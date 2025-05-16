От «Сокольников» до «Парка»: как метро стало самым популярным транспортом столицы

Московскому метро исполнилось 90 лет. Сегодня оно является самым крупным в Европе по протяженности линий — около 350 километров. Об истории самого популярного вида транспорта узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

Самой первой станцией московского метро считается станция «Сокольники». От нее 15 мая 1935-го стартовала дебютная поездка до «Парка культуры». Весь путь составлял 21 минуту. Тот​ же маршрут на​ трамвае занимал более двух часов. В 2023 году «Сокольники» получили вторую жизнь. Открылась одноименная станция БКЛ — самой протяженной кольцевой линии в мире.

Начиналось все с 13 станций «Кировско-Фрунзенской», ныне «Сокольнической» линии метро. Тогда их называли дворцами для пролетариата. В 1937 году к ним добавилась станция «Киевская». А уже через год диаметр, связывавший Киевский и Курский вокзалы, выделили в отдельную «синюю» линию. Через 20 лет на «красной» ветке выросли станции «Фрунзенская» и «Спортивная». Потом еще две — «Ленинские горы» и «Университет». В 1963 году «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная». В 1965-м «Преображенская площадь». В 1990-м «Черкизовская» и «Улица Подбельского», она же «Бульвар Рокоссовского». С 2014 года линия растет исключительно на юг и уже протянулась на пять километров за МКАД.

Если театр начинается с вешалки, то современное метро с цифровых технологий. На новых станциях пассажиров встречает голосовой помощник «Александра». Вместо световых коробов указателей — мультимедийные экраны. Пара минут, и нужная информация, например, о смене автобуса уже перед пассажиром.

Сергей Литвинович

заместитель начальника Службы пассажирских сервисов, начальник информационно-навигационного комплекса Московского метрополитена.

«Говоря такими короткими сообщениями, мы можем прививать культуру поведения, что нужно здесь вести себя соответствующим образом».

На платформе так называемые навигационные киоски. Здесь можно ознакомиться с картой метро и каждой конкретной станцией

«Согласно транспортной стратегии, утвержденной Сергеем Собяниным до 2030 года, более 30% всей навигации будет цифровой. Мы работаем над этим, стремимся к этому», - подчеркнул Сергей Литвинович.

Сегодня Московский метрополитен — это 271 станция без учета монорельса и МЦК. Чтобы ориентироваться в этом городе под землей, машинистов обучают на специальных тренажерах. Здесь изучают эргономику кабины управления и отрабатывают нештатные ситуации. Даже те, которых не было и у самых опытных машинистов за десятки лет работы.

«Во-первых, человек привыкает к пульту, к показаниям разных индикаторов, ламп, сигналов и так далее. Быстро в них ориентируется, и ПО дает возможность заложить разные неисправности. Машинист будущий определяет их и делает все, чтобы их нейтрализовать», - отметил заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Управлять подвижным составом будущие машинисты учатся на практике, на курсирующих поездах. Сначала с наставником, а затем самостоятельно.

А еще метро — это настоящий музей. Экскурсии по подземке привлекают сотни людей. Необычные скульптуры, оригинальные архитектурные решения и оставленные строителями приветы из прошлого. Всего этого в Московском метрополитене в достатке.

Владимир Горайчук

инженер, историк метро

«Пальмы обрамляли вход на лестницу, юго-западный вестибюль, здесь размещались две тумбы, на них размещались пальмы. А если подняться по этой невысокой лестнице, то у стены был дубовый буфет».

К 2030 году Московский метрополитен пополнится еще более чем 30 станциями, а на его схеме появятся две новые линии — «Рублево-Архангельская» и «Бирюлевская». Также достроят Троицкую ветку и ряд станций на радиальных линиях.