Как Британия использовала Россию для вторжения в Нидерланды

Российский император Павел I в 1798 году решился на авантюру – вместе с Великобританией, Австрией, Турцией и Неаполитанским королевством вступил в коалицию против Французской республики. Союзники планировали ликвидировать систему дочерних «республик» – буферных государств, созданных Францией вокруг своих границ в предыдущие годы. Одной из таких была Батавская республика, которую французские захватчики образовали на месте Нидерландов. Как раз «разделаться» с ней и должна была Российская империя.

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Дружба против

Стоит отметить, что голландская экспедиция – полностью английский проект, цель которого уничтожить Нидерланды, давнего соперника Британии на море. А вот Россия ничего не выигрывала. Операция в Нидерландах была бессмысленной с точки зрения достижения конечной цели, отвлекала и распыляла силы. Но Павел I решил, что союзный долг превыше геополитических интересов государства, во главе которого он стоял.

Так почти 18 тысяч солдат русского экспедиционного корпуса оказались под командованием генерала саксонского происхождения Германа фон Ферзена. Кстати, этот военачальник не имел никакого военного опыта. До начала голландской экспедиции он довольствовался штабной работой, связанной с картографией. Англичане же согласились выставить 8 тысяч пехотинцев.

Высадка англо-русских войск на голландское побережье началась 16 августа 1799 года, а уже 20 августа на сторону британцев в полном составе перешёл весь голландский флот. Дело оставалось за малым – завоевать всю страну и восстановить на троне лояльную англичанам династию Оранских.

С такими союзниками и врагов не нужно

8 сентября союзники начали атаку на городок Берген, но с учётом того, кто командовал армией, исход сражения нетрудно предугадать. Генерал Ферзен сразу попал в плен, а потери составили 4 тысячи бойцов, из которых три были русскими. Но англичане и не думали сдаваться. Они планировали сражаться до последнего солдата. Следующую попытку взять город предприняли 25 сентября. В результате русские потеряли 2500 бойцов, а англичане всего несколько сотен.

Тогда английское командование приняло решение заключить перемирие. Но вот в условиях мирного договора голландский флот никак не фигурировал. Получается, что он покидал Нидерланды вместе с британскими солдатами. Так Англия, проиграла битву, но в итоге выиграла кампанию.

А вот из русских обратно вернулись единицы. Союзники бросили умирать их от голода и холода на Нормандских островах Джерси и Гернси. Корабли для эвакуации Лондон решил выделить только спустя время – в сентябре 1800 года.