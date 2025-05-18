Народные приметы на 19 мая: что нельзя делать в этот день

По приметам дня определяют, каким будет урожай огурцов.

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Преимущественно в северных областях на Иову сеяли горох, сажали огурцы и тыкву, а также ожидали больших рос, полезных огурцам.

Сеяли горох на сырой земле при убывающей луне. Обращали внимание на то, откуда дует ветер.

Сеяли горох обязательно на закате солнца, чтобы этого не видели воробьи. Репу и горох не сеяли возле дороги.

Примечали, что высаженные в этот день огурцы нужно солить, потому что они будут крепкие, хрустящие и ароматные. Чтобы получить ранний урожай, устраивали "теплые гряды" - народный способ вырастить огурцы даже в холода.

На Руси в этот день почитали росу. Дети и именинники дня катались по росной траве. Верили, что это придаст им здоровье и благополучие.

19 мая нельзя делать предложения о трудоустройстве и нанимать кого-либо на работу - можно получить ленивого работника.

Нельзя сеять горох ранним утром - воробьи увидят и все поклюют.

Не рекомендуется бесцельно топтаться по росе - она в этот день обладает большой целебной силой, которой нужно обязательно воспользоваться.

Запрещается ругаться с родными и близкими - скандал может привести к большим семейным неприятностям, часто связанным со здоровьем родственников.