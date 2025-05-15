Кто стал первой стюардессой в истории Земли

95 лет назад, 15 мая 1930 года, впервые в мире пассажиров на борту самолета стали обслуживать стюардессы. Это был рейс Сан-Франциско - Чикаго авиакомпании Boeing Air Transport (ныне - United Airlines), который выполнялся на Boeing 80. А самой первой стюардессой стала американка Эллен Черч, по специальности медсестра.

Как пишут историки, окончив курсы медсестер, Черч работала в больнице в Сан-Франциско. Но ее детство прошло на ферме , которая находилась неподалеку от аэродрома города Креско штата Айова. Поэтому самолеты были для девушки не просто самолетами: небо по-настоящему манило. И Эллен в частном порядке даже стала брать уроки пилотирования.

В авиакомпании, куда она пришла устраиваться на работу, тогда приняли поистине революционное решение: взять женщину-медсестру на должность стюарда, чтобы она помогала пассажирам в полете. Кстати, самый первый бортпроводник в мире появился в Германии еще в 1912 году. Им был Генрих Кубис, который обслуживал пассажиров питанием на немецких авиалиниях DELAG (немецкая авиакомпания, которая существовала с 1909 до 1935 год). Но первые стюардессы появились лишь спустя восемнадцать лет!

Эллен Черч набрала группу из семи медсестер не старше 25 лет. Как позже отмечал кто-то, отбор у первых стюардесс был "пропитан сексизмом". Претендентки должны быть не замужем, без детей, симпатичными, миниатюрными (вес - от 45 до 54 кг, рост - не более 1,52 м). Тогда многие боялись летать, а присутствие красивой стюардессы в салоне, да еще с медицинским образованием, имело замечательный психологический эффект. К тому же на тогдашних самолетах нередко укачивало, поэтому и медпомощь была как нельзя актуальной.

К слову, тот самый первый рейс со стюардессами был с 13 остановками. Так что 14 пассажиров Boeing 80 могли в полной мере испытать все "прелести" то взлета, то посадки.

Впрочем, Эллен Черч проработала в небе недолго: пострадала в автомобильной аварии. Вернулась в медицину, в годы Второй мировой служила в корпусе медсестер армии США. Но авиация отдала дань памяти первой в мире стюардессе - аэродром в родном городе Эллен Черч Креско назван в ее честь.

Из досье "РГ"

Первой стюардессой в СССР в 1939 году стала 20-летняя москвичка Эльза Городецкая. 5 мая 1939 года она впервые обслужила пассажиров рейса Москва-Ашхабад на борту 21-местного самолета ПС-84 (Ли-2). Пассажиры находились в пути 13 часов с двумя посадками.

В течение двух месяцев Эльза была единственной стюардессой в стране. При этом ее называли буфетчицей, а в штатном расписании она значилась кладовщицей. Девушке самостоятельно приходилось обеспечивать закупку и доставку на борт продуктов и посуды.

Официально должность бортпроводника в гражданской авиации СССР была утверждена позже - в том же 1939 году.