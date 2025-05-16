Убийца получил пожизненный срок через 44 года после преступления

В США 78-летний мужчина получил пожизненный срок за расправу над школьницей 44 года назад. Об этом сообщает People.

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15-летняя Карен Стит пропала в сентябре 1982 года в городе Саннивейл, штат Калифорния. В последний раз девушку видел ее возлюбленный, с которым они расстались на автобусной остановке. Через несколько дней обнаружили ее останки. Убийца раздел школьницу, изнасиловал, а затем нанес ей 59 ударов ножом. До 2019 года у полиции не было никаких серьезных зацепок по этому делу.

Шесть лет назад детектив полиции Саннивейла Мэтт Хатчисон получил информацию, что преступником мог быть один из четырех братьев из города Фресно. В 2022 году, благодаря анализу биологических материалов с места преступления удалось выйти на Гэри Рамиреса, который давно жил на Гавайях.

12 мая 2025 года 78-летнего преступника приговорили к пожизненному заключению с правом подачи заявления на УДО через 25 лет. На заседании присутствовали родственники Стит. Рамирес отказался признать себя виновным.

Ранее в США арестовали преступника, который расправился с девушкой в 1977 году. Его удалось вычислить благодаря слабому отпечатку пальца на пачке сигарет с места преступления.