Почему деньги не выручили «Зенит» в игре с ЦСКА

За последние 15 лет было всего два случая, когда московский ЦСКА обыгрывал «Зенит» с разницей в три мяча: в Суперкубке в 2013-м и в РПЛ в 2011-м, когда сине-бело-голубым впервые в российской истории засчитали техническое поражение. Причем главный тренер «Зенита» намеренно нарушил регламент.

Всё случилось в четвёртом туре. По регламенту команды должны были внести в заявку доморощенного футболиста не старше 1990 года рождения, а главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти осознанно не сделал этого, подумав, что за это полагается только штраф. В итоге матч даже состоялся. На 32-й минуте армейцы открыли счёт после того, как Марк Гонсалес получил мяч в штрафной и пробил в ближний угол, но уже к перерыву зенитовцы сравнялись, забив гол «в раздевалку».

Анюков мощно вынес от своих ворот, Кержаков убежал от защитника и прострелил на Зырянова, а тот пробил в дальний от себя угол. Матч был напряжённым, богатым на моменты, но забить ещё никто так и не сумел. Тем не менее, несмотря на ничейный счёт, победу засчитали армейцам, но не сразу, а после их обращения в лигу.

© ФК «Зенит»

Хотя ещё после матча это казалось невозможным. Но всё решили деньги, только в данном случае их наличие сыграло не на руку зенитовцам. Не каждый клуб намеренно пошёл бы на нарушение регламента зная, что за это полагается штраф, но именно так сделали петербуржцы, решив, что проще заплатить, нежели внести в заявку доморощенного игрока.

Этот вопрос оказался главным на пресс-конференции, и Лучано Спаллетти во всём признался и даже упрекал журналистов в том, что те недостаточно знают регламент, в отличие от него. Досталось даже корреспонденту «Советского спорта», который и задал вопрос на эту тему.

«С тех, как я приехал в «Зенит», я работаю с командой едва ли не 24 часа в сутки! И вы допускаете, что я недостаточно чётко получаю информацию, касающуюся регламента? Я прекрасно знал, что, не внеся в заявку молодого игрока, мы будем должны заплатить штраф. И приняли это исключительное решение, так как знали, что нам грозит. Мы очень хорошо узнали все детали, в том числе, и у тех людей, которые принимали участие в создании регламента. Отправили им сообщение и получили подтверждение, что мы получим только штраф. В общем, ни о какой ошибке здесь не может быть и речи», – с улыбкой на лице рассказывал Лучано, вспоминая, что несколькими годами ранее зенитовцы уже нарушали регламент подобным образом.

© Лучано Спаллетти // ФК «Зенит»

Но дальше случилось самое неожиданное. РПЛ всё же вынесла решение наказать «Зенит» техническим поражением, отдав ЦСКА победу со счётом 3:0 и три очка, а начальника команды Владислава Радимова руководство уволило с этого поста, обвинив его в сложившейся ситуации. С тех пор зенитовцам ещё два раза засчитывали технические поражения, причём оба раза с московским «Динамо», но случай с ЦСКА оказался особенным.