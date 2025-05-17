Винные штурмы: что происходило после «главного» взятия Зимнего дворца

Главным эпизодом Октябрьской революции в 1917 году стал штурм практически не охраняемого Зимнего дворца. Он начался со знаменитого холостого выстрела крейсера «Аврора» 25 октября (по старому стилю). Продолжилось же взятие бывшей резиденции правителей Российской империи так называемыми винными штурмами.

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Охота на спиртное

Атаки штурмующих продолжались на протяжении четырёх часов с 21 часа 40 минут до 2 часов 10 минут. На протяжении этого времени матросы пытались захватить фактически не охраняемое здание – на тот момент в Зимнем дворце находились лишь 137 ударниц женского батальона смерти, три роты юнкеров и 40 Георгиевских кавалеров, проходивших лечение в госпитале, располагавшемся в одном из флигелей.

Но события той октябрьской ночи могли развиваться совершенно по другому сценарию, если бы не досадная ошибка защитников Зимнего дворца. Ожидая подкрепления из Государственной Думы, они сами пустили революционеров в здание, ошибочно приняв их за союзников. Членов Временного правительства арестовали и увезены из Зимнего дворца.

Но через неделю штурмовать здание бросились проходимцы, жаждущие бесплатного алкоголя. Они узнали, что в подвалах Зимнего дворца находилось огромное количество спиртного. Это были и повседневные запасы императорской семьи, и раритетные коллекционные вина, коньяки и водки.

Пьяная река

Американский журналист Вильямс, лично участвовавший в революционных событиях октября 1917 года, отмечал – винные штурмы продолжались чуть ли не каждый вечер. Любители лёгкой наживы пробирались к дворцу и проламывали кладку стен, чтобы добраться до запасов алкоголя. Фельдфебель Криворученко, охранявший Зимний дворец с подразделением солдат, желая сохранить имущество, решил пойти на крайние меры. Он приказал выставить в проломы в стенах пулемёты и открывать огонь по грабителям. Но даже такой радикальный способ остановил не всех искателей приключений.

Тогда спиртное решили просто уничтожить, то есть слить в Неву. Лев Троцкий вспоминал – в те дни русло реки и снег у её берегов окрасились в красный цвет, но не от крови, а от вина, мутным потоком хлынувшим из подвалов Зимнего дворца.

Впрочем, коллекцию раритетного алкоголя, стоимость которой оценивалась в миллионы рублей золотом, трогать не стали. Около входа в хранилище выставили посты охраны и начали искать покупателей. Охранники же, поняв, что именно они охраняют, каждый вечер устраивали дегустацию. Трезвых людей среди стражей Зимнего дворца не оказалось ни одного. Тогда было принято решение ускорить поиск покупателей, а солдатам выдавать по две бутылки элитного вина в день.

Винные штурмы продолжались месяц. За это время коллекция заметно поредела и была изрядно подпорчена. Конец повальному пьянству положили матросы Балтийского флота. Они получили приказ расстреливать на месте всех пьяных мародёров, которых удавалось встретить в непосредственной близости от Зимнего дворца.