Как фильмы с эротическими сценами обходили советскую цензуру

Советская цензура беспощадно удаляла из фильмов все, что казалось ей аморальным или непристойным. Особую бдительность проявляли к эротическим сценам, которые могли подорвать нравственность советских граждан. Но иногда бывали и исключения. Правда, чтобы сохранить в фильме кадры с обнаженным телом, режиссерам приходилось проявлять настойчивость и даже прибегать к хитростям.

© Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

«Бриллиантовая рука» (1968)

Комедия Юрия Никулина «Бриллиантовая рука» кажется легкой и невинной, но сцена со Светланой Светличной в роли роковой соблазнительницы была на грани дозволенного. Ее короткий танец в халате с перламутровыми пуговицами — это образец эротики через намеки. Режиссер Леонид Гайдай мастерски сыграл на полутонах: никаких откровенных кадров, только полупрозрачная ткань и игривые движения. Цензоры, конечно же, пытались убрать эпизод, считая его слишком провокационным.

Леонид Гайдай заранее предчувствовал, что этот момент вызовет сложности, и решил действовать хитро. В финале фильма он добавил кадры с ядерным взрывом. Этот эпизод вызвал особенно бурное возмущение у цензоров, которые тут же потребовали его вырезать. Тогда режиссер начал горячо возражать, заявив, что готов пожертвовать эротическим танцем Светличной, но никак не взрывом. Но потом «дал себя уговорить» и пожертвовал ядерным взрывом.

«А зори здесь тихие…» (1972)

В фильме Александра Ростоцкого «А зори здесь тихие…» есть известная всем сцена с моющимися в бане девушками. Но изначально сцен с обнаженкой в фильме было две. Вторая — где героини загорают, сеяв гимнастерки, на брезенте. Режиссер специально уговорил актрис на два эпизода, рассчитывая отвоевать у цензуры хотя бы один. Но сначала комиссия хотела убрать обе сцены.

Ростоцкий убедил оставить только одну — сцену, в которой девушки моются. Он доказывал, что это выглядит щемяще-трогательно, подчеркивает красоту женского тела, созданного для любви, для материнства, а не для пуль и снарядов. Он доказывал, что кадры нужны для эмоциональной глубины, чтобы зритель почувствовал утрату героинь еще острее. Цензоры долго совещались, но в конце концов решили пойти навстречу режиссеру.

«Осень» (1974)

Мелодрама Андрея Смирнова «Осень» рассказывает о любви двух тридцатилетних советских интеллигентов, Ильи и Саши. В юности они любили друг друга, но жизнь развела их: Илья несчастлив в браке, Саша пережила развод. Встретившись спустя годы, они проводят неделю в северной деревне, выдавая себя за супругов, чтобы разобраться в своих чувствах. Интимная сцена в «Осени» — это не просто эпизод, а кульминация эмоциональной близости героев, где их страсть и уязвимость переданы с редкой для советского кино откровенностью. Сцена, включающая обнаженные кадры, была снята тактично, но вызвала возмущение цензоров, считавших ее «слишком плотской».

Андрей Смирнов отстаивал эпизод, утверждая, что он необходим для раскрытия темы подлинных человеческих чувств, которые невозможно показать без физической близости. Столкнувшись с обвинениями в аморальности, режиссер подчеркивал, что любовь героев — это не разврат, а поиск душевного тепла. Однако давление Госкино оказалось сильнее: фильм выпустили ограниченным тиражом, и сегодня о нем мало кто знает. А самого Смирнова на долгие годы отстранили от работы в кино.

«Табор уходит в небо» (1976)

Картина Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» была очень смелой для 1976 года. История любви цыганки Рады и конокрада Лойко Зобара содержала немало спорных эпизодов. Но среди них был один, который цензура хотела непременно убрать. Речь идет о сцене, в которой актриса Светлана Тома в образе Рады выходит из реки с обнаженной грудью и отжимает руками мокрые волосы. Этот дерзкий кадр полон страсти и свободы.

Комиссия потребовала убрать этот эпизод. Но Эмиль Лотяну не зря имел репутацию вспыльчивого и своенравного творца. Режиссер отстаивал сцену, подчеркивая ее этнографическую достоверность и связь с цыганской культурой, где чувственность — часть натуры. А еще Лотяну категорично заявил, что если сцену вырежут, он не приедет на премьеру. Это могло обернуться скандалом, ведь картина была фестивальной и должна была отправиться в испанский Сен-Себастьян. Поэтому чиновники уступили режиссеру и оставили эротические кадры.

«Экипаж» (1979)

Сегодня вряд ли кто-то назовет фильм «Экипаж» эротическим. Но в 1980 году его выход в прокат сопровождался пометкой «Детям до 16 лет просмотр запрещен». Причина была одна — сцена с обнаженной Александрой Яковлевой. Руководство «Мосфильма» узнало о провокационном эпизоде еще на этапе съемок. Лаборантки, проявлявшие отснятую пленку, доложили о «непотребстве» руководству студии. В итоге большая часть постельной сцены с Яковлевой и Филатовым оказалась вырезана из картины.

Цензура удалила из фильма 80% откровенных сцен. В финальной версии фильма осталось лишь самое невинное: тело актрисы едва угадывается через аквариум, а обнаженная грудь мелькает лишь раз. Леонид Филатов решительно отказался раздеваться полностью, поэтому его показали укрытого по пояс одеялом. Все что осталось — результат длительной борьбы режиссера Александра Митты, сражавшегося за каждую секунду этого эпизода. Митта защищал эпизод, объясняя, что он раскрывает человеческие отношения в условиях катастрофы, где жизнь висит на волоске. Режиссер победил, но сцена вызвала волну писем от возмущенных зрителей. Тем не менее именно эта смелость сделала «Экипаж» сенсацией, а Яковлеву — секс-символом эпохи.

«Зимняя вишня» (1985)

Мелодрама Игоря Масленникова «Зимняя вишня» рассказывает о сложной любви Ольги (Елена Сафонова) и ее женатого возлюбленного Вадима (Виталий Соломин). Фильм включает тонкую, но чувственную сцену близости героев, где эротика передана через полутона: приглушенный свет, нежные прикосновения и эмоциональную открытость. Цензоры посчитали эпизод слишком интимным для советского зрителя, привыкшего к намекам. Масленников защищал сцену, объясняя, что она необходима для раскрытия хрупкости и искренности отношений героев, живущих в мире бытовых компромиссов.

«Маленькая Вера» (1988)

Фильм «Маленькая Вера» появился на экранах в 1988 году, когда СССР переживал последние годы своего существования, а цензура заметно ослабла. Эта картина стала символом перемен не только в кинематографе, но и во всем обществе. Именно с нее началась настоящая экранная секс-революция в советском кино. Герои «Маленькой Веры» не ограничены строгими нормами, а ведут себя как обычные люди: выпивают, курят, ругаются и занимаются сексом.

Несмотря на «ветер свободы», фильм снимали в СССР, и он все равно попал под цензуру. Чтобы сохранить его в первоначальном виде, пришлось потрудиться нескольким людям. На защиту картины встал директор киностудии имени Горького Александр Хмелик, отец Марии Хмелик, которая написала сценарий. Влиятельную поддержку оказал также известный драматург Евгений Габрилович. Он убеждал всех, что режиссер Василий Пичул просто показал жизнь современной молодежи такой, какая она есть, без прикрас. К концу 80-х идеологические ограничения уже заметно ослабли, а естественность и откровенность начали входить в моду. Благодаря этому картину, которая стала скандальной, выпустили в прокат без правок.