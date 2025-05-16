Кто построил ракетный щит СССР

75 лет назад, в мае 1955 года в СССР был принят на вооружение первый в мире полноценный зенитно-ракетный комплекс С-25 «Беркут». Созданный в СССР в начале 1950-х годов, он сыграл важнейшую роль в обеспечении противовоздушной обороны Москвы, защищая столицу от потенциальных атак стратегических бомбардировщиков. «Лента.ру» открывает неизвестные страницы истории его создания.

«Секретная зона»

Сталин страдал от бессонницы с середины 1930-х, когда взял на себя всю полноту власти. Со временем привычка работать по ночам стала частью его фирменного стиля, как пресловутая трубка. К концу 1940-х его первенство, как и могущество СССР, уже не оспаривались никем.

Наконец в 1949-м Союз стал ядерной державой. Казалось бы, беспокоиться не о чем, но на самом деле все только начиналось. В одну из беспокойных ночей лета 1949-го вождь позвонил по «вертушке» другому беспокойному товарищу. На другом конце провода в своей московской квартире корпел над научно-техническими журналами директор недавно созданного секретного бюро СБ-1 (КБ-1) Павел Куксенко.

В жаркое время политических процессов 1930-х его дважды арестовывали, допрашивали, затем отпускали. Теперь он пользовался доверием Сталина. Вождь потребовал сию минуту явиться к нему в Кремль. Чего же он хотел?

Павел Куксенко

Используя безлимитный пропуск, миновав все кордоны, включая финальный — бессмертного стража сталинского кабинета Поскребышева, Павел Куксенко вошел в обитель вождя. «Хозяин квартиры принял своего гостя сидя на диване в пижаме, просматривал какие-то бумаги. На приветствие Павла Николаевича ответил "Здравствуйте, товарищ Куксенко", — и движением руки с зажатой трубкой указал на кресло, стоявшее рядом с диваном», — писал в своей книге «Секретная зона» один из создателей советской системы ПРО Григорий Кисунько.

Неожиданно Сталин спросил Куксенко, в каком году последний неприятельский самолет пролетел над Москвой, и сам же ответил, что 10 июля 1945 года, и был это самолет-разведчик.

А теперь представьте себе, что появится над Москвой тоже одиночный самолет, но с атомной бомбой. А если из массированного налета прорвется несколько одиночных самолетов, как это было 22 июля 1941 года [при первой бомбардировке Москвы], но теперь уже с атомными бомбами?

Иосиф Сталин Из книги Григория Кисунько «Секретная зона»

Далее Сталин подвел разговор к тому, ради чего он выдернул гостя из дому среди ночи. Вождь констатировал, что СССР нужна совершенно новая система ПВО, которая даже при массированном налете не пропустит ни одного самолета к обороняемому объекту — столице.

Это лишь одна из многих канонических предысторий появления московской системы противовоздушной обороны «Беркут», или С-25. Но дело здесь вовсе не в том, когда и кого озадачил вождь. Вопрос, как говорится, висел в воздухе и был причиной бессонницы для многих.

«Мы поняли, что дело совсем плохо»

Послевоенная история СССР — череда бесконечных вызовов, порождавших задачи, дедлайн которых обозначался неизменным «нужно было вчера». Все вызовы, что и так понятно, связаны с холодной войной. Известно, что вторая половина 1940-х была посвящена атомной проблеме, итогом стала первая советская атомная бомба РДС-1. Пусть это не прозвучит как нагнетание повествования, но этот рывок Советов заставил американцев отказаться от смертоносных планов по бомбардировке советских городов, таких как «Тоталити», «Пинчер», «Граббер», «Бройлер», «Халфмун», «Флитвуд», «Троян», «Оффтэкл», «Дропшот».

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш»

Опустим сейчас вопрос о средствах доставки ядерного оружия. Над этим работали соответствующие КБ и специалисты. Когда разговор заходит об СССР времен холодной войны, обычно всплывают два глобальных проекта — атомный и космический. Но дело в том, что создание системы ПВО вокруг Москвы, он же «Беркут», он же «С-25», по масштабам, финансовым и трудозатратам не уступает атомному и космическому проектам.

Той ночью Сталин вызвал Куксенко как раз за этим. Пора было начинать. Существует также версия Серго Берии, изложенная им в книге «Мой отец — Лаврентий Берия». По версии Серго, 20 июля 1950-го Сталин поставил вопрос о защите воздушного пространства Москвы перед Хрущевым, Маленковым, Булганиным, Василевским, Лаврентием и Серго Бериями. И все, кроме последних, неловко отмалчивались. Серго, которому на тот момент исполнилось 26, не побоялся вступить в спор с вождем, Сталин его выставил, а затем, узнав, что его и Куксенко секретное бюро СБ-1 занимается интересующей его темой, потребовал «вернуть юношу».

Мы поняли, что дело совсем плохо, коль к Сталину вызывают. Первый вопрос Сталина был таким: «Вы работаете над ракетой для ПВО?» Я сказал, что работаем и докладывали о своих разработках военным, но те не очень заинтересованы Серго Берия Из книги «Мой отец — Лаврентий Берия»

И в этом ответе заключен ключевой момент. Над отдельными компонентами ПВО «Беркут» ученые и конструкторы работали примерно с 1945 года, только не было еще ни проекта, ни общего понимания, что представляет собой система противовоздушной обороны нового типа. Как объяснить исторический момент, если история творится здесь и сейчас, а большое видится на расстоянии?

Чего боялся Сталин

По словам военных историков, в годы Великой Отечественной авиация доминировала над ПВО. Не было таких недосягаемых, облаченных воздушным куполом городов и крепостей, которые нельзя было бы сокрушить массированным ударом авиации. А Сталину требовалось именно такое. Он понимал суть задачи, но чтобы конкретизировать ее, следовало максимально напрячь мозги многих специалистов в области ракетной техники, радиолокации, автоматики, точнейшего приборостроения, электроники. И это только для того, чтобы обозначить стартовую точку. Что-то вроде клича «Здесь граду быть», приписываемого Петру I.

Начало 1950-х — заря эры реактивной авиации. Американцы — бесспорные лидеры. К концу Второй мировой стратегические бомбардировщики B-17, B-24 и B-29 эффективно бомбили объекты в Токио и Берлине с высоты 8-10 километров. B-29 могли нести ядерное оружие. Из истории этой машины уже никогда не вычеркнуть трагедию японских Хиросимы и Нагасаки. И американцы продолжали наращивать мощь.

25 июня 1947 года совершила свой первый полет «Летающая крепость» B-50 Superfortress, способная нести до 12 700 килограммов бомбовой нагрузки на расстояние до семи тысяч километров. Первые серийные B-47 с шестью реактивными двигателями поступали в ВВС США с середины 1950-го года. С началом Корейской войны наметился бурный рост ВВС США, их численность стала стремительно увеличиваться.

Boeing B-50 Superfortress

Пример того, как вчерашние союзники легко решили вопрос советской железнодорожной блокады Берлина, создав воздушный мост, показывал, кто хозяин в воздухе.

Вопрос поворачивался к вождю совсем уж неприятной стороной, если начать моделировать негативный вариант будущего: а что если американцы решат направить массированный кулак авиации на города СССР? На Ленинград, Киев, Баку?..

И даже если это будет всего один бомбардировщик с атомной бомбой на борту, последствия ожидаются катастрофические. А если они направят свою авиацию на Москву? Пахнет окончательным фиаско для первого социалистического государства в мире, ведь настроения на внешнеполитическом поле царили вполне людоедские. Сын 32-го президента США, дипломат Эллиот Рузвельт в 1947 году писал:

Небольшая группа злонамеренных лиц в Лондоне и Вашингтоне стремится возбудить и разжечь воинствующую ненависть к русским, как будто русский народ не принял на себя основного удара нацистской военной машины, не вынес его, не сокрушил этой машины и не показал таким образом, какую важную роль он играет в коалиции, борющейся за мир Эллиот Рузвельт Из книги «Его глазами»

При таких настроениях техническое превосходство в воздухе могло плачевно кончиться для СССР. Советские авиаконструкторы, конечно, быстро учились делать качественную технику, и к 1946 году появились первые реактивные МиГ-9 и Як-15, но вопрос нужно было решать в принципиально ином ключе — тем более что американцы уже подали пример.

В США успешно продвигались работы по созданию зенитного ракетного комплекса, получившего название Nike Ajax. Таким образом, американский опыт давал уверенность в том, что создание зенитного ракетного комплекса является принципиально решаемой задачей Дмитрий Леонов «История 658 зенитно-ракетного полка особого назначения. Том 1»

Зенитный ракетный комплекс Nike Ajax

Рождение «Беркута»

Для создания современной, по меркам 1950-х годов, системы ПВО нужно было много компонентов. Это в первую очередь сама ракетная техника, а еще радиолокация, автоматика, точнейшее приборостроение, электроника.

В первом случае речь идет о зенитных ракетах. С этим у СССР к началу 1950-х все было относительно неплохо. С момента капитуляции нацистской Германии советские специалисты получили доступ к немецким наработкам, что, как известно, дало начало эре ракет в СССР. Это, можно сказать, нулевой этап советского ракетостроения. Его символ — советский институт, созданный в феврале 1946 года для изучения немецких ракет Фау-2 в Нордхаузене.

Фау-2 перед стартом

По приказу Дмитрия Устинова с осени 1945-го развернулись масштабные работы по воспроизводству немецкой ракетной техники. Это приучило советских специалистов к масштабным работам на износ. Полезным стало и изучение трофейной документации. Когда все досконально изучили и воспроизвели, выяснилось, что немецкий опыт уже устарел, зато появились мускулы для создания чего-то своего: появились собственные баллистические ракеты, был открыт космос.

Что касается зенитных управляемых ракет и систем ПВО новейшего типа, с этим сложнее. Немцы в 1940-х работали над соответствующими проектами «Вассерфаль» и «Шметтерлинг», и что-то на этом нулевом этапе оттуда взять было можно. Но, во-первых, немецкие наработки уже не отвечали запросам времени, во-вторых, были попросту сыроваты, в третьих — там совсем не решался вопрос управления ракетами.

Hermes A-1, созданная в США на основе немецкой «Вассерфаль»

Радиолокация, автоматика, точнейшее приборостроение, электроника — в этих областях от советских специалистов требовались самостоятельные шаги. К счастью, работы велись. И к немецкому следу еще придется вернуться, когда зайдет речь о КБ-1 — головном предприятии во всей этой истории. А пока нужно сказать об одной интересной тенденции.

«Техника — это твое»

По детям вождей можно судить, как меняются тренды, в первую очередь в сфере актуальных технологий. В 1930-е годы авиация считалась самой прогрессивной областью. Для многих представителей золотой молодежи ролевой моделью был Валерий Чкалов. Соответственно, летчиками стали сыновья Анастаса Микояна, сын Сталина Василий, старший сын Хрущева Леонид, сын Фрунзе Тимур. Иные шли в разведчики, что тоже считалось модным.

Василий Сталин

Берия-младший, имеющий прямое отношение к созданию системы ПВО «Беркут» (впоследствии С-25), на десятилетия задал новый вектор для отпрысков вождей. Когда Серго Берия решал, какой путь ему избрать — разведчика или инженера-конструктора, он выбрал второе и получил одобрение отца.

Меня же влекла техника. И коль мне не удалось учиться на радиофизическом факультете университета, решил я, стану военным инженером. С детства ведь увлекался радиотехникой. Отец меня поддержал: «Языки ты знаешь, специальную подготовку прошел. Ничего нового на разведфакультете не узнаешь, а техника — это твое…» Серго Берия Из книги «Мой отец — Лаврентий Берия»

Марфа Пешкова и Серго Берия

Сначала Серго поступил на факультет радиосвязи, впоследствии занялся радиолокацией. Защита дипломной работы стала, грубо говоря, поводом для создания в 1947 году секретного бюро СБ-1, которое впоследствии станет КБ-1. Директором стал Павел Куксенко, старшим инженером — Серго Берия.

Эксперт отмечает, что проблему защиты Москвы от возможных налетов вражеской авиации вождь обсуждал с 1949 года с Павлом Куксенко, главным конструктором противокорабельной ракетной системы «Комета». Эта система стала дипломной работой Серго Берии, и с работы над ней началось его восхождение как специалиста и как главного инженера КБ-1.

Именно это предприятие станет родильным домом (или инкубатором) для советских современных систем ПВО и ПРО. Таким образом, нити повествования начинают сплетаться во вполне внятную картину.

20 июля 1950 года Сталин совещался с партийными товарищами и военными, включая Хрущева, Лаврентия Берию и сына его Серго. 9 августа 1950-го Совет министров издал постановление «О разработке управляемых снарядов-ракет и новейших радиолокационных средств управления ими, с целью создания современной наиболее эффективной ПВО городов и стратегических объектов».

7 мая 1955 года первый в мире полноценный зенитно-ракетный комплекс С-25 «Беркут» был принят на вооружение. Некоторые называли его еще одним чудом света и «золотым кольцом ПВО», а кто-то — невиданным чудовищем. Но если отказаться от эмоциональных оценок, станет очевидно, что работа была проведена колоссальная даже по советским меркам. В эти пять лет уложилась не только глобальная стройка, но и коренная смена власти.

Зенитная ракета стационарного зенитно-ракетного комплекса С-25 ПВО Москвы в музее полигона Капустин Яр

5 марта 1953 года умер Сталин. 23 декабря 1953 года расстреляли Лаврентия Берию, обвинив его в «измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти». Его сына Серго арестовали, продержали в холодильных казематах Лефортово. Он пережил не лучшие минуты своей жизни, и в иной момент казалось, что жизнь его действительно висит на волоске. Когда его отпустили, жизнь пришлось начинать если не с нуля, то с весьма базовых настроек: наград и регалий (в том числе за «Беркут») лишили, жить пришлось под материнской фамилией Гегечкори. Административная ссылка. Город Свердловск. Работа в НИИ п/я 320 ракетчиком. Далее — работа в киевском НПО «Квант», и так далее. Кажется, только у Павла Куксенко вся дальнейшая жизнь сложилась вокруг КБ-1, впоследствии КБ «Алмаз».

Строительство здания КБ-1 («Алмаз») на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе

Почему «Беркут» переименовали в С-25? Считается, что первоначальное название сильно попахивало Берией. Существует даже предположение, что само название, отсылающее вроде бы к хищной птице, на самом деле — результат контаминации фамилий Берия и Куксенко. Как бы то ни было, система ПВО «Беркут» (С-25) имеет фольклорно-военную судьбу: сначала гигантское детище пережило своих родителей, сменило имя, а затем и вовсе превратилось в миф, став не какой-то этапной разработкой советской оборонки, а символом мощи отечественного ПВО в принципе.

Что такое «Беркут»?

Противовоздушная система «Беркут» — это два кольца, опоясывающие Москву. На них расположены 22 радиолокационные станции дальнего обнаружения, 56 зенитно-ракетных комплексов, а также технические базы и командные пункты управления. Это 56 полков ПВО: на внутреннем кольце — 24, на внешнем — 32. В один полк входили две стартовые батареи и центральный локатор наведения. В стартовых позициях располагались «кулаки» полка — собственно ракеты В-300. А «мозг» проекта находился в 1,5 километра от места пуска — в укрепленном сооружении под землей. Здесь операторы отслеживали цели и совершали пуск по самолету противника.

Схема двух колец ПВО вокруг Москвы

Это целое отдельное государство в Московской области, одновременно такое близкое и такое засекреченное, скрытое целой системой искусственного ландшафта.

Техзадание, предоставленное разработчиками (они же по факту исполнители задания), дает примерное представление о масштабе всей этой системы.

ПВО «Беркут» было призвано отражать массированные налеты вражеской авиации в составе до 20 самолетов на участке 10-15 километров. Оно предусматривает круговой характер обороны, способной отразить удар с любых направлений и имеет большую глубину системы ПВО для исключения прорыва. Оно способно вести борьбу в сложных метеоусловиях и в любое время суток. В этом, кстати, его отличие от птицы рода орлов семейства ястребиных — беркута, охотничьи способности которого снижаются в темное время суток.

Характеристики системы С-25 образца 1955 года Скорость целей — 1250 километров в час. Высота поражения — 3-25 километров, дальность 35 километров. Количество одновременно обстреливаемых целей (каждым из 56 стартовых комплексов) — 20. Количество зенитно-управляемых ракет (ЗУР) на каждом стартовом комплексе — 60. Срок хранения ракеты: на пусковой установке — 0,5 года, на складе — 2,5 года.

Проект для начало 1950-х был настолько новаторским, что ни одно из существовавших ранее предприятий не могло стать головным, поэтому головным стало именно КБ-1, где главными были Берия-младший и Куксенко. Дополнил триумвират начальник радиолокационного отдела КБ-1 Александр Расплетин.

Александр Расплетин

После того как советский атомный проект встал на надежные рельсы и уже мог дальше двигаться вперед самостоятельно, Берия-старший стал куратором проекта «Беркут», и, как отмечают военные историки, его вклад здесь трудно переоценить. Решая организаторские задачи, он придавал этой гигантской авантюре характер бизнеса государственного масштаба. Проще говоря, ставил все на деловые рельсы, отметая любые прения и разногласия.

КБ-1, будучи головным предприятием, локомотивом тянул за собой все предприятия, которые могли быть полезны в реализации задуманного и становились подрядчиками.

КБ-1 представил проект многофункциональной секторной РЛС (радиолокационной системы) десятисантиметрового диапазона, которой позднее был присвоен индекс Б-200. На предприятии Минца велась разработка этой РЛС. Предприятие Лавочкина разрабатывало зенитные ракеты B-300 («изделие 205»), В-500 и В-600 для С-25 «Беркут», а впоследствии и ракеты для модернизированных версий С-25. Долгопрудненский машиностроительный завод уже штамповал эти ракеты в промышленных масштабах. Одни предприятия создавали пусковые установки для ракет, другие — взрыватели, антенны и прочее, это тысячи наименований.

Огромная нагрузка легла на 304-е строительно-монтажное управление. Известно, что помимо обычных рабочих при строительстве использовался труд заключенных, что было вполне обычной практикой.

Могу сказать без преувеличения: мир таких темпов не знал. Вся промышленность была брошена на решение этой задачи. В строительстве кольца участвовали десятки тысяч людей. Мы, разработчики — а в основном это были люди до 30 лет, — неделями пропадали на испытаниях, на позициях, на строительстве. Рабочий день, по сути, стал круглосуточным Серго Берия Из книги «Мой отец — Лаврентий Берия»

Согласно данным открытых источников, одна оборудованная позиция данной системы ПВО обходилась казне в 500 миллионов советских рублей. Для сравнения: самолет Ту-4 стоил в пять раз меньше. Весь проект обошелся по меньшей мере в 13 миллиардов рублей.

В постановлении Совета министров СССР от 9 августа 1950 г № 3389-1426 можно найти информацию и о гонорарах. Приведем лишь некоторые данные: «Группам основных ведущих инженерно-технических работников (5-6 человек), принимавших участие в работах, удостоенных третьей премии, выплачивается денежная премия в сумме 200 тысяч рублей. Для премирования коллектива остальных научных, инженерно-технических работников, рабочих и служащих Конструкторского бюро № 1, принимавших участие в разработке системы "Беркут", выделить 1 миллион рублей».

Зарплата обычного рабочего на тот момент составляла 550-700 рублей. Уже по гонорарам можно судить, что система ПВО «Беркут» была важной задачей для советской власти, и неважно, что за время ее создания политическая конъюнктура сменилась, — внешнеполитическая обстановка оставалась неспокойной. Показательно, однако, что если изначально подобные системы собирались строить вокруг других крупных городов, то впоследствии от этой идеи отказались. При Хрущеве становятся актуальны передвижные системы ПВО, такие как С-75. Однако «Беркут» С-25 верой и правдой защищал небо над Москвой вплоть до 1982 года.

Колонна зенитно-ракетных установок С-75 на военном параде в честь 57-й годовщины Великого Октября

Ему на смену пришли более совершенные системы С-75, С-125, С-200, С-300. Это не отменяет того факта, что С-25 стал основателем династии отечественных систем ПВО, и на нем были отработаны самые невозможные для своего времени технологии. Только поэтому с высоты сегодняшнего дня многие из тех задач кажутся несложными.

В начале 1950-х высотные самолеты-разведчики стали частенько залетать в воздушное пространство СССР, в том числе и в Московскую область, однако с 1955-го их как ветром сдуло.

***

КБ-1 был экспериментальной площадкой, наделенной карт-бланшем не только в вопросе технологических решений, но и при найме специалистов.

Так уж вышло, что на работу КБ-1 сильно влиял Лаврентий Берия, и в данном случае это влияние было скорее на пользу, с учетом того, что чем бы он ни занимался — ядерным оружием, баллистическими ракетами или комплексами ПВО, — он всегда оставался тем, кто ведает вопросами стратегической разведки. Со времен капитуляции гитлеровской Германии он ведал вопросом немецких специалистов. Его прямой подчиненный Иван Серов руководил операцией «Осоавиахим», открывающей короткую, но продуктивную эру немецких шарашек. Соответственно, часть ценных немецких кадров он подтянул в КБ-1. В первую очередь это были специалисты по радиолокации — ключевому компоненту новейшей ПВО. Часть из них проживала в поселке Управленческий.

Они дали новейшей советской ПВО все, что могли, и в 1953-м, после смерти Сталина и расстрела Берии, их отправили по домам. КБ-1 вступило в новую жизнь, без немцев, без Серго, без покровительства Лаврентия. Но, видимо, успело встать на надежные рельсы, как и советский атомный проект, и дальше покатило вперед самостоятельно. Как и все крупные удачные проекты СССР — атомный, ракетный, — ПВО «Беркут» стало настоящей школой и для военных, и для конструкторов.

У СССР до 1955 года не было полноценной школы по созданию столь масштабных систем с зенитно-управляемыми ракетами, а после создания «Беркута» она появилась и продолжила развиваться. Решив проблему безопасности столицы, советские специалисты заложили потенциал развития еще одной военной отрасли на десятилетия вперед.

Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Неслучайно уже упомянутые ранее Дмитрий Устинов, бывший в период разработки «Беркута» министром оборонной промышленности СССР, сказал однажды: