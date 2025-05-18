Самый необычный трофей Красной Армии: главные тайны «Престола Сатаны»

После войны советская армия вывезла из Германии немало культурных ценностей. Больше 10 лет в СССР находился алтарь из древнего Пергама – города, где, согласно «Апокалипсису» Иоанна Богослова, стоял «престол Сатаны».

История Пергамского алтаря

Пергамское царство, образовавшееся после распада империи Александра Македонского, считалось одним из самых богатых в Малой Азии. Пергам упоминается в последней книге Библии. В тексте «Откровения» Господь говорит Ангелу Пергамской церкви о том, что он «живёт там, где престол Сатаны». Именно в Пергаме язычники убили верного ученика апостола Иоанна, священномученика Антипу Пергамского – проповедник христианства погиб внутри раскалённого медного быка.

А «престолом Сатаны», по одной из версий, Иоанн Богослов мог именовать гигантский жертвенник Зевсу, по форме похожий на огромный трон. Алтарь, построенный во II веке до н.э., считался крупнейшим подобным сооружением в античном мире, его даже включали в список семи чудес света. Ежедневно на алтаре совершались кровавые жертвоприношения, дым от которых поднимался над городом. Византийский император Юстиниан в VI веке приказал использовать алтарь в качестве основы для фортификационного сооружения. Благодаря этой задумке базилевса-христианина «престол Сатаны» и сохранился до наших дней почти в первозданном виде.

Шли века и на месте, где когда-то располагались византийские крепостные стены, вырос холм, пользовавшийся недоброй славой у турок. Местные жители поговаривали, что в окрестностях древнего Пергама водится нечистая сила, а у тех, кто осмеливался добывать камень на холме, пропадал дар речи.

В 70-х годах XIX века Пергам раскопал немец Карл Хуман. Алтарь бога Зевса поразил воображение археолога в первую очередь 120-метровым скульптурным фризом, на котором была изображена битва богов и гигантов. Пергамский алтарь вывезли в Германию, и в 1914 году выставили в Музее императора Фридриха. В 1920-х годах для алтаря возвели отдельный музей, строительство которого вызвало протест христианской организации «Союз спасителей-миссионеров».

Алтарь в СССР

С окончанием Второй Мировой войны «престол Сатаны» вновь поменял местонахождение. Несмотря на массивные габариты (длина 36 метров, ширина 20 метров и высота 9 метров) советские специалисты сумели без повреждений доставить Пергамский алтарь в Ленинград. Вывезти произведение искусства предложил профессор-искусствовед, Игорь Грабарь. Возможно, он вдохновлялся словами писателя Ивана Тургенева о том, «все истинные любители красоты» должны «ходить на поклонение» к Пергамскому алтарю. Однако по имеющимся свидетельствам, в течении 13 лет, которые алтарь простоял в Государственном Эрмитаже, к нему не допускались зрители.

По одной из конспирологических версий, древнее сооружение потребовалось большевикам вовсе не для того, чтобы приобщать народ к античной культуре. Ходили слухи, что архитектор Щусев построил мавзолей Ленина как раз по образцу Пергамского алтаря. В воспоминаниях самого Щусева об этом говорится достаточно туманно:

«Я начал перебирать в голове, все вспоминать и нашел в раскопках, что под стенами Трои стояла маленькая вещь, но значительная. И вот, я сделал так», — писал архитектор.

Случайно или нет, но один из ближайших к Красной площади московских храмов носит имя Антипы Пергамского. Опираясь на эти факты, исследователи, ассоциирующие большевиков с сатанистами, допускают предположение, что алтарь был вывезен с ритуальными целями. Тем более, что ещё в Берлине его облюбовали европейские оккультисты. Например, около алтаря шептала заклинания Лия Хирсиг, последовательница мага Алистера Кроули, которую тот отождествлял с Вавилонской блудницей.

В 1958 году по указанию Хрущёва Пергамский алтарь вернули в ГДР. Немцы согласились изготовить гипсовую копию сооружения, но только в 2002 году она была выставлена в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Оригинал же по-прежнему находится в берлинском Пергамон-музее, хотя в последние годы представители Турции требуют вернуть древнее сооружение на территорию их страны.