Почему русские заменяют отчество словом «батькович»

Даже наши современники используют при обращении к собеседнику квазиотчества Батькович и Батьковна. Однако далеко не во всех ситуациях это уместно. Дело в том, что такие отчества, по мнению лингвистов, имеют презрительный оттенок.

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Отечества в русской традиции

Известный отечественный лингвист Анна Суслова в своей книге «О русских именах» отмечала, что в русском языке отчество в первую очередь всегда являлось указателем родства с лицом, которое считалось главой семьи. На вопрос: «Чей сын?» наши предки отвечали: «Петров сын — Петрович». Аналогичным образом появились и женские отчества. Отчества, сформированные от имени отца, издавна были специфической особенностью обращения исключительно у русских.

В традициях русского этикета форма имя-отчество помечает уважительное отношение к тому человеку, к которому так обращаются. Несмотря на то, что отчество в России все получают с рождения, в обиход оно входит лишь при достижении определенной социальной зрелости, пожилого возраста, самостоятельности. Кроме того, по отчеству называют малознакомых людей, тех, кто обладает высоким статусом или просто в официальной обстановке.

Шутливые квазиотчества

Но даже современные русские иногда используют в своей речи отчества Батькович или Батьковна. По мнению языковедов, такие отчества имеют украинское происхождение, так как образованы от слова «батька», которым украинцы называют отца. По крайней мере, в этом был уверен славист и лексикограф Олег Трубачев. В данном аспекте Батькович и Батьковна сформированы по всем правилам русского языка, но относятся к квазиотчествам, которыми заменяются обычные отчества.

Немецкий лингвист Норберт Рейтер, изучавший славянские языки, который считал, что отчества Батькович и Батьковна восходят к белорусскому «бацька», утверждал, что подобными квазиотчествами русские заполняют языковую лакуну. Под лакуной Рейтер подразумевал незнание настоящего отчества того, к кому обращаются. Немецкий исследователь не сомневался в том, что наши предки и современники пользуются квазиотчествами только в шутку.

Ты меня уважаешь?

Однако далеко не все специалисты придерживаются упомянутого мнения. Так, тот же Олег Трубачев в своих «Трудах по этимологии» писал о том, что отчества Батькович и Батьковна применяются для обращения в полупрезрительном тоне, при фамильярном стиле общения. Как утверждал Трубачев, такие квазиотчества используются не столько тогда, когда обращающийся не знает настоящего отчества собеседника, а сколько тогда, когда он и не хочет его знать.

Впрочем, другие лингвисты уверены в том, что отчества Батькович и Батьковна вообще не имеют какой-либо определенной окраски. Все дело в ситуации, при которой прозвучали подобные обращения. Кроме того, немаловажную роль играет тон того, кто употребляет квазиотчество. Тон в свою очередь может быть шутливым и ироничным, а также, действительно, насмешливым и даже презрительным. Однако в официальной обстановке квазиотчества, конечно, будут неуместны.