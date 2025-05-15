Как «Альфа» обороняла Олимпиаду 1980 года

На всех крупных международных мероприятиях, будь то политических, общественных или спортивных, задача №1 принимающей стороны – обеспечение безопасности. Сегодня, в связи со всплеском терроризма, это особенно актуально. Нашим спецслужбам приходится работать по полной программе. Можно не сомневаться: с тройной нагрузкой отпахали они и только что – во время торжеств в честь 80-летнего юбилея Победы.

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Похожая ситуация была и 45 лет назад – вокруг Олимпиады-80, которая впервые проходила в СССР.

Обстановка вокруг летних Игр тоже была напряженной. Советским Союзом были введены войска в Афганистан. США обратились к странам всего мира бойкотировать игры, ползли слухи о «происках ЦРУ». Как теперь, так и тогда крупнейшее мировое событие грозило вылиться в ожесточенное противостояние СССР и Запада.

Еще был памятен кровавый террористический акт на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Ничего подобного допустить было нельзя. Ведь эти игры были первыми, которые проводились в социалистическом государстве.

Вопросами безопасности на Олимпийских играх занимался Комитет госбезопасности страны, а также сотрудники министерства внутренних дел. Даже спустя четыре с половиной десятка лет об их работе известно немного. Потому мне и хотелось бы приоткрыть завесу секретности и рассказать об участии бойцов группы «Альфа» в обеспечении безопасности спортсменов и гостей Олимпиады.

Олимпийские соревнования проходили не только в Москве, но и еще в четырех городах – Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине. И если в первых трех они проводились на городских стадионах и мероприятия по безопасности уже были отработаны, то с Таллином дело обстояло иначе. Здесь все было все иначе.

В олимпийском центре в районе Пирита на берегу Балтийского моря проводились соревнования по парусному спорту. Обеспечивать безопасность участников и их судов здесь намного сложнее. Ведь регата уходила из советских территориальных вод в нейтральные воды. С каким «подарком» вернутся яхты оттуда? Этого никто не знал.

«Наша регата проходила далеко в море, — рассказывал олимпийский чемпион по парусному спорту Александр Музыченко, — мы только до дистанции добирались часа полтора».

Командировка в Балтийск

За год до Олимпиады трое боевых пловцов «Альфы» – Александр Васильев, Вячеслав Панкин и Александр Беляев выезжали в Таллин на предолимпийские состязания, когда, по сути, обкатываются объекты будущих игр. Все осмотрели, побывали на спортивных объектах, изучили график соревнований. И пришли к выводу, что охрана регаты дело крайне сложное. Предстояло противостоять морским диверсантам, а это значит – профессионалам. Как раз профессионализма молодым боевым пловцам группы «А» и не доставало.

Попросили помощи у военных моряков. В ту пору в Балтийске, под Калининградом, располагался секретный отряд по борьбе с морскими диверсантами. На стажировку в это подразделение и выехали «альфовцы». Их было четверо. К тройке прибавился еще младший лейтенант Александр Плюснин.

Степень секретности их визита была такова, что командировочные предписания на лейтенантов подписали лично Председатель Комитета госбезопасности Юрий Андропов и Главнокомандующий Военно-Морского Флота адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков. На перроне в Калининграде их встречали два капитана I ранга.

Машина из Балтийска задерживалась, хозяева предложили заехать в штаб флота, отобедать. Как видится, выпили по рюмочке и один из «каперазов» не выдержал:

«Знаете, ребята, я в штабе флота в Москве был не раз, так там ниже "кап-два" и нет никого. А вы младший лейтенант, лейтенант…»

Пришлось выкручиваться, мол, нам же с моряками плавать, чего же пугать их высокими званиями, вот и решили: так будет проще. Кое-как отбились…

Командировка была два с лишним месяца. Подготовку прошли основательную – и на малых лодках, и с носителями. Очень важно, что познакомились с офицерами, матросами, с кем потом пришлось нести службу по охране олимпийской регаты.

«В жестокий бой не вступали»

«Мы приехали в Таллин в мае, — вспоминал командир отделения боевых пловцов группы "А" Александр Васильев, — Работали с флотскими боевыми пловцами в связке – два моряка и кто-то из наших. Осматривали борта судна, приходилось начинать работу рано, часа в четыре утра. В другое время нельзя, если увидят спортсмены, что под их яхтами кто-то плавает, – скандал. В общем, встаешь чуть рассветет, за территорией одеваешься, спускаешься и по ориентирам тихонечко плывешь. Осматриваешь чашу олимпийского огня, она в воде находилась, подводы к ней, газовые трубы. Периметр охраняла милиция. Они и увидели накануне закрытия Олимпиады какое-то желтое тело, похожее на пловца. Подняли нас по тревоге. Мы поехали, осмотрели. А там река в залив впадает, в устье сетка защитная установлена и калитка подводная. Обнаружили – калитка приоткрыта. Значит, кто-то был. Но кто, с какой целью? А завтра – закрытие Олимпиады. Сигнал более, чем серьезный. "Пропахали" все вокруг, что называется, вдоль и поперек, тщательно осмотрели периметр, подводную часть. Все были крайне встревожены таким гостем. Пришлось даже подписывать документы, что ручаемся за безопасность. Подводная часть, конечно, основная, но есть еще и прилегающая территория. Ее стали пристально прочесывать. Своих сил не хватало. Прислали подмогу – военнослужащих. И силы потратили не зря. Километра за полтора в кустах нашли спрятанный акваланг и костюм для подводного плавания желтого цвета. Возможно, это был диверсант и наше активное противодействие заставило его отказаться от преступных планов. Но не исключено, что это был просто любитель спорта, пробравшийся на торжественное закрытие со стороны моря таким экзотическим способом. Получается, что ничего героического мы не совершили. В жестокий бой, как показывают в кино, с подводными диверсантами не вступали. Мы просто делали свое дело. И как результат олимпийская парусная регата в Таллине прошло без терактов и потрясений. Значит, мы свою задачу выполнили».

Надо добавить и то, что при осмотре дна залива «альфовцы» и их коллеги моряки находили неразорвавшиеся снаряды и мины времен Великой Отечественной войны. Вот такой подарок из прошлого.

«Подходили незамеченными, ставили «мины» и уходили»

…После Олимпиады боевые пловцы «Альфы» совершенствовали свое мастерство уже на Черном море, в отряде морских диверсантов, который располагался под городом Очаковом. К тому времени в отделение пловцов пришла молодежь, ее и поехали обкатывать.

Работать было интересно. Если на Балтике «альфовцы» учились бороться с подводными диверсантами, то на Черном море они проходили стажировку в качестве диверсантов. Прыгали с вертолета в аквалангах, занимались постановкой и снятием мин, изучали тактику действий.

«Интересные учения проводили мы вместе с моряками на Черном море, — рассказал автору Александр Васильев, — У нас задача – подход к судну и постановка мин. Но и они не лыком шиты, на судне приборы, эхолоты, моряки наблюдают, противодействуют. Мы с Сашей Беляевым изобрели свой тактический ход. Зная, что эхолот захватывает в основном серединный слой воды, оставляя поверхность и дно, мы шли сантиметрах в тридцати от поверхности. Подходили незамеченными, ставили "мины" и уходили. И только тут включались приборы. Но "мина" – то уже стоит. Отрабатывали и выход через торпедный аппарат из подводной лодки, поиск лодки. Процентов тридцать всех сотрудников "Альфы" прошли подводную подготовку. Десантную проходили все, но ее, как известно, не сравнить с подводной. Толща воды – это гидрокосмос. Вокруг темно, ориентиров нет, несколько раз перевернулся и уже не знаешь, где дно, а где поверхность. Спасают только пузырьки, они всегда идут вверх. Так что не все выдерживают, даже самые подготовленные и смелые».

С тех пор боевые пловцы прочно заняло свое место в структуре подразделения. К счастью, у нас не было захватов кораблей, ну разве что паром «Аврасия», атакованный чеченскими террористами в турецком порту в 1996 году во время событий в Первомайском.

В служебном отчете подразделения «А» за этот период сказано:

«17 января по указанию директора ФСБ России генерала армии Барсукова И.И. пять боевых пловцов, старший – капитан Воронов В.Н., были направлены для подготовки операции по освобождению заложников, захваченных боевиками в Турции».

Насколько мне известно, готовились к бою с террористами и боевые пловцы «Вымпела». Скорее всего сотрудники этих подразделений и составили бы общую команду. Однако турки справились сами. Террористы были арестованы, заложники освобождены.