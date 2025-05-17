Гимнастерка: почему военную форму русских солдат назвали именно так

Помните песню из кинофильма «Щит и меч»: «Который месяц не снимал я гимнастерку/Который месяц не расстегивал ремней»? Действительно, долгое время гимнастерка была неизменным элементом форменной одежды каждого советского солдата. Хотя, на самом деле, использовали ее еще в императорской армии…

От жары

В 1869 году белые полотняные рубахи с пристяжными погонами ввели в качестве летнего обмундирования для всех чинов войск Туркестанского военного округа. Для жаркого и душного климата региона это было крайне удачное решение. Вскоре гимнастерки распространились и в других военных округах, а особенно популярными стали во время Русско-японской войны, вскоре завоевав признание и у гражданских.

Одежда гимнаста

Но считать военных изобретателями гимнастерки было бы неправильно. Это слово мы найдем, например, в «Толковом словаре Даля», вышедшем за несколько лет до принятия гимнастерки в войсках. Ведь изначально это была одежда спортсменов, а не военных. Гимнастерка — ни что иное, как сокращение от гимнастическая рубаха — одежда для тренировок.

Хорошая мишень

Простота, дешевизна и высокие эксплуатационные качества гимнастерки пришлись по душе военным, но вскоре были замечены и недостатки этой формы одежды. Белый цвет издалека выдавал солдата, что стало серьезной проблемой во время Русско-японской войны. Кроме того, белые рубахи были довольно маркими. Поэтому после 1905 года их стали шить в серо-зеленом исполнении.

Советская гимнастерка

В таком виде гимнастерку унаследовала и Красная Армия. Правда, в 1930-х ее крой претерпел существенные изменения. Также была принята цветовая идентификация представителей разных родов войск. Так, например, у танкистов были гимнастерки стального цвета, а у летчиков — темно-синего. В 1943 году на гимнастерки вернули погоны. Появились и накладные карманы на форме рядового и сержантского состава, а у офицеров они стали внутренними.

Гимнастерка служила верой и правдой вплоть до начала 70-х, хотя официально ее отменили в 1969 году — ровно через сто лет после принятия. На смену этой форме одежды пришел китель — более удобный, долговечный и функциональный. Сегодня гимнастерка сохранилась лишь в МВД — в комплекте полевой полицейской формы. Да и на «гражданке», думается, есть те, кто еще бережно хранит свою армейскую гимнастерку.