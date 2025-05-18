Как Польша встречала советских бойцов в 1939 году

Некоторое время назад в России были рассекречены некоторые документы, касающиеся отношений некоторых европейских стран с гитлеровской Германией. Это событие не осталось незамеченным на международной арене, в частности, потому что некоторые из этих документов, а именно, дипломатическая переписка между Германией и Польшей была публично озвучена президентом России. В ответ поляки и развернули целую информационную кампанию, в которой обвиняли СССР в развязывании Второй мировой войны.

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Ключевым пунктом в польско-украинских обвинениях явилось заключение пакта Молотова-Риббентропа, по их мнению, приведшее к началу войны. Разберемся, так ли это и действительно ли СССР – самая пострадавшая в ходе войны страна, спасшая от уничтожения европейское, да и, пожалуй, мировое еврейство – несет ответственность за эти события.

Геноцид советских военнопленных и Мюнхенский сговор

Для начала давайте посмотрим, а так ли уже безвинны поляки, все время пытающиеся показать себя потерпевшей стороной во всех мировых конфликтах. Обвиняя СССР в расстреле польских солдат и офицеров в Катыни, поляки почему-то умалчивают о том, что уморили в концентрационных лагерях около 60 тысяч советских солдат, попавших в плен в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. По некоторым оценкам, в польском плену погибло около 83 тысяч пленных. При этом многие из них не просто умерли, а были зверски замучены.

Кроме того, обвиняя СССР в подписании договора с Германией, польская официальная историография и масс-медиа почему-то забывают о том, что еще в июне 1938 года польский посол Юзеф Липски в переговорах с Германом Герингом обсудил возможность захвата Польшей части чехословацких территорий. К 20 сентября у польских и гитлеровских дипломатов на руках была готовая карта переделанной Чехословакии. Продолжение этих переговоров не заставило себя ждать. В октябре того же года, в результате т.н. «Мюнхенского соглашения» (иначе известного как «Мюнхенский сговор»), подписанного высшими лицами Германии, Великобритании, Франции и Италии, немецкие войска вторглись в Чехословакию и заняли Судетскую область. Воспользовавшись этим, 2 октября 1938 года Польша оккупировала Тешинскую область.

По большому счету, именно эти события, развязавшие руки Германии и позволившие ей начать перекраивать карту мира, явились непосредственным провозвестником начала Второй мировой войны. И прямое отношение к этим событиям, помимо самой Германии, имели Великобритания, Франция, Италия и – прежде всего – Польша, отхватившая у Чехословакии часть территории.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

Чем же на деле являлся Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (нем. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt), более известный как пакт Молотова-Риббентропа? Это международное соглашение действительно было подписано 23 августа 1939 года правительствами СССР и нацистской Германии. К официальному тексту пакта прилагался также дополнительный секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе в рамках которого Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия и восточная Польша входили в зону интересов СССР, а западная часть Польши – в сферу интересов Германии.

Вскоре после подписания этого пакта, 1 сентября 1939 года, Германия вторглась в Польшу – и началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 года на территорию восточной Польши вошли советские войска, а 28 сентября 1939 года между СССР и Германией был подписан договор о дружбе и границе. В 1940 году, помимо восточной Польши, в состав СССР вошли Литва, Латвия и Эстония, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии. Добавим, что практически все присоединенные территории ранее принадлежали Российской империи.

Реальный анализ значимости немецко-советских договоров

При поверхностном взгляде может показаться, что все правильно: почти сразу после подписания пакта Молотова-Риббентропа началась война, в результате которой погибли миллионы людей. Однако так ли это? Внимательный анализ показывает, что все не так просто, как кажется с первого взгляда. Действительно, война началась практически сразу же после подписания пакта, однако, не вследствие этого события. Германия, безусловно, вторглась бы в Польшу вне зависимости от того, был ли подписан этот пакт или нет: немецкие войска уже стояли на границе с Польшей и начало мировой войны было просто вопросом времени, а не подписания мирного пакта с СССР.

Как выглядела ситуация после 1 сентября 1939 года? Войска Польши ожесточенно сражались с немецким агрессором, однако, к 17 сентября, т.е. к моменту бегства польского правительства за границу и времени входа советских войск, война была ими практически проиграна. Добавим, что свои войска СССР ввел лишь после того, как бежало польское правительство; в этот момент Польши как государства уже, фактически, не было.

Как встретила Польша советскую армию и почему мы сознательно используем термин «ввод» или «вхождение» советских войск, а не «вторжение»? Повторимся: в отличии от Германии, напавшей и уничтожившей Польшу, СССР вошел на польские территории уже после того, как страна, де факто, прекратила существовать. Оказала ли польская армия хоть какое-либо сопротивление советским войскам? Практически никакого.

Здесь можно привести воспоминания начальника Генерального штаба Войска Польского Вацлава Стахевича, о том, что польские части были «дезориентированы поведением большевиков, потому что те в основном избегают открывать огонь, а их командиры утверждают, что они пришли на помощь Польше против немцев. Советские солдаты в массе своей не стреляют, к нашим относятся с демонстративной симпатией, делятся папиросами и т. д., всюду повторяют, что идут на помощь Польше»

Главнокомандующий польской армии Рыдз-Смиглы отдал своим солдатам приказ уходить на территорию Румынии и Венгрии и не вступать в столкновения с советскими войсками. Именно поэтому мы говорим – «немецкая агрессия против Польши» и «вхождение советских войск». И это несмотря на то, что соотношение военных сил на востоке Польши по отношению к советским войскам было вполне впечатляющим: 400 тысяч польских солдат против 600 тысяч советских.

Теперь представим себе, что ждало бы СССР и Польшу, если бы пакт и секретный протокол не были подписаны и наша страна не ввела бы войска в восточную Польшу. В этом случае уже через месяц армия Вермахта, сломив сопротивление Речи Посполитой, стояла бы в районе наших западных границ. Таким образом, СССР был практически вынужден войти в Польшу – иначе, нападение Германии состоялось бы значительно раньше, чем в июне 1941 года. Кроме того, немецкие войска вторглись бы на территорию СССР значительно восточнее. И тогда запланированный Германией блицкриг и взятие Москвы мог бы стать реальностью, а потери СССР – на много миллионов больше.

Пакт Молотова-Риббентропа и Холокост

А теперь давайте на секунду представим, чем обернулось бы неподписание пакта и невведение советских войск в Польшу в сентябре 1939 года для польских евреев. Это значило бы, что печи Треблинки, Майданека и других нацистских лагерей зажглись бы на два года раньше. Это значило бы, что сотни тысяч евреев, убежавших после начала войны на территорию СССР, ждала бы страшная и мучительная смерть.

Подводя итоги, скажем, что, конечно, сам факт, что Советский Союз был вынужден заключать мирный пакт и уж, тем более, договор о дружбе и границе, с таким государством как нацистская Германия, достаточно неприятен. Однако СССР был вынужден пойти на эти крайние меры. Кроме того, практически бескровный ввод советских войск на территорию восточной Польши позволил не только отдалить начало Великой отечественной войны, но и изменить ее географию, а также дал возможность спастись сотням тысяч еврейских беженцев.