День памяти святых Бориса и Глеба: кто они и за что их почитают?

15 мая православная церковь отмечает день памяти первых русских святых, российских князей Бориса и Глеба. О том, кем они были, в чем состоит их подвиг и святость, читайте в нашем материале.

Борис и Глеб – младшие сыновья святого князя Владимира, при котором произошло Крещение Руси. Рожденные незадолго до этого события, они были воспитаны в православной вере и в крещении носили имена Роман и Давид. История говорит, что их вера была так велика, их так впечатлил образ Христа, что они не стали противиться злу и лить кровь, а отдали себя в жертву, когда к ним пришли их убийцы.

Почему были убиты младшие сыновья князя Владимира?

В дохристианской истории Руси силовое решение вопроса о власти считалось нормой. После крещения Руси подход к этому вопросу изменился далеко не сразу.

После смерти великого князя Владимира старший сын его Святополк объявил себя великим князем Киевским. Борис в это время возвращался со своей дружиной из похода на печенегов. Получив весть о том, что брат Святополк самовольно занял престол, он принял это известие со смирением. Князь распустил свою дружину, хотя бояре из числа старших дружинников и уговаривали его пойти в Киев и силой занять великокняжеский престол.

Он был убит по приказу Святополка 6 августа 1015 года во время молитвы в своем шатре на берегу реки Альты в Киевской области. Перед смертью Борис сказал убийцам: «Братья, приступивши – заканчивайте службу свою. И да будет мир брату моему и вам, братья!».

Глеб по приказу отца княжил в то время в Муроме. Князю заранее донесли, что Святополк отправил воинов, чтобы убить его. Но он решил безропотно принять смерть, поскольку кровопролитная война со старшим братом была для него страшнее кончины. Как и Борис, он не оказал сопротивления. Его убийство произошло 9 сентября 1015 года рядом со Смоленском.

Старший же брат Святополк, отдавший приказ убить Бориса и Глеба, с тех пор остался в истории под прозвищем «Окаянный».

В чем святость и почему их так чтят в России?

В православной церкви Борис и Глеб прославлены как святые страстотерпцы. Но многие современные христиане не понимают смысла их подвига. И действительно, в чем состоит добродетель быть безропотно убитым?

Валерий Духанин

диакон

«В страданиях можно вести себя по-разному: вот как на Голгофе один разбойник роптал на судьбу и дерзко требовал у Христа спасти его от мучений, а другой смиренно молился Спасителю – он то и был принят в Рай».

Страстотерпцами называют тех праведных христиан, которые понесли тяжелые страдания и приняли смерть от убийц. От них не требовали отречения от Христа, причиной убийства являлось не исповедание веры, а какая-то их особая роль в общественной жизни. Зачастую они были жертвами политических убийств. Так, в частности, пострадали святые Андрей Боголюбский, Михаил Тверской, Димитрий Угличский, говорит священник.

«Добродетель, конечно, не в том, чтобы быть невинно убитым, а в том, чтобы встретить смерть от рук злобных людей без личной злобы к ним. Смысл подвига страстотерпцев – в христианской любви к врагам, незлобии и терпении по образу самого Христа. В Священном Писании сказано: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец». Огонь нельзя погасить горючей смесью, и вражда погашается только любовью», — говорит священник.

Невинность и кротость святых Бориса и Глеба всегда находила отклик у русских людей. Они издревле любимы русским народам за какую-то особую чистоту их душ, отсутствие даже малой тени злобы или коварства. Это всегда вызывало благоговение перед ними у русских людей. Поэтому в древнерусских повествованиях их смерть сравнивалась со смертью праведного Авеля от руки брата Каина. Кроме того, святые Борис и Глеб – это вообще первые канонизированные русские святые, и они всегда почитались как первые небесные заступники русской земли.

Владимир Якунцев

старший преподаватель Свято-Филаретовского института

«Может быть, главное завещание Бориса и Глеба нам связано с тем, что братская любовь не может быть предана, заменена никакой ответственностью за самые высокие политические идеалы. Ведь Борис и Глеб оказываются не готовы идти войной на брата, что предлагает им дружина, и выбирают смерть».

Настоящая власть на Руси всегда себя соотносит с властью Христа, говорит Владимир Якунцев.