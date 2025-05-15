Какие здания в Москве целиком передвинули на новое место

Водонапорная башня XIX века постройки на севере Москвы начала переезд на новый фундамент. Мощными домкратами ее будут крайне медленно тянуть на новое место около месяца. Случай, казалось бы, уникальный. Но на самом деле перемещение зданий целиком - совсем не новый прием в строительной практике.

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Еще Аристотель Фиораванти перенес кампанилу в Болонье в XV веке, активно практиковалось это и в Америке на рубеже XIX-XX веков, говорит член Общественного совета при минстрое Илья Пономарев. В советское время целый ряд зданий уехал на новый адрес (хотя и недалеко от прежнего места) при формировании современной Тверской улицы в Москве. Обычно такое решение принимается для сохранения ценных архитектурных объектов или зданий, которые находятся в хорошем состоянии, когда новое строительство оказалось бы намного дороже перемещения, говорит эксперт. Передвигают надземную часть, применяя катки или рельсы. Еще более распространена практика переноса частями, говорит Пономарев (это и Кижи, и египетские памятники зоны затопления Асуана). Однако, например, храм с уникальными фресками таким образом не переместить.

Каланчевская улица

В Москве первое здание переехало на новое место еще в конце XIX века. Почти новый двухэтажный кирпичный дом в 1897 году пришлось передвинуть из-за расширения железной дороги. Сейчас это здание в районе площади трех вокзалов - малоприметное и полузаброшенное.

Садовническая улица

Достаточно массово столичные дома двигали в 1930-е годы, когда шла реконструкция столицы. Тогда переехал дом 77 по Садовнической улице. Он напоминал букву "Г". Но, когда началось строительство моста через Москву-реку, длинная ножка этой буквы оказалась прямо на трассе. Инженеры придумали разрезать дом на две части, короткую палочку оставить на месте, а длинную подвинуть и немного развернуть. В подвалах дома между зданием и фундаментами осталась мощная металлическая рама, на которой дом переезжал.

Улица Серафимовича

В 1938 году Агния Барто написала стихотворение про пионера Сему, который вернулся из "Артека" и не нашел свое жилье: "Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами вместе!". Это было написано про пятиэтажку на улице Серафимовича (дом 5/16). Первый в стране кооперативный дом 1920-х годов постройки всего через несколько лет понадобилось снести из-за строительства Большого Каменного моста.

"Мой дед был юристом на фабрике "Красный Октябрь", - рассказывал мне житель дома Александр Вальтин. - И он начал бороться за наш дом и добился, чтобы его не снесли, а передвинули".

В основании дома тоже до сих пор замурованы вагонетки, на которых он и ехал на новоселье - на 150 метров в сторону. Жильцов не выселяли. "Мама рассказывала, что двигали здание непрерывно месяца два, очень медленно и незаметно, - вспоминал Александр Вальтин. - Никаких покачиваний или вибрации не было, стекла не дребезжали, даже маленькие дети спали спокойно. Инженеры гарантировали, что никаких ЧП не будет, так что никто особенно и не боялся. В доме все работало - и свет, и водопровод, и телефоны. А от подъездов были сделаны деревянные сходни, которые двигались вместе со зданием".

Тверская улица

Больше всего домов-путешественников на Тверской улице, которую в 1930-е годы расширяли. Так, вглубь от дороги передвинули (и, к сожалению, закрыли вид на него другим домом) красивейшее здание Саввинского подворья. До революции здесь была гостиница Саввино-Сторожевского монастыря, а после сюда вселились обычные москвичи.

"Мне было лет шесть, когда этот дом перевозили, - вспоминала в "нулевых" одна из последних свидетельниц переезда, жительница дома Светлана Морозова. - Двигали по ночам очень медленно, аккуратно. У нас все время работали электричество, водопровод, канализация".

По ее словам, жильцам, которые вообще-то волновались из-за предстоящей передвижки, специально назвали ложную дату начала. Поэтому то, что крыша уже поехала, многие поняли только наутро.

Примерно в те же годы перевезли и здание мэрии. Бывшая резиденция генерал-губернаторов отправилась прочь от дороги примерно на 14 метров. Причем чиновники демонстративно не прекращали работу в кабинетах здания. Но позже дворец пришлось серьезно укреплять.

Недалеко от Триумфальной площади нужно было отодвинуть от дороги здание XVIII века, занятое глазной больницей. При этом на участке за больницей уже было запланировано возведение жилой новостройки. Поэтому особняк не только перевезли целиком в Мамоновский переулок, но и развернули на 90 градусов.

Между тем

В послевоенные годы перемещения зданий почти не практиковались. Только в 1970-1980-х переехали сразу несколько строений: особняк Сытина на Тверской, усадьба на Люсиновской улице. В 1983 году инженеры разрезали зрительный зал МХАТа в Камергерском переулке и увеличили его, отодвинув сцену на 13 метров.

В конце 2023 года переезд здания впервые провели в Санкт-Петербурге. Императорский Воспитательный дом на Черной речке 1913 года постройки был перемещен на 52 метра. Это вызвало дискуссию о сохранении других исторических зданий, попадающих в зону строительства. "В числе обсуждаемых объектов - старинное здание электростанции рядом с Варшавским вокзалом, которое оказалось на пути возможного продления Измайловского проспекта. Еще один пример - комплекс зданий железнодорожной станции "Фарфоровский пост", затронутый проектом высокоскоростной магистрали Петербург - Москва", - говорит Василий Тимофеев, гендиректор компании City Solutions.

Водонапорная башня, о которой мы упомянули в начале, находилась на севере Москвы на заводе Густава Листа, который более ста лет производил насосы и компрессоры. В 2017 году на месте завода началось строительство жилья. Два здания производственных цехов передвинули на новое место по частям. А водонапорную башню еще в 2020 году целиком сдвинули на 100 метров, а недавно начали двигать далее, на новый фундамент. Прежний фундамент, как уверяет представитель компании-застройщика "ПИК" Андрей Свирин, был в плохом состоянии.