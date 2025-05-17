При каком советском вожде РПЦ жила богаче всего

Большевики после прихода к власти отделили Русскую православную церковь от государства и лишили её финансирования. Но РПЦ на протяжении последующих десятилетий, которые существовал Советский Союз, находила ресурсы, позволяющие ей выжить.

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Под крылом государства

В начале XX века Русская православная церковь являлась государственной структурой, на нужды которой ежегодно выделялось около 25 млн рублей. Также РПЦ получала пожертвования от горожан. Доходы приносили торговля на ярмарках и недвижимое имущество: земельные участки, леса, ремесленные лавки, доходные дома.

После прихода советской власти церковь лишилась государственного финансирования и принадлежащего имущества. Представителям духовенства оставалось рассчитывать только на пожертвования и то, что удавалось выручить после продажи церковных предметов, прежде всего, свечей. Так как доходы РПЦ резко сократились, то стала распространяться практика «тарелочного сбора». Во время богослужения помогавшие при храме женщины ходили с тарелками и просили прихожан помочь деньгами.

В 1943 году в СССР восстановили патриаршество, появился Совет по делам РПЦ, который координировал взаимоотношения церкви и государства. В этот же период было утверждено Положение об управлении Русской православной церковью, в котором авторы прописали источники доходов духовенства. Так, пункт 43 данного документа гласил: «церковные суммы» составляют пожертвования верующих при «тарелочном сборе» и на нужды храма в целом, а также доходы от продажи свечей и прочих предметов. Все полученные средства требовалось передавать на счёт прихода в сберкассу, а выдавались обратно они строго по чекам с подписью настоятеля.

«Свечной заводик свой заведём»

Самой большой доходной статьёй оказалась продажа свечей. В 1958 году зампред Совета по делам РПЦ Павел Чередняк докладывал – два года назад только Московская епархия заработала на свечах 88 миллионов рублей, то есть 70% её дохода. Общий заработок же перевалил за 100 миллионов. Согласно данным Минфина СССР, в 1953 году 15 фабрик РПЦ произвели 400 тонн свечей, а в 1957 году – уже более 850.

С учётом трудного положения, пришлось пойти на хитрость. Мастерские занижали отпускную цену, в результате чего приходы платили за продукцию меньше, но продавали прихожанам её по прежним расценкам. Это позволило снизить налоговые поступления от церковных фабрик на 700 тысяч рублей с 1953 по 1957 годы. Правда, вскоре правительство Никиты Хрущёва повысило фискальную нагрузку для мастерских почти в 10 раз.

Доходы епархий также продолжили расти за счёт совершаемых треб. Несмотря на усиливающуюся антицерковную пропаганду, уровень религиозности общества в начале 1960-х годов возрос. По данным историка Ю. Гераськина, доход одной лишь Рязанской епархии от совершения треб вырос с 89 тысяч в 1961 году до 269 тысяч в 1963 году.

Такое положение дел Никиту Сергеевича, обещавшего искоренить религию в СССР к 1980 году, не устраивало. По его указу доходы церкви были взяты под жёсткий контроль. С 1961 года за совершение треб священников обязали выписывать квитанции, а затем отчитываться по ним в профильных ведомствах. Нарушение данного требования влекло за собой дополнительное налогообложение. Естественно, часть средств из церковной кассы уходило в государственную казну. В результате доходы священнослужителей сократились в 6-7 раз.

Ситуация в лучшую сторону изменилась только в перестройку. РПЦ начали возвращать храмы и недвижимое имущество, а отправление религиозных культов больше не преследовалось.