Почему на Западе так боятся русских хакеров

Русские хакеры — собирательный образ неуловимых, опасных, коварных и очень хитрых киберпреступников, которым по силам взломать любую в мире защиту и завладеть военными и государственными тайнами всех стран, не говоря уже о персональных данных людей.

Но далеко не все иностранцы боятся российских хакеров всерьёз: для многих это просто забавная стереотипная ассоциация с нашей страной вроде шапки-ушанки, водки и медведя с балалайкой.

Действительно ли наши хакеры настолько хороши или их зря демонизируют?

Как откуда взялось выражение «русские хакеры»

Со времён холодной войны голливудские режиссёры, писатели и сценаристы любили делать наших соотечественников антагонистами в своих произведениях. То есть злодеями. Сначала были коммунисты-шпионы, потом кровожадная русская мафия, а затем в моду вошли русские хакеры.

Холодная война закончилась без малого 40 лет назад, но тренд сохранился. В том числе потому, что по-настоящему тёплые отношения у России с США за эти годы так и не наладились. Возможно ли это вообще между двумя крупными ядерными державами — вопрос открытый, но пока мы имеем то, что имеем.

Всё русское на Западе до сих пор считается чужим, подозрительным и опасным, поэтому киношникам и литераторам грех не делать на этом кассу, тем более что фильмы и книги про киберугрозы нравятся аудитории.

© AP/East News

Особенно сильно популярность русских хакеров обострилась в США в 2016 году, после того как Дональд Трамп выиграл президентские выборы. Тогда противники Трампа заявили, что обойти Хиллари Клинтон в президентской гонке ему помогли русские хакеры.

Весной 2016 года неизвестные взломали серверы демократической партии США и с помощью фишинговых писем получили доступ к компьютерам сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Полученную информацию, бьющую по репутации оппонента Трампа, хакеры выложили в интернет. Хиллари заявила, что за этим стоят российские спецслужбы, Москва всё отрицала.

Позже американские спецслужбы заявили, что сотрудники российской фирмы «Агентство интернет-исследований» в период выборной кампании якобы создали в соцсетях множество аккаунтов, через которые вели «подрывную деятельность», повышая у избирателей лояльность к Трампу.

Однако тут же выяснилось, что основная заслуга в популярности Трампа в соцсетях принадлежит британскому агентству Cambridge Analytica. Оно разработало эффективный алгоритм таргетирования аудитории: каждой группе избирателей показывали то, что ей понравится и при этом выставит Трампа в выгодном свете. Другое дело, что Cambridge Analytica тоже связывали с Россией.

Хотя доказать наличие «русского следа» в итогах президентских выборов американской разведке так и не удалось, осадочек, как говорится, остался.

С тех пор американцы стали обвинять хакерские группировки из России едва ли не во всех кибератаках, начиная от взлома программного обеспечения компании SolarWinds, на основе которого работают Госдеп, казначейство и NASA, и заканчивая взломом сетей крупной мясоперерабатывающей компании JBS.

Новая волна обвинений русских хакеров во влиянии на внутреннюю политику США прокатилась по стране в 2024 году — аккурат перед следующими президентскими выборами, которые снова выиграл Дональд Трамп.

Анатолий Антонов, который тогда был послом РФ в Вашингтоне, довольно резко отреагировал на ситуацию: «Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу”».

© [Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com](https://www.globallookpress.com/),[Maxim Shemetov/Associated Press/East News](https://www.eastnews.ru/)

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии, которая якобы произошла в 2023 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти претензии безосновательными спекуляциями.

В преддверии Олимпиады в Париже, которая тоже проходила в 2024 году, президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Москва в ходе Игр будет планировать информационные атаки. Как показало время, подозрения Макрона были беспочвенными.

Одним словом, концепт про русских хакеров во многом придумали должностные лица Запада, а СМИ его раздули.

Реальные русские хакеры и чем они прославились

Однако утверждать, что российские хакеры — это выдумка и они ни разу не попадались за границей, было бы неправдой. Попадались, и неоднократно.

💻 В конце 2022 года из американской тюрьмы был освобождён наш соотечественник Юрий Мартышев, которого арестовали в 2017 году за хищение с помощью онлайн-сервиса около 40 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По данным СМИ, общая сумма ущерба составила более $20 млрд.

💻 В 2020 году суд США приговорил к восьми годам лишения свободы другого россиянина, Александра Бровко. В течение 12 лет он похищал через заражённые компьютерные сети личные данные американцев и учётные данные онлайн-банков. Ущерб от его действий американские власти оценили в $100 млн.

💻 В 2007 году двадцатилетнему Дмитрию Галушкевичу удалось ни много ни мало отключить интернет в Эстонии, где он тогда жил. Из-за этого на несколько недель встала работа многих банков и предприятий. В итоге молодой хакер отделался штрафом.

Славу за рубежом снискали и русские хакерские группировки. В 2014 году много шума наделало объединение Fancy Bear, представители которого организовали кибератаку на немецкий парламент, в результате чего получили доступ к почте депутатов и парламентского офиса Ангелы Меркель.

Одним из лидеров Fancy Bear на Западе называют Дмитрия Бадина, которого с 2018 года разыскивает ФБР. Помимо вмешательства в выборы президента США в 2016 году, о которых мы уже говорили, мужчину обвиняют в атаках на серверы Международного антидопингового агентства WADA. За атаку на бундестаг Германия в 2020 году тоже выдала международный ордер на арест Бадина, но хакера так и не нашли.

В сообщениях о кибератаке на мясоперерабатывающую компанию JBS звучит название другой хакерской группировки — REvil. Перед «умельцами» из REvil не устоял даже такой защищенный гигант, как Apple — хакеры взломали сети партнёра производителя айфонов, тайваньской компании Quanta Computer, и похитили чертежи ещё не вышедших ноутбуков MacBook и другой техники.

На своём сайте в даркнете хакеры опубликовали требование выкупа данных за $50 млн. Позднее оно было удалено, хотя ни Apple, ни Quanta Computer не признались, что пошли шантажистам на уступки.

В 2022 году ФСБ совместно со следственным департаментом МВД задержала 14 человек, которые были причастны к REvil. Согласно официальному сообщению, правоохранителям удалось полностью ликвидировать группировку.

Почему русские хакеры такие продвинутые

Основатель всемирно известной компании-производителя антивирусного софта «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский не раз говорил, что русские программисты — самые лучшие в мире, а русские хакеры — самые злобные.

Касперский считает, что и тех и других вырастила крепкая отечественная система технического образования, основанная на советской системе, по которой учился и он сам.

«Самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне. При этом иногда русские хакеры создают международные банды, в которых участвуют представители других языковых групп. Я не говорю о гражданах России, я говорю именно о русскоговорящих, хотя российских граждан там большинство. В созданных русскоязычными хакерами международных бандах они делают всю техническую начинку, а все остальные члены выполняют другие функции», — сказал Касперский в одном из интервью.

© РИА Новости/ФСБ РФ

© РИА Новости/ФСБ РФ

© РИА Новости/ФСБ РФ

По словам Евгения Касперского, превосходство русских программистов над всеми остальными в частной беседе с ним признала даже Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США.

В целом Россия всегда была сильной страной в плане программирования. Тетрис, который в 1984 году изобрёл гражданин СССР Алексей Пажитнов, знают во всём мире. А когда мы ищем информацию в «Яндексе», то обычно не задумываемся, что изобрести поисковик такого масштаба — очень сложная задача. Помимо России, подобные собственные поисковые системы есть только в США, Китае и Южной Корее.

До введения санкций наши студенты часто побеждали на международных олимпиадах по программированию. И популярность IT-сферы в нашей стране сохраняется во многом благодаря высоким зарплатам таких специалистов и возможности работать удалённо.

История хакерства в России

Первым советским хакером можно считать программиста «АвтоВАЗа» Мурата Уртембаева. В 1983 году руководство завода пообещало повысить мужчине зарплату, но не сдержало слово. Тогда Мурат обиделся и намеренно изменил настройки программы, которая управляла конвейером, из-за чего производство автомобильного гиганта встало на три дня.

Уртембаева оштрафовали, осудили на полтора года условно, но, что удивительно, не уволили. Горе-хакера понизили до простого слесаря, видимо, чтобы лишить доступа к «мозгам» завода.

В более серьёзном формате хакерство в России стало зарождаться в девяностые годы, с развитием компьютерных технологий. Интернет быстро стёр расстояние и языковой барьер, и наши соотечественники стали стремительно изучать и перенимать иностранный киберопыт.

© ИТАР-ТАСС/Кавцевич

Среди них был и микробиолог из Санкт-Петербурга Владимир Левин, который в 1994 году смог взломать корпоративные счета американского банка Citibank и в течение трёх месяцев вывести оттуда, по разным подсчётам, от $2,8 до $10 млн.

Хакер пытался сбежать с деньгами, но его нашли и осудили в Нью-Йорке. В 1998 году после освобождения Левина депортировали из США, и на этом его следы потерялись. Украденные средства мужчина почти полностью вернул банку, что и позволило ему пробыть в тюрьме относительно недолго.

Гораздо более серьёзный вред американской экономике нанес другой русский хакер — Евгений Богачев, известный под ником lucky12345. Вместе с подельниками он создал вирус Gameover ZeuS (он же «Зевс»), который атаковал американский бизнес. Программа-вымогатель проникала в сети жертвы, заражала их и требовала выкуп.

За короткий срок банда Евгения разорила несколько небольших фирм в разных городах США, банк во Флориде, полицейский участок в Массачусетсе и даже племя индейцев в штате Вашингтон. По самым скромным подсчётам, Богачев со товарищи заработал таким образом больше $100 млн.

Хакера до сих пор разыскивает ФБР, предлагая за информацию о его местонахождении три миллиона долларов. По данным некоторых российских СМИ, Евгений Богачев с супругой и ребёнком может проживать в своей родной Анапе. По другим данным, мужчину давно завербовала российская разведка, чтобы использовать его таланты в своих интересах. Не исключено, что хакер либо залёг на дно — сменил имя и уехал, — либо же вовсе был убит.

В целом среди российской молодёжи девяностых и нулевых программирование, в том числе «тёмное», имело романтический флер. Хакеры считались крутыми и модными ребятами, которым море по колено. Тем более в те годы серьёзных наказаний за компьютерные преступления в России не предусматривалось — в Уголовном кодексе попросту ещё не было таких статей.

Более того, в киосках даже продавался журнал «Хакер». Схемы взлома базы Пентагона там, конечно, не печатали, а вот всякие хитрости и фишки по поиску уязвимостей в системах компьютерной безопасности — очень даже. В 2015 году печатную версию «Хакера» выпускать перестали, но журнал сохранился в электронном формате. Сейчас там выходят в основном новости из мира IT.