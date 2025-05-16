По какой причине люди прежде спали только сидя

Маленький размер кроватей в замках и дворцах средневековой Европы можно объяснить малым ростом людей той эпохи. Однако дело совсем не в росте – на самом деле раньше спали сидя или полусидя, откинувшись на стопку подушек. Существует несколько причин, почему люди спали именно так.

© Дж. Уотерхаус «Сон и его сводный брат Смерть»

Суеверия

Во времена Средневековья люди верили, что лежачего человека духи могут принять за мёртвого и забрать с собой его душу. Из-за подобных суеверий также предпочитали спать сидя. Высокие причёски, над которыми трудились по несколько часов, средневековые европейцы меняли редко. Чтобы сохранить такую красоту в целости и сохранности, модницы спали сидя.

Опасность

В суровые времена в дом могли вломиться разбойники. Поэтому спали всегда наготове – сидя, обхватив ладонью рукоятку меча. Лежачему человеку было бы намного сложнее быстро подняться и дать злоумышленнику отпор.

Здоровье

В средние века многие европейцы страдали лёгочными заболеваниями, больные предпочитали спать сидя — так было легче дышать. В сидячей позе, полагали наши предки, кровь не приливает к голове, что уменьшает опасность умереть от инсульта. Врачеватели считали, что сидячая поза способствует развитию интеллекта.