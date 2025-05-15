«Игрушки-убийцы»: какими городскими легендами пугали жителей СССР

В советское время существовали уникальные городские истории-страшилки. Как правило, верили в них школьники. Легенды вроде чёрной «Волги» были поучительными – их рассказывали своим детям родители. А некоторые мифы, к примеру, слухи о таинственной красной плёнке, подростки и сами охотно подхватывали.

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Чёрная машина

Непослушных городских детей часто пугали страшилкой о колесящей по просторам СССР чёрной тонированной «Волге» или автобусе. В эту машину под разными предлогами якобы заманивали детей и увозили в неизвестном направлении. Неизвестно, для каких конкретно целей это делалось. Однако легенда свою цель выполняла – отбивала у непослушных детей желание говорить с незнакомцами и уж тем более садиться к ним в машину.

Узнать чёрную «Волгу», «погубившую миллионы» детей, можно было благодаря номеру «ССД». Данная аббревиатура расшифровывалось как «Смерть советским детям!».

Игрушки-убийцы

Также многие родители запугивали своих чад байками об игрушках-убийцах, которые можно было отыскать на улице. В домашних условиях игрушки «активизировались» и уничтожали целые семьи. Приносить такие находки домой запрещалось.

Красная плёнка

В 1980-е годы среди подростков существовал миф, что, если зарядить в фотоаппарат некую красную плёнку, то люди на фотографии будут запечатлены голыми. Таинственную плёнку, разумеется, никогда не видели, но очень уж хотелось подросткам побаловаться с ней. Школьники, у которых были фотокамеры, любили фотографировать одноклассниц с криком: «Теперь ты на красной плёнке!». Данный розыгрыш порой доводил девочек до истерики, несмотря на то, что компрометирующие фотографии никто никогда не видел.

Лезвие в жвачке

В СССР к 1980-м годам жевательная резинка среди детей стала предметом торга и «спекуляций». В это же время среди школьников ходила легенда о том, что по-прежнему не дремлющие «враги» Советского Союза изобретают новые технологии по нанесению вреда пионерам, для чего в некоторые жвачки помещают лезвия. Многие дети настолько верили данной байке, что даже спустя годы продолжали перед употреблением ломать пластинку жвачки на две половинки.