Совершил первую посадку на Северный полюс: как сложилась судьба Бабушкина

Исполнилось 87 лет со дня гибели полярного летчика Михаила Бабушкина, Героя Советского Союза. Его имя носят район, улица и станция метро в Северо-Восточном округе Москвы. О судьбе героя — в материале «Вечерней Москвы».

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Отец будущего героя был лесником, и семья часто переезжала. Родился Миша Бабушкин 6 октября 1893 года в деревне Бардино Московской губернии (ныне деревня Бородино Мытищинского района). А вырос в дачном поселке Лосиноостровск — там и нашел свою профессиональную судьбу.

В 16 лет Миша стал подручным в бакалейной лавке Лосиноостровска. В его обязанности входила и доставка продуктов на дом — а одним из заказчиков оказался дачник-инженер. Он заинтересовался смышленым подростком и устроил его в телефонно-телеграфные мастерские. Там Бабушкин влюбился в технику.

Попав в 1914 году в армию, Михаил окончил Гатчинскую военную авиационную школу. Стал одним из первых «нижних чинов», то есть рядовых, которым доверили учиться управлять самолетом вместе с офицерами. В Первой мировой принять участие не успел, зато прошел всю Гражданскую и демобилизовался только в 1923 году.

Михаила Бабушкина с детства манила Арктика. Получив звание гражданского пилота, он одним из первых стал заниматься ледовыми разведками — высматривать с воздуха лежбища тюленей и давать наводку промысловикам. А потом разыскивал на фоне снежной равнины уже людей. В июне-июле 1928 года Михаил Сергеевич помогал спасать экспедицию Умберто Нобиле — дирижабль «Италия», на котором она летела, потерпел катастрофу над Баренцевым морем.

Бабушкин научился мастерски сажать самолет на плавучие льдины. Для этого надо было разглядеть: если у «аэродрома» ровные края, то лед молод и тонок. А если вся кромка обросла торосами — значит, толщина метра три, надежная.

В августе 1933 года Михаил Бабушкин отправился в экспедицию на ледокольном пароходе «Челюскин» из Мурманска во Владивосток. 13 февраля 1934 года судно потерпело катастрофу в Чукотском море, пострадал и самолет-амфибия Бабушкина, который везли на борту. Михаил Сергеевич сумел восстановить машину и улететь из ледового лагеря на сушу, где помог подготовить аэродром для самолетов-спасателей. А в июле-сентябре 1935 года сопровождал как командир авиаотряда первую высокоширотную полярную экспедицию на ледоколе «Садко». 21 мая 1937 года экипаж, в котором Михаил Бабушкин был вторым пилотом, совершил первую в мире посадку самолета на Северный полюс. Летчики везли туда оборудование и участников дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». За это 27 июня 1937 года Михаилу Сергеевичу присвоили звание Героя Советского Союза.

«Пока я за штурвалом, ничего плохого со мной не может случиться», — успокаивал Михаил Бабушкин жену, отправляясь в очередную командировку.

А 18 мая 1938 года ему пришлось в кои-то веки лететь пассажиром: накануне Михаил Сергеевич сломал ногу. Самолет поднялся с острова Ягодник, что недалеко от Архангельска, загорелся в воздухе и приводнился в Северную Двину. При жесткой посадке у Бабушкина оказались сломаны еще и ребра. По иронии судьбы скончался он (так утверждают родственники) от неумелой реанимации. Рыбаки, вытащившие Михаила Сергеевича на берег, приняли его за утопленника и начали откачивать...

Поселок Лосиноостровск, в котором вырос Миша, еще в 1925 году получил статус города. Уже в 1938 году там появилась улица имени знаменитого летчика. Спустя год весь город переименовали в Бабушкин. В 1960 году город вошел в черту столицы, часть его стала нынешним Бабушкинским районом. А в 1978 году там открылась и станция метро «Бабушкинская».

Улица Летчика Бабушкина начинается от проспекта Мира вблизи Северянинского путепровода и идет на север через Бабушкинский и Лосиноостровский районы параллельно Енисейской улице. За парком Торфянка переходит в Тайнинскую улицу.

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