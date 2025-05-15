Какие правила этикета существуют в русской бане

Существует огромное количество правил безопасности, связанных с русской баней. К примеру, в нашей бане некоторых людей не принято просить «потереть спину». Если не соблюдать это и другие нормы поведения, приятное времяпрепровождение выльется в конфликт.

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Общие правила поведения в заведении такие: не стоит фамильярничать с персоналом бани, критиковать банщика за его работу, а также разбрасывать вещи.

В моечной действуют свои специфические правила и традиции. Там нельзя ругаться, материться, громко кричать, толкаться, бегать и брызгать на других людей водой, а также дотрагиваться до других людей – это может привести к конфликту.

Ещё в общественных банях нельзя просить незнакомых людей поделиться шампунем или каким-нибудь бальзамом. Вообще же, мочалка, шампунь и веники и мыло должны быть свои, этого требуют правила гигиены.

В русских банях неприемлемы просьбы «потереть спинку», обращённые к незнакомым или малознакомым людям. Об этом можно просить лишь родственников и близких друзей. Также нельзя мыть ноги и бриться в «банном» тазике — необходимо принести с собой свой собственный таз.

Особые правила русских касаются и парной. Заходить туда нужно, предварительно вымывшись с мылом. Волосы при этом должны быть сухими – на голову надевают банную шапочку, которая сохранит её от перегрева.

Входить и выходить из парной нужно расторопно, чтобы не выпустить пар. Если человек открывает дверь, чтобы войти в парную, а другой в этот же момент выходит из парной, следует пропустить выходящего — ему может быть нехорошо.

Если место, на котором человек планировал разместиться, уже занято, следует занять другое свободное и подождать, пока нужное освободиться. Также внутри парной не принято пользоваться пахучими косметическими средствами и пачкающимися средствами — рядом могут оказаться аллергики или астматики. В общественных русских банях не принято поддавать на каменку свои отвары – по аналогичной причине. Также в общественной сауне нельзя экспериментировать с температурой – другим это может не понравиться.

Замачивая в кипятке веник, нужно следить за тем, чтобы не обрызгать окружающих. Интересно, что, несмотря на запрет на просьбы потереть спину, банный этикет допускает, что отдыхающий обратится к незнакомцу, чтобы тот попарил его веником. После бани не следует долго занимать душевую кабину.