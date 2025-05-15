Как на Ямале отмечают Международный день семьи

На Ямале проведут различные мероприятия в Международный день семьи, который отмечается 15 мая. По словам губернатора региона Дмитрия Артюхова, крепкие и дружные семьи — это основа благополучия и процветания.

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Во всех городах и муниципалитетах округа организуют праздничные концерты, мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования и игры. В торжественной обстановке наградят благодарностями и почётными грамотами 31 ямальскую семью.

— В регионе действует более 30 мер поддержки. Это вдохновляет: в округе растёт число многодетных семей. Сегодня более 17 тысяч семей воспитывают трёх и более детей. Наша цель — создать комфортные условия для жизни и развития детей. Мы будем продолжать работать над её достижением, — подчеркнул Артюхов.

В прошлом году около двух тысяч ямальцев стали родителями впервые, а более 1400 семей получили статус многодетных. За первые месяцы 2025 года около тысячи семей заключили брак, а также зарегистрировали более двух тысяч новорождённых.

Кроме того, в 2025 году на Ямале заработала обновлённая программа для молодых семей, направленная на улучшение жилищных условий. Чтобы в ней участвовать, семья должна нуждаться в жилье, иметь достаточный доход и прожить не менее одного года до рождения ребёнка в округе. Возраст участников не должен превышать 35 лет.

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