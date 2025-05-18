Нюрнбергский процесс: что говорили о Гитлере главные военные преступники

Согласно официальным данным, Нюрнбергский трибунал вынес приговоры 22 нацистским преступникам. Свою вину не признал ни один из них. Некоторые подсудимые продолжали превозносить Адольфа Гитлера, называя его «вождем», «гением» и «человеком, с которым можно было сотрудничать». Примечательно, что один из авторов этих слов был оправдан.

Герман Геринг

Экс-председатель Рейхстага Германии Герман Геринг добровольно сдался в плен американцам. Впрочем, многие историки уверены в том, что он сделал это только для того, чтобы уцелеть. Однако надеждам Геринга не суждено было сбыться. Вскоре он предстал перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге и был приговорен к смертной казни. Как водится, подсудимым дали последнее слово. Если верить автору книги «Военные преступники» Александру Усовскому, нацист попросил присутствующих не забывать о том, что Гитлер был для немцев не просто главой правительства, а кем-то большим.

Также он заявил, что Гитлер, которого Геринг назвал вождем, наверняка первым бы поднялся перед судьями и взял всю вину за случившееся на себя.

«Но лично я предпочел бы умереть десять раз, чем видеть подобное унижение германского лидера» — сказал Геринг.

Неизвестно, считал ли Геринг униженным и себя, но, как пишет Мариам Ибрагимова в своей книге «Полковник Яковлев. Ученый на старте», накануне казни он покончил с собой, чем, кстати, отсрочил смерть других осужденных как минимум на полтора часа.

Вильгельм Кейтель

А Вильгельм Кейтель, начальник Верховного командования Вермахта, сводить счеты с жизнью не собирался. Как утверждает автор издания «Краткая история Второй Мировой войны» Владислав Смирнов, единственное, о чем он попросил, — так это заменить позорную смерть через повешение на расстрел. Кейтелю было отказано. Впрочем, немецкий военачальник удивил всех еще во время Нюрнбергского процесса. Юрий Мухин на страницах своего издания «Красная Армия. Парад побед и поражений» пишет о том, что прокурор от СССР Руденко планировал усугубить вину Кейтеля.

Дело в том, что генерал-фельдмаршал был военным до мозга костей и наверняка, как «предполагал» Руденко, окончил не одно учебное заведение. Гитлер же был всего лишь ефрейтором. Поэтому Руденко нажимал на то, что основная ответственность за развязывание войны лежит именно на Кейтеле. Но мало того, что Вильгельм Кейтель признался в том, что никогда не учился в военной академии, так он еще и назвал Гитлера гением. По словам командующего, которые приведены в издании «Нюрнбергский эпилог», фюрер в огромном количестве изучал труды генеральных штабов.

«Только гений был способен на это!» — заключил Кейтель.

Ялмар Шахт

Банкир Ялмар Шахт, не без помощи которого Гитлер и пришел к власти, был более осторожен в своих высказываниях. Он вообще сделал все для того, чтобы его считали не нацистским преступником, а обычным предпринимателем. Действительно, как пишет Александр Звягинцев в своей книге «Нюрнбергский набат», прочитав в 1930 году «Майн кампф», Шахт решил, что именно Гитлер поднимет экономику страны на должный уровень. Шахт, что называется, «поставил» на будущего фюрера: он собирал деньги на избирательные компании Гитлера, уговаривая руководителей крупных предприятий и финансистов не жалеть средств.

В 1933 году, то есть тогда, когда Адольф Гитлер действительно занял пост рейхсканцлера Германии, Ялмар Шахт повторно был назначен президентом Рейхсбанка, а спустя 3 года он получил должность министра экономики. Как гласит VII том издания «Нюрнбергский процесс», составленного заслуженным юристом Георгием Александровым, даже находясь в Нюрнберге, Шахт открыто признался в том, что считает Гитлера «человеком, с которым можно сотрудничать». В октябре 1946 года Ялмара Шахта оправдали.

Иоахим фон Риббентроп

Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии и советник Гитлера, на то, что его оправдают, наверняка даже не надеялся. Однако, как утверждает автор книги «Гитлер-директория» Елена Съянова, смертный приговор стал для него большой неожиданностью. Тем не менее, в своем последнем слове Риббентроп назвал себя одним из самых верных последователей Гитлера.

Кроме того, если верить отрывкам из его речи, приведенным в издании «Антинюрнберг. Неосужденные...», Александра Усовского, Риббентроп расписывал Адольфа Гитлера, как человека, обладавшего «необычайной притягивающей силой». Бывший министр заявил, что абсолютно все находились под влиянием обаяния фюрера. По словам Риббентропа, все эти качества Гитлера Даладье и Чемберлен при подписании Мюнхенского соглашения испытали на себе. Иоахим фон Риббентроп был казнен 16 октября 1946 года. Уже на эшафоте он произнес: