Почему в СССР не боялись клещей

Сегодня поход на природу редко обходится без тщательной подготовки: репелленты, заправленные в носки штаны и внимательный осмотр одежды стали нормой. Всему виной — клещи. А вот в Советском Союзе, как видно из архивных фотографий и рассказов старшего поколения, отношение к этим паразитам было удивительно спокойным. Что скрывалось за таким бесстрашием? Какие методы защиты использовались в те времена? В этой статье мы разберемся, как в СССР боролись с клещами, какую опасность они представляли и почему ситуация в современной России изменилась.

Чем опасны клещи

Клещи — не просто раздражающие, а очень опасные насекомые. Их укусы способны спровоцировать серьезные заболевания, например, клещевой энцефалит или боррелиоз, который также называют болезнью Лайма. Согласно данным МЧС, смертность от клещевого энцефалита в России варьируется: в европейской части страны она составляет около 1%, тогда как на Дальнем Востоке достигает тревожных 40%.

Энцефалит поражает мозг и часто становится причиной тяжелых последствий, вплоть до летального исхода. Боррелиоз, впервые описанный в 1970-х годах в американском городке Олд Лайм, приводит к хроническим осложнениям, хотя смертельные случаи встречаются редко. Из-за таких рисков современные туристы стараются обходить стороной высокую траву, применяют защитные средства и внимательно осматривают одежду после прогулок.

Открытие клещевого энцефалита в СССР

Советские ученые сыграли ключевую роль в изучении клещей и связанных с ними болезней. Первые упоминания о симптомах, напоминающих клещевой энцефалит, появились еще в 1897 году. Тогда ординатор Томского университета Орлеанский обратил внимание на странные случаи нервных расстройств. Системное исследование началось только в 1930-х годах. Невролог Александр Панов, работавший в Приморском крае, заметил, что с мая по август местные жители страдают от неизвестной болезни с высокой смертностью.

© Вирусолог Лев Зильбер

В 1934 году Панов организовал экспедицию на Дальний Восток, чтобы изучить симптомы. Он предположил, что заболевание вызвано вирусом. Год спустя ученый классифицировал его как летний энцефалит. В 1937 году вирусолог Лев Зильбер подтвердил связь болезни с клещами, обнаружив вирус в тканях паразитов и зараженных людей. Эти открытия превратили клещей из мелкой неприятности в серьезную угрозу, требующую внимания государства.

Системная борьба с клещами в СССР

В Советском Союзе клещи считались врагом, с которым следовало бороться всеми доступными способами. Главным средством в этой борьбе стал инсектицид ДДТ. Его открыл в 1939 году швейцарский химик Пауль Мюллер, получивший за свое открытие Нобелевскую премию. ДДТ показал потрясающую эффективность: одна обработка могла защищать территорию от клещей на 2–5 лет. Городские парки, сельские окраины и лесные массивы регулярно опрыскивали этим химикатом. Сельскохозяйственные самолеты, известные как кукурузники, распыляли ДДТ даже над труднодоступными лесами, где могли обитать опасные виды клещей.

В местах с большим скоплением людей, таких как детские лагеря или санатории, использовали менее токсичные вещества, например трихлофос. Благодаря такому подходу не только сократилась численность клещей, но и практически исчезла малярия, которую переносили комары. К началу 1960-х годов массовые вспышки малярии в СССР прекратились, а клещевые инфекции стали большой редкостью.

Нашествие клещей в Кемеровской области

Даже при всех успехах в борьбе с клещами в Советском Союзе случались исключения. В 1970-х годах Кемеровская область оказалась в эпицентре настоящего нашествия этих паразитов. Регион, богатый лесами и сельскохозяйственными угодьями, столкнулся с резким ростом численности клещей. Локальные вспышки клещевого энцефалита и боррелиоза вызвали серьезную тревогу у властей. Заболеваемость стремительно увеличивалась.

Среди причин называли теплую погоду, которая способствовала размножению клещей, а также недостаточную обработку отдельных территорий в предыдущие годы. Особенно страдали лесозаготовители, охотники и другие группы населения, чья работа была связана с лесами и полями. Они все чаще обращались в больницы с укусами и симптомами инфекций. В ответ власти развернули масштабную кампанию по ликвидации угрозы. Авиация обрабатывала леса и поля ДДТ, а наземные бригады опрыскивали практически каждый участок, где росла трава. Особое внимание уделялось зонам лесозаготовок, охотничьим угодьям и туристическим тропам, где риск укусов был особенно высок.

Медики усилили вакцинацию работников лесной отрасли и местных жителей. Население призвали носить защитную одежду и использовать репелленты. Параллельно проводилась информационная работа: в газетах и на собраниях рассказывали, как избежать укусов и что делать, если клещ все же присосался. Эти меры принесли результат: через несколько лет численность клещей в регионе удалось взять под контроль, а случаи заболеваний резко сократились. Этот случай наглядно показал, что даже при системном подходе клещи могли доставлять серьезные проблемы. Но организованные действия всегда позволяли их решать.

Вакцинация как щит от энцефалита

Помимо химической обработки, в СССР большое внимание уделяли вакцинации. В 1949 году профессора Шубладзе и Анжепаридзе разработали первую вакцину против клещевого энцефалита. Они использовали зараженные куриные эмбрионы. Производство вакцины стартовало в 1957 году в Томском бактериологическом институте. Первая версия препарата была несовершенной, но к 1980-м годам ученым удалось создать более эффективный вариант на основе штамма 205.

Вакцинация стала обязательной для работников лесной отрасли, метеорологов, строителей дорог и сотрудников оздоровительных учреждений в регионах с высокой активностью клещей. Любой гражданин мог сделать прививку бесплатно, если желал защититься от болезни. Кроме того, работникам выдавали противоклещевые костюмы, которые снижали риск укусов. Благодаря такому комплексному подходу клещи перестали быть серьезной угрозой для большинства советских туристов.

Что изменилось в современной России

После распада СССР борьба с клещами заметно сократилась. Одной из причин стал запрет ДДТ в 1989 году, когда СССР подписал Стокгольмскую конвенцию. Этот химикат оказался крайне токсичным: он накапливался в почве, уничтожал животных, птиц и полезных насекомых, таких как пчелы, разрушая экосистему. Современные аналоги, например трихлофос или карбофос, менее эффективны и требуют ежегодной обработки.

Если раньше в СССР обрабатывали огромные лесные массивы, то сегодня усилия сосредоточены в основном на городах и пригородах. Дикие территории практически не контролируются. Экономика тоже играет свою роль: масштабная обработка требует серьезных затрат, которые в условиях рыночной экономики не всегда оправданы. Вакцинация от клещевого энцефалита больше не является обязательной. Она проводится либо по медицинским показаниям в регионах, где высок риск заражения, либо платно, если человек сам этого хочет. Из-за этого туристам теперь приходится самостоятельно заботиться о своей безопасности.

Как защититься от клещей сегодня

Современным любителям природы важно быть бдительными. Выбирайте для стоянок утоптанные участки с минимальной растительностью, избегайте зарослей и высокой травы. Одежда должна закрывать тело: штаны заправляйте в носки, используйте высокую обувь. Противоклещевые костюмы с ловушками для клещей — надежный, хоть и недешевый вариант. Обрабатывайте одежду, обувь и палатку репеллентами, такими как «Гардекс», избегая народных средств вроде гвоздики, которые малоэффективны. После прогулок проверяйте одежду и тело на наличие клещей. Если паразит все же присосался, обратитесь к врачу для безопасного удаления и анализа.

Практические рекомендации:

Выбирайте репелленты, которые парализуют или отпугивают клещей.

Проверяйте место стоянки, расстелив плед и осмотрев его на наличие паразитов.

При укусе клеща не пытайтесь удалить его самостоятельно, чтобы избежать осложнений.

Заключение

В Советском Союзе клещи не вызывали особого страха, ведь с ними боролись системно: массово обрабатывали территории ДДТ, вакцинировали население и защищали работников лесных зон. Даже такие случаи, как нашествие клещей в Кемеровской области, решались быстро и эффективно. Сегодня все иначе. После запрета ДДТ и сокращения масштабов обработки клещи снова стали серьезной угрозой, особенно в лесных массивах. Теперь туристам приходится рассчитывать только на себя: использовать репелленты, носить защитную одежду и внимательно осматривать себя после прогулок. История СССР наглядно показывает, что организованный подход и научные достижения способны справиться с такими проблемами, но для этого нужны ресурсы и дисциплина.