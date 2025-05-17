Худшая военная форма: когда она была у русской армии

История российского военного мундира берет свое начало в эпохе Петра I. С тех пор отечественная военная форма претерпела множество видоизменений, но далеко не всегда нововведения способствовали ее удобству и функциональности.

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Павел I

В России еще не было реформы военного мундира, которая бы подвергалась такому количеству критики и насмешек, как в период царствования Павла I. Сразу после восшествия на престол в 1796 году Павел вернул в армию форму прусского образца, почитателем которой был его отец император Петр III. Солдат нарядили в тесные и неудобные мундиры, скорее приспособленные не для отработки военных маневров, а для шагистики и муштры.

Узкий крой солдатского костюма прусского образца с одной стороны объяснялся экономией материла, с другой – как нельзя лучше подходил для вахтпарадов и смотров, где нужно было держать выправку и не сгибать при марше колени. По замечанию современников, во время длительных походов солдаты очень страдали от лакированных башмаков и тесных штанов, сильно натиравших ноги. Единственным преимуществом новой формы была цена: если екатерининский мундир стоил 122 рубля, то павловский – всего 22.

Внедрение прусской формы велось Павлом столь интенсивно, что одержимость императора в этом деле осуждали даже сами пруссаки. Посол из Берлина генерал Брюль писал, что Павел в моде слепо следует иностранным канонам, предварительно не продумав о приспособлении их к местным условиям. По мнению Брюля, национальному вкусу русских куда более соответствовала екатерининская форма, но отныне она заменена менее удобной и неразумной.

«Гренадерская шапка, штиблеты, тесная форма – все это мешает, стесняет солдата!», – высказывался прусский дипломат.

А офицер Конногвардейского полка Николай Саблуков в «Записках» об эпохе Павла I восклицал, что, по всеобщему мнению, мундир той поры «это был ужас-ужас-ужас!».

Яков де Санглен, позднее один из руководителей политического сыска при Александре I, отмечал, что быстрые перемены в мундире поразили офицеров, многим они напоминали ненавистные мундиры прусско-голштинского покроя периода царствования Петра III.

«В этих костюмах мы едва друг друга узнавали; все походило на дневной маскарад, и никто не мог встретить другого без смеха, а дамы хохотали, называя нас чучелами», – писал офицер.

Совершенно непрактичными были головные уборы павловских солдат – высокие гренадерки и широкие треуголки. При быстром шаге их нередко сдувало порывами ветра, и чтобы поднять слетевший головной убор создавали специальные команды. Но всех перещеголяли чины Кавалергардского корпуса, которые носили черные лакированные шляпы с козырьком, увенчанные позолоченными гвоздями, страусовыми перьями и гребнем в виде решетки. Правда эту конструкцию надевали лишь на больших парадах.

Мучения с формой и прической вызвали у многих офицеров естественный протест. Однако император был непреклонен. За непослушание из армии были уволены или сосланы 7 генерал-фельдмаршалов, около 300 генералов и более 2 тысяч штаб- и обер-офицеров. Среди непримиримых противников павловской реформы мундира был Суворов. Именно ему принадлежит знаменитая фраза:

«Пудра — не порох, букли — не пушки, коса — не тесак, я не пруссак, а природный русак!»

Александр I

Пришедший на смену Павлу I император Александр I уже в первый год своего царствования затеял преобразования военного мундира. Однако, как любитель парадных одеяний он сделал ее еще более неудобной. Тем не менее новая форма многим нравилась, и не только в России. Так, автор одного из французских изданий писал:

«Мне кажется, нет в Европе войска, одетого красивее русского. Что может быть приличнее и приятнее зеленого с красным для пехоты?».

Одежда стала более изящной, в частности, мундиры были укорочены и приталены, отчего больше походили на фраки, которые набирали в то время популярность в аристократских кругах. Также были введены стоячие воротники, украшенные шитьем и петлицами. Цесаревич Константин Павлович, рассуждая о модных тенденциях александровского времени, отмечал, что «презренный столь еще недавно фрак канцеляриста и помещичий халат вдруг обрели всю притягательную силу».

Головные уборы военных при Александре I стали еще менее практичными, чем во времена его отца. Легкие треуголки были заменены на массивные двууголки. Зимой в такой шляпе было тепло, однако летом солдаты в ней изнывали от жары. Но самым известным головным убором александровского времени стал кивер. Высокий и тяжелый, он всегда доставлял военным серьезный дискомфорт – и на маршах, и во время баталий. Самые неудобные киверы были у гусаров – высотой 27 см, у кавалерии киверы были поменьше, но их украшали громоздкие султаны – около 18 см в ширину и до 50 см в высоту.

Совершенно непрактичными были белые панталоны: смотрелись они нарядно, но очень быстро пачкались. А часто менять или стирать их у военных возможности не было. В целом, по замечанию солдат, одежда при Александре Павловиче была тяжела в носке и затруднительна в содержании.

Александр III

Царствование Александра III ознаменовалось радикальными переменами в военной форме. Известный своей любовью к простоте государь убрал из форменной одежды все излишества, нарядив солдат в долгополые кафтаны, широкие шаровары и барашковые шапки. За простецкий вид военную форму Александра III называли «мужицкой». Многие офицеры отказывались одевать мундир, который, по их словам, больше подходил извозчикам. Начались отставки, престиж армии резко упал.

Мундиры образца 1880-х были хоть и просты, но крайне неудобны. Застежки на крючки не только мешали быстро надевать форму, но и часто раскрывались в самый неподходящий момент, а высокие сапоги были слишком узкими по всей длине, что чрезмерно сдавливало голень. Очень непрактичным был головной убор. Зимой баранья шапка не спасала от холодов, а летом в ней было чрезвычайно жарко. Более того, из-за отсутствия козырька глаза солдата ослепляло яркое солнце.

Форма времен СССР

После Второй мировой войны, когда значительно обновился гардероб армий как стран-союзниц СССР, так и государств-членов Гитлеровской коалиции, советская форма не претерпела серьезных изменений. Она хоть и считалась практичной, но выглядела крайне неэстетично. Достаточно вспомнить знаменитый ватник (телогрейку), который сохранялся в отдельных частях вплоть до распада Советского Союза. Ватник конечно отличался удобством, теплотой и дешевизной, но из-за внешнего вида вызывал массу критики со стороны советских военных и насмешки среди иностранцев. Якобы один из крупных военачальников посетовал, что «сделали из бойцов деревенских дурачков».

Нареканиям подвергалась и пилотка, которая была придумана еще в императорской армии для состава летных частей. Многие жаловались, что пилотка неудобна при носке, так как часто сползает с головы. Досталось и каске. Так, шлем образца 1968 года имел неудобный подвес, в отличие от касок западных армий его можно было носить только поверх другого головного убора.

Отдельная история – легендарные кирзовые сапоги. Их критиковали за то, то они натирают ноги, пропускают воду и собирают грязь. Один из бывших солдат-срочников так писал про «кирзачи»:

«730 дней в них! На большом пальце моей левой ноги на всю жизнь остался шрам от первого армейского сапожка. Представьте себе обувь, в которой вы ходите круглый год... В сапогах летом бегали кросс на жаре, а зимой в этих же сапогах – на лыжах!».

Солдаты шутили:

«Не армейский сапог создавался для ноги, это нога должна была адаптироваться к сапогу!»

Коренные изменения в российском мундире начали происходить лишь после Указа президента Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года «О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям». Это и стало датой официальной отмены советской формы.