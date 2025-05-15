В 1804 году Гаити вошла в историю как первая страна, где рабы не просто восстали – они победили одну из сильнейших империй своего времени, Францию, и основали первое в мире независимое государство бывших рабов. Казалось бы, победа. Но через 20 лет свобода обернулась счетом.

В 1825 году к берегам Гаити подошел французский флот. Не с предложением торговать, а с ультиматумом: или страна выплатит компенсацию за «потерянные активы», то есть рабов и плантации, или Франция начнет войну. Сумма составляла 150 миллионов франков, что превышало годовой доход всей страны. У Гаити не было другого выхода, кроме как согласиться. А денег, конечно, не было. Поэтому государство взяло кредит у французских банков, чтобы выплатить долг самой Франции.

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Эти выплаты растянулись на 122 года. Только в 1947 году Гаити завершила погашение долга. Все это время средства, которые могли бы пойти на образование, медицину или инфраструктуру, уходили бывшему колонизатору. По подсчётам экономистов, если бы не эта кабала, экономика Гаити сегодня была бы в пять-шесть раз мощнее.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Samatbeis.