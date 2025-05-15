«Всегда готов!»: как 12-летний пионер годами грабил советские учреждения

В 1934 году в руки милиции попался 12-летний московский пионер Валентин Егоров. В ходе следствия выяснилось, что за четыре последних года мальчик успел обворовать помещения комиссариата тяжёлой промышленности, сельского хозяйства, снабжения, образования, финансов и здравоохранения, а также редакции газет «Известия» и «Правда». Мальчишка умело использовал в своих интересах стремление советской власти привить детям любовь к труду и социальную активность.

Пионерам – власть!

В начале 30-х годов большевики решили использовать пионеров как добровольных помощников для контроля над советскими столовыми, буфетами и различными учреждениями. Проверяющих пионеров называли «лёгкой кавалерией» партии. Среди них и оказался сын кочегара и отличник Валя Егоров.

В милиции пойманный пацан признался – кражи совершал лишь для того, чтобы проучить дураков, которые не запирали свои шкафы и оставляли без присмотра важные документы. Но, конечно, в стремлении «улучшить работу» советского чиновничьего аппарата пионер не забывал и о своём материальном вознаграждении.

Со столов работников он брал деньги, канцелярские принадлежности, карандаши. Посетив под видом проверяющего здание столичного ЦК ВЛКСМ, Валя Егоров из незапертых кабинетов украл много карандашей, чистую бумагу, значки, 20 рублей и продовольственные карточки.

В 1933 году мальчишка оказался в доме Народного комиссариата финансов на улице Ильинке. Попасть внутрь большого труда не составило. Егоров просто подошёл к одному из сотрудников и заявил – является «лёгким кавалеристом» подшефной школы и пришёл проверить питание учреждения. Секретарь месткома Орловская незамедлительно выдала ему пропуск для входа в здание, а право быть в комиссариате в выходные дни дал ответственный по хозяйству товарищ Воробьёв.

В первый день мальчик посетил столовую, посмотрел на цех заготовки, кухню, кладовую, после чего Валю накормили. Но вечером Егоров здание не покинул. Он поднялся на третий этаж, где пояснил уборщице, что в одном из помещений будет собрание комсомола, поэтому после уборки запирать дверь на ключ не нужно. После ухода женщины пионер вскрыл стол председателя, в котором нашёл 95 рублей.

Оказалось, что воровать в комиссариате проще простого. На протяжении недели школьник представлялся сыном то одного, то другого начальника, что давало ему возможность попадать в самые разные кабинеты. Всего в наркомфине Егоров вскрыл более 80 столов работников и похитил серебряную ложку и чашку, перочинный ножик, железное зеркало, пару яблок, облигации пятилетки на сумму 65 рублей.

И чекист стал жертвой

Также пионеру удалось обворовать известного чекиста Яна Ольского, который с 1931 года работал в комиссариате внутренней торговли СССР. В 1934 году начальник управления столовых Ольский приехал в одно из мест общественного питания, где заметил мальчика. Пионер пояснил, что является представителем «лёгкой кавалерии» подшефной школы и проверяет питание в этой столовой. Товарищ Ольский обрадовался его рвению и предложил Егорову прийти в Наркомсанаб. Там ему пообещали выдать удостоверение, позволяющее посещать с проверкой все столовые Москвы.

В ведомстве пионер оказался на следующий день. Пока выписывали удостоверение, мальчишка украл из стола Ольского часы. Документ в тот день Валя так не получил, что его не сильно расстроило.

Вскоре он вновь оказался в кабинете чекиста, откуда попытался вытащить золотой брелок от часов и красивый кинжал для вскрытия конвертов. Но с поличным воришку застал Ольский, который и сдал его милиции. Правда, до отделения Егоров не добрался. По пути ему удалось скрыться в толпе идущих с работы людей и убежать.

Поймали же пионера при попытке сбыть украденный фотоаппарат. Следственная комиссия решила, что мальчик болен одной из форм клептомании. Его поместили на лечение в экспериментально-дефектологический институт. О дальнейшей судьбе малолетнего вора ничего неизвестно.