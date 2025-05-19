Как СССР объявил бой зеленому змию

С зеленым змием сражались и раньше, так что антиалкогольная компания Михаила Горбачева была всего лишь одной из многих. И каждый раз это была затея, обреченная на провал. Однако в том, уже перестроечном Союзе власти надеялись, что им все же удастся победить порок, выросший до невероятных размеров — алкоголь тогда был обязательным элементом любого торжества и даже простого разговора. Что произошло потом, многие видели своими глазами. А кто запамятовал или в силу возраста под «сухой закон» не попал — читайте материал «Мосленты».

Ключ у Горбачева

Антиалкогольная кампания началась бодро — лозунгами и выступлениями. Первый секретарь столичного горкома КПСС Виктор Гришин отчитывался об «отрезвлении Москвы», закрыв большое количество вино-водочных отделов (они назывались штучные). Цены на спиртное взлетели, режим продажи сократили до пяти часов — с 14-ти до 19-ти.

Вот частушка того времени: «В шесть часов поет петух, в восемь — Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачева».

Однако купить спиртное удавалось лишь самым сноровистым — у магазинов собирались гигантские очереди, к тому же, нервные и злобные. Народ давился, орал благим матом. И просто матом выражался. Крыли тех, кто это затеял — Лигачева и Горбачева. Последнего прозвали «Генсок» и «Минеральный секретарь».

© Фото: Николай Адамович / Фотохроника ТАСС

Вскоре после введения «сухого закона» в Москву прибыла делегация из Венгрии. Помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев в своей книге «Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991» вспоминал, что без алкоголя общаться было непривычно: «Венгры посмеиваются, мы извиняемся, тостов, разумеется, нет, разговор идет о чем попало. Хорошо еще, что это давние друзья и болтать можно откровенно на любые темы. Говорят, подарки вам везли, как обычно — винные наборы, но в самолете решили выпить сами, чтоб не нарушать».

Когда в стране ввели карточки, спиртное стали продавать по этим голубым листочкам. В месяц на одного взрослого полагались две бутылки водки, либо коньяка. Другой вариант — вино или шампанское.

Впрочем, все это можно было купить без проблем — разумеется, втридорога и у спекулянтов. Днем и ночью водкой торговали таксисты. На зеленый огонек со всех ног бежали те, у кого «горела душа».

Практичные же граждане перешли на самогон. Вот анекдот по этому поводу.

«Партийный начальник подъезжает к очереди, змеящейся у магазина, и громко вопрошает: “Коммунисты среди вас есть?”

“Есть!” — слышатся голоса из толпы. Начальник рявкает: “Гнать надо!”

© Фото: Николай Мошков / Фотохроника ТАСС

“Спасибо за совет, - отвечают страждущие. – Только сахара нет!”»

Стадион вместо водки

В то время дефицитом стало не только спиртное, но и закуска, то есть, съестное. И Перестройку гражданам СССР проходилось совершать голодными, да еще на трезвую голову. Это была нелегкая задача, но закаленный народ с ней справился.

Юрий Нагибин писал в «Дневнике»: «Еще один гиньоль: трезвость — норма нашей жизни. Тут уже пошел Щедрин. Вовсю пропагандируются: стадион вместо водки, марафонские забеги вместо застолий... Продажа сахара возросла в сто раз — гонят все. Найдены и другие заменители алкоголя: делается надрез на темени и туда капают ацетон; надевают на голову полиэтиленовый мешок и чего-то впрыскивают или порошок насыпают. Много случаев отравления, усилилась наркомания. Даже женщины-хозяйки злятся, у них отняли последнее — гордость гостеприимства».

Хитом группы Nautilus Pompilius стала песня «Взгляд с экрана», в которой были такие слова: «Ален Делон, Ален Делон, не пьет одеколон». Однако иные товарищи себя не сдерживали. И «Шипр» пили, и «Лесную лаванду» с «Ландышем» глушили.

© Фото: Алексей Дитякин / РИА Новости

Вытрезвители, которые никогда не пустовали, были переполнены — не только в праздники, но и в будни. Кстати, в Москве работали не только мужские, но и женские заведения. Одно из них было на Плющихе.

Свадьба, похожая на поминки

Появились безалкогольные торжества в кафе и ресторанах — с чаем, квасом и соком. Даже свадьбы такие были. А вот на поминках по скорбному случаю пригубить разрешалось. Эта метаморфоза стала темой сюжета «Горько!» в сатирическом киножурнале «Фитиль».

Будущие молодожены приходят в ресторан, чтобы договориться об организации свадебного застолья. С этим проблем не возникло. Они появились, когда речь зашла о шампанском — спиртное на свадьбах было запрещено.

Тогда ушлый директор заведения предложил альтернативу — в накладной свадьбу оформить как… поминки.

Наступил день свадьбы. Собрались виновники торжества и гости. Играла веселая музыка, все были довольны. Кроме директора, который умолял не забывать, что это все-таки «поминки».

Гости перестроились и стали изображать печаль: «Сегодня от наш ушел наш друг ...»

Необычной церемонией заинтересовались другие посетители ресторана: по кому же все-таки справляют поминки?

«По жениху», - отвечали гости.

«А выглядит, как живой!» — удивлялись посетители.

Без вины пришла расплата

Антиалкогольная капания затронула многие сферы жизни. В газетах появилась рубрика «Трезвость — норма жизни», в которой сообщалось, как идет борьба с пьянством. Открылось Всесоюзное общество трезвости, под его эгидой выходил журнал «Трезвость и культура».

© Фото: Столяров / РИА Новости

Рьяные чиновники начали творить откровенные глупости. Из фильмов вырезались «пьяные» сцены. К примеру, из «Мимино» удалили фрагмент, где герои гуляют на торжестве в гостинице «Россия». Аналогичным образом отредактировали картину «Ирония судьбы, или С легким паром».

Из эфира пропала песня «Вдоль по Питерской», а из репертуара Большого театра — опера «Борис Годунов». Ретушировались исторические фотографии, убрали с глаз долой даже снимок, на котором Юрий Гагарин запечатлен с бокалом.

В одном из выпусков передачи «Телевизионные знакомства» артист Владимир Винокур рассказывал, что на концерте он получил записку: «Правда ли, что вы сменили фамилию Винокур на Сокодав?» Конечно, это была шутка, но — в духе времени.

Впрочем, бывали случаи совсем не смешные. Едва не пустили под топор знаменитый винзавод «Массандра». Он выжил. Однако многие ценные виноградники в Крыму и Краснодарском крае беспощадно вырубили. Говорили, что по приказу из Кремля.

Директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства, профессор Павел Голодрига пытался защитить виноградники, но — тщетно. После этого отчаявшийся ученый покончил собой.

© Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

В 1988 году поэт Николай Добронравов написал пронзительное стихотворение «Виноградная лоза». Там были такие строки:

«Над предгорьями Кавказа солнце доброе не светит.

Старики вздыхают молча. Исподлобья смотрят дети.

Вырубают виноградник, - без вины пришла расплата.

Виноградная лоза, - ты ни в чем не виновата…»

Несмотря на просчеты

Ходили слухи, что идею «сухого закона» подсказала Горбачеву супруга — Раиса Максимовна. Однако сам он это отрицал и уверял, что не отдавал приказ вырубать виноградники — мол, перегибы случались на местах. Убеждал, что «мы же не требовали от народа полностью отказаться от выпивки!»

© Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

В том же интервью Михаил Сергеевич рассказал такую, как он выразился, «комичную» историю: «Во время поездки на Дальний Восток мы с Раисой Максимовной попали под ливень. И на обеде у партийного чиновника Раиса попросила… согреться коньячком. Это в самый разгар антиалкогольной компании. Чиновник помялся, но достал припрятанную бутылку коньяка. Если событие, то считаю, что не выпить — это просто грех».

Несмотря на все просчеты, антиалкогольная кампания, длившаяся несколько лет, принесла немало пользы. По данным Госстата значительно снизилось потребление спиртного. Увеличилась продолжительность жизни мужчин и заметно снизилась преступность.

Еще один факт — во время «сухого закона» наблюдался baby boom: детей рождалось на 400-500 тысяч в год больше, чем раньше.

Увы, как признавал Горбачев, «из-за допущенных ошибок хорошее и большое дело закончилось бесславно». К тому же, убытки от акции составили гигантскую по тем временем сумму — свыше 100 миллиардов рублей.

Многие считают, что именно тогда Советский Союз испытал серьезное потрясение, которое через несколько лет привело державу к разрушению.