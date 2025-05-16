Почему семья Цоя не верила официальной версии его гибели

Когда в августе 1990 года страну облетела новость о том, что лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе, многие просто не поверили в его внезапную кончину. А вот близкие Виктора Цоя в его смерти не сомневались. Однако уже тогда большинство из них не согласились с официальной версией аварии. В частности, мать музыканта и продюсер коллектива утверждали, что Цой просто не мог уснуть за рулем.

Авария и ее официальная причина

Летом 1990 года Виктор Цой вместе со своим сыном Александром отдыхал в латвийском поселке Плиеньциемс. Вместе с мальчиком Цой нередко ездил на рыбалку. Однако в то августовское утро, как пишет Денис Лобков в своей книге «Мистика в жизни выдающихся людей», музыкант ребенка с собой не взял. Цой встал очень рано и просто не захотел будить сына. В 5 утра лидер «Кино» отправился в путь. До места он добрался без приключений. А вот на обратном пути случилась трагедия. В полпервого дня Цой, будучи за рулем своего автомобиля «Москвич-2141», вдруг выехал на встречную полосу и тут же врезался в рейсовый автобус «Икарус».

Если верить Науму Синдаловскому, автору книги «Пороки и соблазны Северной столицы: светская и уличная жизнь в городском фольклоре», Виктор Цой двигался по трассе Слока-Талси со скоростью 130 км/ч. Поэтому лобовое столкновение не оставило певцу ни малейшего шанса: он умер мгновенно. Список многочисленных травм и переломов, полученных Цоем в результате автокатастрофы, действительно ужасает. Понятно, что эксперты изучили не только тело рок-звезды, но и обстоятельства самого инцидента. Согласно официальной версии, на встречную полосу Цой выехал случайно: он попросту уснул.

«Тут что-то не то!»

Вот только близкие и друзья Виктора Цоя не поверили в то, что тот и в самом деле задремал. По крайней мере, Петр Гутиков, автор издания «Петля безопасности: хроника автомобильных катастроф», пишет о том, что упомянутую версию отрицал и экс-продюсер группы «Кино» Юрий Белишкин. «Я до сих пор не могу представить, что Цой заснул за рулем. Тут явно что-то не то!» — говорил Белишкин. Продюсер уверенно заявлял, что Цой всегда был слишком собранным и педантичным. Своей дисциплинированностью и пунктуальностью певец удивлял всех вокруг. Да и осторожности вокалисту было не занимать. Об этом качестве Цоя упоминает в своей книге «Свет погасших звезд. Люди, которые всегда с нами» и Федор Раззаков.

Мать музыканта, Валентина Васильевна, тоже отказывалась верить в то, что ее сын уснул, управляя автомобилем. В своей уверенности женщина опиралась на тот факт, что трагедия произошла в разгар дня. Кроме того, дорога была не такой долгой для того, чтобы успеть погрузиться в сон. Можно было бы предположить, что Цой выпил во время рыбалки. Однако большинство коллег и знакомых певца, комментарии которых приведены в книге Виталия Калгина «Виктор Цой. Последний герой современного мифа», заверяли, что Цой спиртное вообще не жаловал. Впрочем, алкоголя в крови рок-звезды не обнаружила и экспертиза.

Уснул или все-таки отвлекся?

Зато специалистами было установлено, что в момент столкновения Виктор Цой действительно пребывал в состоянии сна. Такой вывод эксперты сделали на основании анализа клеток мозга музыканта. Об этом факте упоминает в своей книге «Кумиры. Тайны гибели» и Федор Раззаков. Скорее всего, певец заснул за рулем из-за переутомления. И свидетельства очевидцев тому подтверждение. Дело в том, что, согласно информации, приведенной в книге Виталия Калгина, накануне гибели Виктор засиделся допоздна с близкими, а в 5 утра уже был на ногах. Возможно, Цой и в самом деле в тот роковой день просто не выспался.

Между тем в издании «Рандеву со звездами: интервью, репортажи, эссе, хит-парады, закулисные диалоги» Михаила Садчикова имеются показания близких Цоя о том, что вокалист в принципе всегда мало спал, а, значит, его вряд ли стало так клонить в сон в пути, что он не смог с собой совладать. Есть версия, что Виктор отвлекся, переворачивая кассету, на которой был записан новый, а точнее последний альбом группы «Кино». Валентина Цой, мать музыканта, также считала, что внимание сына могло быть сконцентрировано на музыке, поэтому он и перестал следить за дорогой.