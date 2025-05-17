История «Робин Гуда» из Бессарабии

Как утверждает автор книги «"Котовский" Виктор Савченко», «Робин Гуд» из Бессарабии, впоследствии ставший красным командиром, имел большой авторитет в уголовном мире. Поэтому неудивительно, что Григорию Котовскому, который, как известно, в 1906 году оказался в Кишинёвской тюрьме, удавалось призвать к порядку как заключённых, так и администрацию.

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Благородный преступник

Биография Григория Ивановича Котовского до сих пор окутана легендами. Так, согласно одной из них, криминальный путь «бессарабского Робина Гуда» начался с романтической истории. Как пишут Александр Соловьёв и Валерия Башкирова, авторы книги «Ограбления, которые потрясли мир», ещё в юности Котовский служил в имении графа Кантакузино, жену которого он и соблазнил. Узнав об этом, Кантакузино приказал крестьянам связать Котовского и бросить в степи. Но молодой любовник освободился от пут, вернулся, убил графа и поджёг дом. Именно с этого момента Григорий Иванович и возненавидел богатых помещиков, которых впоследствии и принялся грабить вместе со своей шайкой.

Придумал ли Котовский эту историю или она произошла на самом деле? Андрей Буровский, автор книги «Россия, умытая кровью», утверждает, что члены банды Котовского действительно специализировались на грабежах богачей, а частью выручки делились с бедняками. Благодаря этому население до такой степени поддерживало Котовского, что снабжало его продовольствием и предупреждало о рейдах полиции. Большим авторитетом стал Котовский и в уголовном мире. Виктор Савченко в своём издании «Котовский» приводит слова некоего Сибирякова, который сидел вместе с Котовским в Кишинёвской тюрьме. Сибиряков сообщал, что «бессарабец» организовывал протесты узников против произвола тюремной администрации, причём с таким размахом, что последняя в конце концов шла на уступки.

Борьба авторитетов

Если верить Сергею Реутову, автору книги «Легенды бандитской Одессы», в Кишинёвскую тюрьму Григорий Котовский угодил в 1906 году. За решёткой Григорий Иванович тут же получил кличку Кот и завоевал большую популярность среди заключённых. Однако Котовский был симпатичен далеко не всем. В частности, в упомянутой тюрьме до Кота верховодили бандиты с фамилиями Загари и Рогачёв. Они, как утверждал Геннадий Ананьев на страницах своего издания «Котовский», обложили всех узников данью, чуть ли не в открытую торговали табаком, а также с помощью своих людей разворовывали из тюремной кухни продукты. Котовский призвал Загари и Рогачёва к порядку, а те, сделав вид, что повиновались, решили убрать конкурента и отвоевать свои былые позиции.

Михаил Барсуков, автор книги «Коммунист-бунтарь», писал, что Загари и Рогачёв совершили несколько покушений на Котовского. Они планировали ошпарить «бессарабского Робина Гуда» кипятком в бане, а после добить шайками. Однако сделать этого им не удалось: Котовского предупредили об опасности заключённые из его «команды». В другой раз упомянутые авторитеты и их сообщники попытались забить Григория Ивановича и его сторонников булыжниками во время прогулки. По словам историка Бориса Соколова, в тот день на тюремном дворе разыгралось настоящее сражение, в результате которого погиб фальшивомонетчик Попу из шайки Загари и налётчик Гроссу из «команды» Котовского. Однако потерь в виде раненых и покалеченных у Загари оказалось всё-таки больше. Таким образом, победа осталась за Котом.

Реальная история

Впрочем, Олег Смыслов, автор книги «Котовский. Робин Гуд революции», пишет, что Григория Котовского нельзя считать воровским авторитетом в буквальном значении данного понятия. Тогда, то есть в начале ХХ века, в местах не столь отдалённых и в самом деле главенствовали преступники, обладавшие в первую очередь физической силой. Котовский, как известно, этому критерию полностью соответствовал. Однако, по мнению Смыслова, Григорий Иванович со своим «ремеслом» не вписывался в иерархию преступного мира тех лет. Поэтому Смыслов считает, что Котовский завоевал популярность вовсе не благодаря своей криминальной биографии.

Вообще, большинство историков ставят под сомнение многие эпизоды из жизни Григория Котовского. «Бессарабец», как известно, любил присочинить. Так, Роман Гуль, автор издания «Исторические портреты», уверен в том, что инициатором упомянутого выше нападения на Котовского было тюремное начальство, а вовсе не преступники, утратившие свой авторитет. По словам Гуля, администрация Кишинёвской тюрьмы была не в восторге от того, что любое распоряжение Котовского становилось приказом для заключённых. Поэтому охранники и подговорили Загари, Рогачёва и некоего Козлова, чтобы те убили Кота в якобы случайно вспыхнувшей драке, но затея провалилась.