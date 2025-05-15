Курортные истории: где и как отдыхали советские граждане

Знаменитая советская лирическая комедия «Будьте моим мужем» с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой в главных ролях полна удивительных курортных историй, которые происходят на черноморском побережье. Именно туда отправляются герои фильма в надежде насладиться отдыхом на море.

А действительно ли в Советском Союзе любой желающий мог позволить себе съездить на курорт? И что ждало его, если он приезжал без путевки в санаторий или дом отдыха, просто «дикарем»? Рассказываем, как предпочитали проводить отпуск граждане СССР.

Александр Быковский

историк

«Особенности курортного отдыха при СССР, конечно же, были. При Советском Союзе фактически нельзя было выехать за границу. Ну разве что по большому блату и очень редко, в основном в страны-участницы Организации Варшавского договора и другие дружественные страны, такие, как Вьетнам, КНДР, Куба. Большинство советских людей стремились поехать на отдых на курорты СССР». «На курорты направляли по путевкам от профсоюзов и организаций, – продолжает Александр Быковский. – Обычно путевки были в санатории и дома отдыха, оборудованные под эти цели. Те, кому не достались путевки, ехали на курорт «дикарями» – на машине или на поезде. Такие отдыхающие брали с собой палатки и жили в них, или снимали квартиры, комнаты, частные дома. В том числе часто подселялись к кому-то в комнату в общежитие».

Роман Сабиржанов

эксперт в сфере туризма

«Курорты были доступны для многих граждан. Наиболее популярными были курорты на Кавказе и в Крыму. Советские курорты на Кавказе, такие как Кисловодск, Пятигорск и Горячий ключ, благодаря минеральным водам и горному климату, славились своим лечебным воздействием на организм. Здесь были организованы большие санатории и базы отдыха, где гости могли проходить лечебные процедуры, заниматься спортом, прогуливаться по паркам и садам, а также принимать участие в культурных мероприятиях».

© СССР. 1963 г. Кабины для солнечных ванн в санатории // ТАСС

Особенно востребованным в СССР было санаторное лечение. Систему санаториев молодая советская республика унаследовала еще с дореволюционных времен. Настоящей Меккой оздоровительного туризма в императорской России был Крым. В начале века в стране было 60 действующих санаториев, в которых могли отдыхать более трех тысяч человек одновременно. С приходом советской власти под санатории стали перестраивать многочисленные экспроприированные особняки и дворцы. Позже стали строить и новые санаторные комплексы – на побережьях Черного и Азовского морей и в тех местах, где обнаруживали источники с целительной минеральной водой.

© Август 1967 г. Краснодарский край. Пионерлагерь "Орленок" // ТАСС

На балансе государства и профсоюзов была целая сеть учреждений для отдыха – здравниц, пансионатов, баз отдыха, детских пионерских лагерей. К 1990 году СССР располагал 14 тысячами санаториев и домов отдыха, в которых могли поправить здоровье более 2,5 миллиона человек. Самыми гигантскими курортными комплексами стали Большая Ялта, Большой Сочи и Кавказские Минеральные Воды. Не отставал и Дагестан: уникальные сероводородные ванны и бальнеологические процедуры в местных санаториях давали прекрасный эффект.

1-12 сентября

© 1975 г. Краснодарский край. Сочи. Пляж гостиницы "Жемчужина" // ТАСС

Советские оздоровительные учреждения были, разумеется, не только на Черном море, но и на Азовском, на Алтае, в Прибалтике, на Байкале. Расчет был на то, чтобы граждане не тратили дорогое отпускное время на то, чтобы добраться до курорта, а отдыхали поближе к своему месту жительства.

Путевка «по блату» и номер на троих

Система распределения путевок для прохождения санаторно-курортного лечения была отработана в Советском Союзе до мелочей. За их предоставление отвечали профсоюзные организации предприятия. В очередь на путевки вставали заранее. Бесплатными они были не для всех, а только для отдельных категорий: ударников труда, ветеранов войны, а также для матерей-одиночек. Остальным путевка обходилась за часть ее стоимости.

Полная цена за отдых в санатории составляла в среднем от 80 до 120 рублей на 21 день, однако профсоюзы могли финансировать до 50 процентов стоимости и больше. Достать такую путевку было вполне возможно по месту работы. Правда, выбор часто оказывался небогат – какие здравницы были на балансе учреждения, туда и ехали. При этом, конечно, самые горячие места в сезон были дефицитом и могли распределяться по знакомству. И не факт, что получится провести отпуск с семьей – членам семьи предлагалась селиться за полную стоимость или искать возможность поселиться рядом, у частников.

Но даже при покупке путевки для мужа или жены за полную стоимость совместный отдых мог оказаться не совсем совместным. Дело в том, что профсоюзная путевка давала право на койко-место, а не на комнату. Размещение осуществлялось по половому принципу: жена получала место в комнате с одной или несколькими женщинами. А муж – в другой комнате, где у него были соседи-мужчины.

© Московская область. Июнь 1964 г. Санаторий "Мцыри" // ТАСС

Мест в санаториях хватало не на всех, поэтому наряду с путевками существовали еще и курсовки. По ним в санаториях можно было получить лечение и питание, но жить приходилось в частном секторе. Часто – в общежитии, с которым у санатория, пансионата или курортной поликлиники был заключен договор.

Холодильник под замком и другие особенности отдыха «дикарем»

Если ни путевок, ни курсовок не доставалось, то оставалось ехать на курорт «дикарем». И хорошо еще, если туристы понимали, как они организуют свой быт на курорте – в палатках или в съемном жилье. Если нет, то это было как игра в «рулетку»: может быть, повезет, но чаще нет. Тем не менее все надеялись на лучшее и не сетовали на неудачи.

Отдельное приключение, на которое шли далеко не все – снять жилье на месте. Квартиры сдавались редко, ведь в СССР никто не мог иметь более одной квартиры. Поэтому обычно снять можно было комнату. В соседних комнатах жили другие отдыхающие и квартирные хозяева. Правда, на юге были частные домики, к которым хозяева часто пристраивали отдельные помещения, что-то вроде сарайчиков, которые сдавали летом. Но туалет был один на всех, а душа часто и вовсе не было. Разве что летний вариант: сарайчик с установленной на крыше бочкой, в которой вода нагревалась от солнца. Кто успел, тот и молодец.

Многие из тех, кто во времена СССР снимал жилье на курорте, познал такие «радости», как удобства во дворе, отсутствие отопления и горячей воды, ограничение посещения кухонной зоны, запрет на хранение продуктов в холодильнике и многое другое. А также удивительные услуги за доплату, вроде возможности арендовать сетку от комаров на окно, второе одеяло или индивидуальную накладку на унитаз.

Те, кто снимал жилье на курорте каждый год, постепенно обзаводились знакомствами, привязанностью к конкретному месту, облюбовывали один домик, заранее договаривались с хозяевами, что на две или три недели в году такая «дача» будет в их распоряжении. Стоимость аренды обходилась примерно в 1,5-2 рубля за человека в сутки. За проживание детей брали меньше. Те, кто не хотел платить частникам, могли разместиться в собственной палатке или в автокемпинге, где за умеренную цену предоставляли палатку или домик-вагончик.

«Обыграть картежного шулера», или Криминал тоже хочет на курорт

«Летом на курортах крутился весь криминал Советского Союза, – говорит историк Александр Быковский. – Это не только карманники и квартирные воры, но и картежники, шулеры, спекулянты по продаже разной запрещенной и закордонный продукции. Они обитали на вокзалах и в поездах, а также на самих курортах».

В курортных городах процветала и спекуляция продуктами. Например, в столовых, в том числе в домах отдыха, уменьшали порции блюд, добавляли в них хлеб или крупу, а «излишки» продавали в близлежащие шашлычные. А в курортных ресторанах за отдельные деньги можно было попасть на подпольный показ порнографических фильмов, хотя в Советском Союзе за показ такой продукции предусматривался срок. А в городах, через которые проходили туристские маршруты для иностранных гостей, получила широкое распространение и уличная фарцовка. Например, в первой половине 1976 года за скупку вещей у иностранцев на южном берегу Крыма к ответственности привлекли 14 граждан.

Случались и курьезные истории.

Сергей Антонов

«Мой папа в студенческие годы отлично играл в преферанс, – рассказывает москвич Сергей Антонов. – Когда они с мамой сразу после свадьбы поехали в конце 1960-х годов на курорт, у них украли все деньги. Чтобы прокормить себя и молодую жену, папа три дня играл на пляже в преф, все время выигрывая. В результате он «заработал» достаточно на отдых, но все равно им пришлось срочно уехать. Потому что к концу третьего дня к нему подошла местная картежная мафия, и крепкие ребята объяснили, что он или уедет, или с ним приключится несчастный случай, поскольку он им всю игру ломает».

Конечно, отдых «дикарем» предполагал, среди прочего, что и питание, и развлечения отпускник обеспечит себе сам. Но главными на курорте были все же солнце и море, которые с лихвой компенсировали все бытовые трудности, тем более что народ в СССР не был избалован комфортом. Многие советский отдых «дикарем» любили. А сейчас и вовсе вспоминают о нем с ностальгией, ведь те, кто помнят его, были в те годы молоды и беззаботны.