Почему антисемит Сталин поддержал создание Израиля

Советская пропаганда долгие десятилетия клеймила «израильскую военщину»: клиентов американского империализма, придавивших сапогом свободолюбивый народ Палестины. Советский Союз поддерживал арабские коалиции, воевавшие против Израиля, поставлял им оружие, а иногда советская армия напрямую сталкивалась с израильтянами. Парадокс в том, что на самом деле именно СССР сыграл важную роль в создании Израиля как государства, оказав мощную политическую поддержку и санкционировав военную помощь. О том, зачем антисемит Сталин поддержал Израиль — в материале «Газеты.Ru».

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Странный союз

Из всех великих держав середины XX века сталинский СССР казался самым неподходящим другом для сионистов, — еврейских националистов, мечтающих основать государство Израиль в Палестине. С точки зрения ортодоксального марксизма сионизм, как и любой национализм, был классической реакционной буржуазной идеологией, попыткой отвлечь рабочий класс от интернационального дела классовой борьбы. Это мнение разделяли и большевики еврейского происхождения.

Еще хуже стали обстоять дела после укрепления у власти Иосифа Сталина. Он, разумеется, не был антисемитом в духе Адольфа Гитлера и не мечтал евреев уничтожить целиком, но сильно недолюбливал их как людей, о чем рассказывали многие его соратники.

Например, Никита Хрущев вспоминал, как однажды, в начале 1950-х годов, он сидел со Сталиным и Берией, когда поступили новости о проявлениях недовольства рабочими на одном из авиазаводов. Прошел слух, что среди зачинщиков были этнические евреи. И тогда Сталин сказал:

«Надо организовать здоровых рабочих, пусть они возьмут дубинки и, когда кончится рабочий день, побьют этих евреев».

В 1950-х так же была организована кампания по борьбе с «космополитизмом» и «Дело врачей», имевшие очевидную антисемитскую составляющую.

Казалось, сподвигнуть Сталина на исполнение еврейских мечтаний основать государство на территории подконтрольной Британии Палестины, не стоило даже пытаться. Но было несколько факторов, которые заставили ситуацию перевернуться.

Помощь Красной армии

На самом деле, между марксистами и сионистами того периода идейная пропасть была не такой уж большой. Из-за склочности и конфликтности правых сионистов-ревизионистов в 1940-х годах Всемирная сионистская организация и основные еврейские поселенческие структуры в Палестине находились под контролем евреев-социалистов, трудового движения. К нему относились и будущий первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, и другой будущий премьер Голда Меир, и многие другие лидеры. Трудовики считали, что лишь еврейский пролетариат, будучи классом-производителем благ, способен осуществить плодотворную алию (возвращение) в Палестину и построить посреди пустыни сильное государство.

Особенно у евреев хорошо получилось с крестьянами. У приехавших в нищую, сельскохозяйственную провинцию людей выбор профессий был невелик, кроме пойти работать на земле, да и ни одно государство не может существовать без надежного источника продовольствия. Ядром сионистского сельского хозяйства стали кибуцы, — по сути, колхозы, но сформированные добровольно и свободные от государственного диктата. Кибуцное движение выглядело настоящим достижением социализма, которое можно пощупать, и придало левым сионистам существенный вес среди соратников по всему миру.

Вооруженный этими аргументами, в октябре 1941 года живший в Лондоне Бен-Гурион, будучи главой всемирного Еврейского агентства, встретился с Иваном Майским — советским послом в Великобритании. Расписав, в какие райские кущи еврейским социалистам удалось превратить Палестину, он перешел к практической части, предложив оказать СССР помощь в войне с Германией. Майский встретил предложение с энтузиазмом и попросил в ходе поездки в США убедить американцев поддержать СССР:

«Нам нужны танки, пушки, самолеты — как можно больше и, прежде всего, как можно скорее».

Контакт был налажен.

Через советского посла в Турции Сергея Виноградова сионисты предложили послать на помощь Красной армии полевой госпиталь и бригаду еврейских докторов. В августе 1942 года представители СССР прибыли в подмандатную Палестину и поучаствовали в создании «Лиги Победы» (V-league), задачей которой было оказывать советам помощь в войне, в основном материальную. К 1943 году в лигу вступили более 20 тысяч человек, включая представителей всех местных левых движений. Советские делегаты, в свою очередь, были в шоке от сионистских поселений и рапортовали в Москву, что «достижения евреев превосходят самые смелые мечты».

Бен-Гурион и его соратники использовали любой канал и каждую возможность доказать советам, что между ними и СССР нет никакого антагонизма. Как только поражение Германии стало очевидным, Сталин стал думать об устройстве нового мирового порядка после войны.

Сионисты сделали все, чтобы вложить в его голову мысль: будущее разоренной Европы подразумевает массовое переселение переживших войну евреев в Палестину и создание там еврейского государства, которое будет открыто к контактам с Москвой.

В 1943 году Майский даже лично съездил проинспектировать Иерусалим и кибуцы, чтобы проверить, всем ли евреям хватит там места.

Клуб красных жилетов

Нельзя сказать, что СССР уже тогда планировал помочь в создании Израиля. Скорее он рассматривал это как одну из опций в будущей политической игре. Любое вмешательство в ближневосточную политику подрывало гегемонию Британии, а решение вопроса еврейских беженцев было важным для внутренней политики США.

В СССР очень хотели стравить две страны между собой. Поддержка в грядущем конфликте как евреев, так и арабов, могла стать советским инструментом для атаки своих геополитических противников.

Многие могут задаться вопросом: как США с Великобританией, будущие союзники по НАТО, могли бы поссориться из-за крошечного участка земли на Ближнем Востоке? Идея абсолютно ходульная, но казалась привлекательной для коммунистов. Полное изложение всей стоящей за этим логики заняло бы много времени, но краткое объяснение таково: советское руководство, находящееся в рамках марксистской парадигмы, слишком утрированно воспринимало западные страны и их конфликты. Оно сильно переоценивало влияние «монополистического капитала» и выстроило у себя в голове иллюзорное, почти конспирологическое восприятие власти США и Великобритании.

«Американская заинтересованность в Палестине, внешне выражающаяся в сочувствии к сионистскому делу, фактически означает лишь, что американский капитал рассчитывает путем вмешательства в палестинские дела внедриться в экономику Палестины. Выбор порта Палестины в качестве одного из конечных пунктов американского нефтепровода много объясняет во внешней политике США в палестинском вопросе», — писал в Москву в сентябре 1946 года посол в Вашингтоне Николай Новиков.

Это говорило о полном непонимании американской политики и природы союза западных стран между собой. Но раз коммунистические деятели мыслили в изначально мифических категориях, то и итоговый ответ был странным.

Компенсация еврейскому народу

Момент истины наступил 14 мая 1947 года, когда советский замминистра иностранных дел Андрей Громыко зачитал на Генассамблее ООН заявление о Палестине. Это была речь о неописуемых жертвах и страданиях еврейского народа в ходе мировой войны. Он заключил:

«То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления. Отрицание такого права за еврейским народом нельзя оправдать, особенно учитывая все то, что он пережил за Вторую Мировую войну».

В связи с этим СССР официально поддержал разделение подмандатной Палестины на арабское и еврейское государства, и увязал этот вопрос с проблемой еврейских беженцев в Европе.

В дополнение к геополитическим шахматам это служило и другой цели — повысить популярность Советского Союза в глазах евреев по всему миру, в особенности в США.

В Вашингтоне это решение вызвало настоящую панику: если СССР продавит создание еврейского государства и навяжет себя в качестве гаранта мирного разделения, направит в Палестину войска, то станет ключевым игроком на Ближнем Востоке.

Была и другая логика у советского решения. Власти арабских стран, возникшие там в ходе обретения независимости, в СССР считали британскими лакеями и марионетками. Создание же Израиля посреди арабского мира сработает как бомба, подорвет правящие в них традиционные режимы, связанные с западными странами, и приведет к власти революционные левые правительства. Например, эту идею продвигал временный поверенный в делах СССР в Ираке Алексей Султанов. В отличие от задумки со ссорой США и Великобритании, эта советская ставка сыграла на 200%.

14 мая Израиль провозгласил государственную независимость, а 17 мая его официально признал СССР. Американцы, правда, в этом деле Сталина опередили, поскольку президент Гарри Труман подписал признание день-в-день, спустя всего 11 минут после декларации независимости. В дальнейшем американская администрация постаралась по максимуму перехватить повестку у СССР и не дать затащить еврейское государство в свою сферу влияния.

Однако оставался последний важный шаг на пути создания Израиля — отразить атаку арабской коалиции, намеревавшейся его уничтожить. Для этого агенты Хаганы прочесывали весь мир в поисках оружия, но везде получали отказ из-за введенного ООН эмбарго. Надежда на успех была в Чехословакии, бывшей оружейной кузницей нацистской Германии, которая теперь отчаянно нуждалась в деньгах. В Праге Хагане поначалу тоже отказали, поскольку на тот момент уже вели переговоры о поставках оружия арабским странам. Но Советский Союз тайно передал чехам свою позицию: если мы сейчас поможем арабам уничтожить Израиль, хотя ранее проголосовали за его создание, это сыграет против нас.

Поэтому Чехословакия согласилась сменить адресата оружия и начала секретные поставки в Израиль. В основном речь шла о пехотном оружии, винтовках и пулеметах немецкого образца, в том числе трофейные. Но получили евреи и нечто куда более важное: 25 истребителей Avia S-199, местный вариант «Мессершмитта» Bf 109G. Там же проходило обучение летчиков. Как признавал сам Бен-Гурион после войны, именно чехословацкое оружие стало спасением Израиля и помогло разгромить арабские армии.

Вскоре в отношениях с СССР наступил разрыв. Стало ясно, что Израиль не собирается становиться советской республикой и поддерживать СССР в Холодной войне, а евреи не могли оставаться в стороне во время антисемитских кампаний, начавшихся в последние годы жизни Сталина.

Потом к власти в Сирии, Египте и Ираке пришли просоветские партии, и Советский Союз на долгие десятилетия стал противником Израиля.