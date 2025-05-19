Зачем знаменитый путешественник пересекал океаны на тростниковых лодках

55 лет назад началась экспедиция на папирусной лодке «Ра-II», которой руководил знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал. Интернациональному экипажу, в составе которого был и Юрий Сенкевич, удалось на примитивном судне пересечь Атлантический океан. По мнению Хейердала, это свидетельствовало о возможности трансатлантических переходов в доколумбовские времена. Ранее путешественник осуществил плавание из Южной Америки в Полинезию на плоту, напоминающем те, которые использовали индейцы. Эксперименты Хейердала до сих пор неоднозначно оцениваются научным сообществом. Одни специалисты считают его исследователем-самородком, другие — дилетантом. Но то, что он смог привлечь внимание миллионов людей к своей теории о древних путешествиях через океаны, — неоспоримо.

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Первые экспедиции

Тур Хейердал родился 6 октября 1914 года в норвежском городе Ларвике в семье пивовара. Мать, работавшая в антропологическом музее, привила ему любовь к природе и интерес к науке. Удивительно, но в детстве будущий покоритель океанов очень боялся воды и избавился от этого страха только в 22 года, после того как случайно упал в реку и благополучно из неё выбрался.

Тур изучал зоологию и географию в Университете Осло, но, не окончив обучение, отправился вместе с женой в Полинезию, чтобы познавать природу отдалённых тихоокеанских островов. Из-за проблем со здоровьем и неприязненного отношения со стороны местных жителей исследования пришлось прервать.

Вернувшись из Полинезии, Хейердал отправился в Канаду изучать жизнь индейцев. Однако его научные изыскания прервала Вторая мировая война. Тур ушёл добровольцем в армию и прошёл подготовку в диверсионной радиошколе на территории Великобритании. Под конец войны он служил в освобождённой советскими войсками Северной Норвегии.

В послевоенный период Хейердал решил проверить, могли ли южноамериканские индейцы пересечь Тихий океан и добраться до Полинезии в доколумбовские времена. Он с группой единомышленников построил в Перу бальсовый плот «Кон-Тики». Члены экспедиции в 1947 году совершили успешный 102-дневный переход от берегов Южной Америки к островам Туамоту. Это путешествие принесло Туру мировую известность.

«Главный смысл деятельности Хейердала — это экспериментальная археология и, в частности, практическое доказательство возможности дальних путешествий в древности. Он считал, что представители различных регионов мира могли контактировать между собой задолго до времён, признанных официальной наукой», — отметил в беседе с RT историк, член Русского географического общества Алексей Оболенский.

Однако многие учёные скептически восприняли методы и утверждения Хейердала.

«В социальных науках противостоят две основные концепции. Первая — это эволюционизм. Согласно этой теории, всё в мире подчинено законам эволюции и человеческое общество не исключение. Вторая концепция — диффузионизм. Она предполагает, что каждый элемент культуры возникает в каком-то одном центре и затем распространяется по другим местам. Хейердал как раз придерживался теории диффузионизма, однако довёл её до той черты, за которой заканчивалась наука и начинались спекуляции», — заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра культурологических исследований Института Латинской Америки РАН Иван Косиченко.

© Путешественники Тур Хейердал и Герман Ватцингер

По его словам, Хейердал предположил существование в Восточном Средиземноморье изначальной цивилизации, представители которой пересекали моря и океаны, разнося в различные регионы мира строительство пирамид, поклонение Солнцу и другие культурные элементы.

«Встречается в науке такая ситуация, когда у человека появляется идея фикс, в которую он верит, и он начинает под эту теорию подгонять факты», — отметил Косиченко.

В середине 1950-х годов Хейердал организовал экспедицию на остров Пасхи, где работал совместно с профессиональными археологами. Важной частью исследований были эксперименты по высеканию, перетаскиванию и установлению знаменитых статуй моаи. Книга Хейердала «Аку-Аку», посвящённая деятельности экспедиции, стала международным бестселлером. Путешественник предположил, что остров Пасхи заселялся отдельными группами выходцев из Южной Америки и Полинезии.

«Ра» и «Ра-II»

В дальнейшем исследовательские интересы Хейердала сместились в Атлантику. Он высказал предположение, что древние путешественники на судах из папируса могли в доколумбовские времена совершать переходы из Африки в Америку.

В 1969 году Хейердал спроектировал по древнеегипетским рисункам и с привлечением мастеров с берегов озера Чад построил из папируса лодку «Ра». На ней Тур вместе с группой единомышленников попытался добраться из Марокко до Антильских островов. Однако через некоторое время после выхода в океан судно начало буквально разваливаться на части. Членам экспедиции пришлось покинуть лодку.

© Тур Хейердал с командой на лодке «Ра»

Однако Тур не сдавался и взялся за постройку нового судна, которое назвал «Ра-II». Оно получило более прочные вёсла и корпус. Вместо африканцев Хейердал привлёк к работе индейцев аймара с берегов южноамериканского озера Титикака. Кроме того, им помогали марокканцы, умеющие строить лодки из тростника.

«Ра-II» достигала 12 м в длину, 5 м в ширину и 2 м в высоту. В лодке была установлена тростниковая хижина.

Экипаж «Ра-II», помимо самого Хейердала, состоял из семи человек: Нормана Бейкера (США), Карло Маури (Италия), Юрия Сенкевича (СССР), Жоржа Сориала (Египет), Сантьяго Хеновеса (Мексика), Кея Охары (Япония) и Мадани Аит Уханни (Марокко).

17 мая 1970 года лодка «Ра-II» покинула марокканский порт Сафи и начала путь в Америку. В начале плавания папирус быстро впитывал воду. За первые четыре дня пути судно дало осадку на половину высоты корпуса. Участникам экспедиции, чтобы облегчить лодку, пришлось выбросить за борт запасы картофеля, муки и кукурузы, материалы для ремонта, инструменты, книги и журналы.

Во время одного из штормов сломалось левое весло. Судно развернулось, и его начала заливать вода. Восстановить управляемость лодкой оказалось тяжело, но члены экспедиции с этим справились.

Часть запасов пресной воды была потеряна в плохую погоду. Поэтому участникам экспедиции приходилось экономить буквально каждый глоток. Но экипаж «Ра-II» доказал, что может справляться с любыми трудностями.

Через 57 дней плавания судно достигло берегов Барбадоса, завершив трансатлантический переход между двумя частями света: Африкой и Америкой. Экспедиция преодолела океанский маршрут протяжённостью около 6,1 тыс. км.

«Путешествие на «Ра-II» подтвердило, что народы Средиземноморья в древности могли совершать переходы через Атлантику на парусных судах. Кроме того, были решены и другие исследовательские задачи — по изучению психологической совместимости людей в замкнутых коллективах и по отслеживанию пятен нефтепродуктов в океане. Важные экологические материалы были предоставлены ООН», — рассказал RT исследователь-путешественник, член Русского географического общества Валерий Сушков.

Учёные отмечают, что Хейердал доказал возможность трансатлантических переходов, но не сам их факт. Несмотря на параллели, которые путешественник видел между цивилизациями Египта и Месоамерики, по словам Ивана Косиченко, наука не нашла убедительных археологических или палеогенетических подтверждений тому, что жители Средиземноморья в древности всё-таки посещали Западное полушарие. У многих учёных-академистов в итоге возникло предубеждение против обсуждения вопросов, связанных с плаваниями в Америку в доколумбовские времена.

© Норвежский исследователь Тур Хейердал и ведущий телепрограммы «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич на острове Пасхи // РИА Новости

«Изыскания Хейердала привели, например, к тому, что, тема контактов между полинезийцами и жителями тихоокеанского побережья Чили стала, как сейчас модно говорить, токсичной. Хотя это серьёзный вопрос. Существуют археологические доказательства присутствия выходцев из Океании на территории современного Чили», — отметил Косиченко.

В 1977 году Хейердал занялся организацией новой экспедиции — на тростниковой лодке «Тигрис». Он планировал доказать возможность древних контактов по морю между Месопотамией и Индской цивилизацией. Однако путешественник решил не доводить экспедицию до конца. В знак протеста против ближневосточных и африканских войн «Тигрис» в апреле 1978 года по прошествии примерно пяти месяцев плавания сожгли в Джибути.

«Плавания Хейердала — это интересные приключения и международные акции. Такая необычная форма пиара», — высказал своё мнение в беседе с RT писатель-путешественник Виталий Сундаков.

В дальнейшем Хейердал проводил исследования на Мальдивских и Канарских островах. В частности, он объявил, что так называемые пирамиды Гуимар на острове Тенерифе имеют астрономическую ориентацию.

Также путешественник участвовал в раскопках на территории Ростовской области России. Он искал доказательства связей между древним населением Скандинавии и Приазовья.

Хейердал активно занимался защитой окружающей среды. В 1999 году он был признан самым известным норвежцем ХХ века. Путешественник получил множество наград и премий. Умер Тур Хейердал 18 апреля 2002 года. В его честь был назван фрегат ВМС Норвегии.