По какой причине люди прежде спали только сидя

Почему раньше люди спали только сидя
Маленький размер кроватей в замках и дворцах средневековой Европы можно объяснить малым ростом людей той эпохи. Однако дело совсем не в росте – на самом деле раньше спали сидя или полусидя, откинувшись на стопку подушек. Существует несколько причин, почему люди спали именно так.
Суеверия
Во времена Средневековья люди верили, что лежачего человека духи могут принять за мёртвого и забрать с собой его душу. Из-за подобных суеверий также предпочитали спать сидя. Высокие причёски, над которыми трудились по несколько часов, средневековые европейцы меняли редко. Чтобы сохранить такую красоту в целости и сохранности, модницы спали сидя.
Опасность
В суровые времена в дом могли вломиться разбойники. Поэтому спали всегда наготове – сидя, обхватив ладонью рукоятку меча. Лежачему человеку было бы намного сложнее быстро подняться и дать злоумышленнику отпор.
Здоровье
В средние века многие европейцы страдали лёгочными заболеваниями, больные предпочитали спать сидя — так было легче дышать. В сидячей позе, полагали наши предки, кровь не приливает к голове, что уменьшает опасность умереть от инсульта. Врачеватели считали, что сидячая поза способствует развитию интеллекта.