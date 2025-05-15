Что ни в коем случае нельзя делать 16 мая

Православные 16 мая вспоминают мучеников Тимофея и Мавру, которые пострадали в III веке при римском императоре Диоклетиане. В народном календаре отмечают Мавру Рассадницу или Молочницу, а также день зеленых щей.

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Связано это с тем, что из-за появления травы коровы начинали к этому времени давать жирное молоко. И оно становилось основным рационом в тех семьях, где продуктовый запас был почти на исходе. Другое название говорит само за себя - сейчас начинали высаживать рассаду.

А еще с этого дня начинали готовить щи. Их основой была молодая поросль лопуха, щавеля или крапивы. К слову, из крапивы часто делали обереги, готовили настойки. Те, кто хотел не болеть весь год, использовал молодую крапиву, как банный веник.

По приметам этого дня, нельзя мужчинам работать в огороде, так как урожая не будет. Плохим знаком было пролитое в этот день молоко. Верили, что сколько пролил, столько придет бед и несчастий. При этом если плеснули лишь каплю - обойдется только ссорой. Сейчас ни строили, ничего не ремонтировали и не покупали - все это будет неудачным. Плохой приметой в этот день было мести мусор двумя вениками. Говорили, что так можно богатство размести. Запрещали в первой половине дня петь, чтобы не плакать позже. Если в этот день росы утром много - к хорошему урожаю кабачков. Птицы беспокойные - предвещают ненастье. Черемуха цветет - жди жаркое лето.