историю.

Русско-шведская война 1808-1809

Эта война закончилась присоединением всей Финляндии к Российской империи. Она интересна тем, что в ней прославились будущие герои Отечественной войны – Михаил Барклай-де-Толли, Николай Николаевич Раевский старший, Александр Тучков. А войска под командованием Петра Багратиона совершили беспримерный в истории поход по льду Балтийского моря, очутившись под стенами Стокгольма, что и вынудило шведов пойти на скорейшее заключение мира.

Русско-турецкая война 1828-1829

В этой войне русские войска впервые преодолели Балканы. Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Иван Дибич (пруссак по происхождению) получил за этот переход почётное прибавление к фамилии: Забалканский (подобно Петру Румянцеву-Задунайскому в царствование Екатерины Великой). Самой громкой победой стало взятие Варны после долгой осады при участии Черноморского флота.

Дипломатия России не использовала в полной мере эти победы. Россия выговорила себе только Черноморское побережье Кавказа, покровительство над Молдавией и Валахией, независимость Греции и автономию Сербии. Россия не закрепилась в Болгарии, на освобождение которой было потрачено столько усилий и жизней.