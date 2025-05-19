Кто такие русские хакеры и почему их боятся на Западе. Объясняем простыми словами

Секрет Фирмы

Русские хакеры — собирательный образ неуловимых, опасных, коварных и очень хитрых киберпреступников, которым по силам взломать любую в мире защиту и завладеть военными и государственными тайнами всех стран, не говоря уже о персональных данных людей.

Почему на Западе так боятся русских хакеров
© globallookpress.com

Но далеко не все иностранцы боятся российских хакеров всерьёз: для многих это просто забавная стереотипная ассоциация с нашей страной вроде шапки-ушанки, водки и медведя с балалайкой.

Действительно ли наши хакеры настолько хороши или их зря демонизируют?

Как откуда взялось выражение «русские хакеры»

Со времён холодной войны голливудские режиссёры, писатели и сценаристы любили делать наших соотечественников антагонистами в своих произведениях. То есть злодеями. Сначала были коммунисты-шпионы, потом кровожадная русская мафия, а затем в моду вошли русские хакеры.

Холодная война закончилась без малого 40 лет назад, но тренд сохранился. В том числе потому, что по-настоящему тёплые отношения у России с США за эти годы так и не наладились. Возможно ли это вообще между двумя крупными ядерными державами — вопрос открытый, но пока мы имеем то, что имеем.

Всё русское на Западе до сих пор считается чужим, подозрительным и опасным, поэтому киношникам и литераторам грех не делать на этом кассу, тем более что фильмы и книги про киберугрозы нравятся аудитории.

© AP/East News

Особенно сильно популярность русских хакеров обострилась в США в 2016 году, после того как Дональд Трамп выиграл президентские выборы. Тогда противники Трампа заявили, что обойти Хиллари Клинтон в президентской гонке ему помогли русские хакеры.

Весной 2016 года неизвестные взломали серверы демократической партии США и с помощью фишинговых писем получили доступ к компьютерам сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Полученную информацию, бьющую по репутации оппонента Трампа, хакеры выложили в интернет. Хиллари заявила, что за этим стоят российские спецслужбы, Москва всё отрицала.

Позже американские спецслужбы заявили, что сотрудники российской фирмы «Агентство интернет-исследований» в период выборной кампании якобы создали в соцсетях множество аккаунтов, через которые вели «подрывную деятельность», повышая у избирателей лояльность к Трампу.

Однако тут же выяснилось, что основная заслуга в популярности Трампа в соцсетях принадлежит британскому агентству Cambridge Analytica. Оно разработало эффективный алгоритм таргетирования аудитории: каждой группе избирателей показывали то, что ей понравится и при этом выставит Трампа в выгодном свете. Другое дело, что Cambridge Analytica тоже связывали с Россией.

Хотя доказать наличие «русского следа» в итогах президентских выборов американской разведке так и не удалось, осадочек, как говорится, остался.

С тех пор американцы стали обвинять хакерские группировки из России едва ли не во всех кибератаках, начиная от взлома программного обеспечения компании SolarWinds, на основе которого работают Госдеп, казначейство и NASA, и заканчивая взломом сетей крупной мясоперерабатывающей компании JBS.

Новая волна обвинений русских хакеров во влиянии на внутреннюю политику США прокатилась по стране в 2024 году — аккурат перед следующими президентскими выборами, которые снова выиграл Дональд Трамп.

Анатолий Антонов, который тогда был послом РФ в Вашингтоне, довольно резко отреагировал на ситуацию: «Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу”».

© [Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com](https://www.globallookpress.com/),[Maxim Shemetov/Associated Press/East News](https://www.eastnews.ru/)

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии, которая якобы произошла в 2023 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти претензии безосновательными спекуляциями.

В преддверии Олимпиады в Париже, которая тоже проходила в 2024 году, президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Москва в ходе Игр будет планировать информационные атаки. Как показало время, подозрения Макрона были беспочвенными.

Одним словом, концепт про русских хакеров во многом придумали должностные лица Запада, а СМИ его раздули.

Реальные русские хакеры и чем они прославились

Однако утверждать, что российские хакеры — это выдумка и они ни разу не попадались за границей, было бы неправдой. Попадались, и неоднократно.

💻 В конце 2022 года из американской тюрьмы был освобождён наш соотечественник Юрий Мартышев, которого арестовали в 2017 году за хищение с помощью онлайн-сервиса около 40 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По данным СМИ, общая сумма ущерба составила более $20 млрд.

💻 В 2020 году суд США приговорил к восьми годам лишения свободы другого россиянина, Александра Бровко. В течение 12 лет он похищал через заражённые компьютерные сети личные данные американцев и учётные данные онлайн-банков. Ущерб от его действий американские власти оценили в $100 млн.

💻 В 2007 году двадцатилетнему Дмитрию Галушкевичу удалось ни много ни мало отключить интернет в Эстонии, где он тогда жил. Из-за этого на несколько недель встала работа многих банков и предприятий. В итоге молодой хакер отделался штрафом.

Славу за рубежом снискали и русские хакерские группировки. В 2014 году много шума наделало объединение Fancy Bear, представители которого организовали кибератаку на немецкий парламент, в результате чего получили доступ к почте депутатов и парламентского офиса Ангелы Меркель.

Одним из лидеров Fancy Bear на Западе называют Дмитрия Бадина, которого с 2018 года разыскивает ФБР. Помимо вмешательства в выборы президента США в 2016 году, о которых мы уже говорили, мужчину обвиняют в атаках на серверы Международного антидопингового агентства WADA. За атаку на бундестаг Германия в 2020 году тоже выдала международный ордер на арест Бадина, но хакера так и не нашли.

В сообщениях о кибератаке на мясоперерабатывающую компанию JBS звучит название другой хакерской группировки — REvil. Перед «умельцами» из REvil не устоял даже такой защищенный гигант, как Apple — хакеры взломали сети партнёра производителя айфонов, тайваньской компании Quanta Computer, и похитили чертежи ещё не вышедших ноутбуков MacBook и другой техники.

На своём сайте в даркнете хакеры опубликовали требование выкупа данных за $50 млн. Позднее оно было удалено, хотя ни Apple, ни Quanta Computer не признались, что пошли шантажистам на уступки.

В 2022 году ФСБ совместно со следственным департаментом МВД задержала 14 человек, которые были причастны к REvil. Согласно официальному сообщению, правоохранителям удалось полностью ликвидировать группировку.

Почему русские хакеры такие продвинутые

Основатель всемирно известной компании-производителя антивирусного софта «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский не раз говорил, что русские программисты — самые лучшие в мире, а русские хакеры — самые злобные.

Касперский считает, что и тех и других вырастила крепкая отечественная система технического образования, основанная на советской системе, по которой учился и он сам.

«Самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне. При этом иногда русские хакеры создают международные банды, в которых участвуют представители других языковых групп. Я не говорю о гражданах России, я говорю именно о русскоговорящих, хотя российских граждан там большинство. В созданных русскоязычными хакерами международных бандах они делают всю техническую начинку, а все остальные члены выполняют другие функции», — сказал Касперский в одном из интервью.

© РИА Новости/ФСБ РФ
© РИА Новости/ФСБ РФ
© РИА Новости/ФСБ РФ

По словам Евгения Касперского, превосходство русских программистов над всеми остальными в частной беседе с ним признала даже Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США.

В целом Россия всегда была сильной страной в плане программирования. Тетрис, который в 1984 году изобрёл гражданин СССР Алексей Пажитнов, знают во всём мире. А когда мы ищем информацию в «Яндексе», то обычно не задумываемся, что изобрести поисковик такого масштаба — очень сложная задача. Помимо России, подобные собственные поисковые системы есть только в США, Китае и Южной Корее.

До введения санкций наши студенты часто побеждали на международных олимпиадах по программированию. И популярность IT-сферы в нашей стране сохраняется во многом благодаря высоким зарплатам таких специалистов и возможности работать удалённо.

История хакерства в России

Первым советским хакером можно считать программиста «АвтоВАЗа» Мурата Уртембаева. В 1983 году руководство завода пообещало повысить мужчине зарплату, но не сдержало слово. Тогда Мурат обиделся и намеренно изменил настройки программы, которая управляла конвейером, из-за чего производство автомобильного гиганта встало на три дня.

Уртембаева оштрафовали, осудили на полтора года условно, но, что удивительно, не уволили. Горе-хакера понизили до простого слесаря, видимо, чтобы лишить доступа к «мозгам» завода.

В более серьёзном формате хакерство в России стало зарождаться в девяностые годы, с развитием компьютерных технологий. Интернет быстро стёр расстояние и языковой барьер, и наши соотечественники стали стремительно изучать и перенимать иностранный киберопыт.

© ИТАР-ТАСС/Кавцевич

Среди них был и микробиолог из Санкт-Петербурга Владимир Левин, который в 1994 году смог взломать корпоративные счета американского банка Citibank и в течение трёх месяцев вывести оттуда, по разным подсчётам, от $2,8 до $10 млн.

Хакер пытался сбежать с деньгами, но его нашли и осудили в Нью-Йорке. В 1998 году после освобождения Левина депортировали из США, и на этом его следы потерялись. Украденные средства мужчина почти полностью вернул банку, что и позволило ему пробыть в тюрьме относительно недолго.

Гораздо более серьёзный вред американской экономике нанес другой русский хакер — Евгений Богачев, известный под ником lucky12345. Вместе с подельниками он создал вирус Gameover ZeuS (он же «Зевс»), который атаковал американский бизнес. Программа-вымогатель проникала в сети жертвы, заражала их и требовала выкуп.

За короткий срок банда Евгения разорила несколько небольших фирм в разных городах США, банк во Флориде, полицейский участок в Массачусетсе и даже племя индейцев в штате Вашингтон. По самым скромным подсчётам, Богачев со товарищи заработал таким образом больше $100 млн.

Хакера до сих пор разыскивает ФБР, предлагая за информацию о его местонахождении три миллиона долларов. По данным некоторых российских СМИ, Евгений Богачев с супругой и ребёнком может проживать в своей родной Анапе. По другим данным, мужчину давно завербовала российская разведка, чтобы использовать его таланты в своих интересах. Не исключено, что хакер либо залёг на дно — сменил имя и уехал, — либо же вовсе был убит.

В целом среди российской молодёжи девяностых и нулевых программирование, в том числе «тёмное», имело романтический флер. Хакеры считались крутыми и модными ребятами, которым море по колено. Тем более в те годы серьёзных наказаний за компьютерные преступления в России не предусматривалось — в Уголовном кодексе попросту ещё не было таких статей.

Более того, в киосках даже продавался журнал «Хакер». Схемы взлома базы Пентагона там, конечно, не печатали, а вот всякие хитрости и фишки по поиску уязвимостей в системах компьютерной безопасности — очень даже. В 2015 году печатную версию «Хакера» выпускать перестали, но журнал сохранился в электронном формате. Сейчас там выходят в основном новости из мира IT.

Истории
Анналена Бербок
Дмитрий Бадин
Юрий Мартышев
Эммануэль Макрон
Ангела Меркель
Владимир Левин
Алексей Пажитнов
Кондолиза Райс
Мария Захарова
Анатолий Антонов
Евгений Богачев
Дональд Трамп
Евгений Касперский
Хиллари Клинтон
МИД России
NASA
Лаборатория Касперского
ФСБ
Яндекс
Всемирное антидопинговое агентство
Apple
Госдеп США
Автоваз
Пентагон
ФБР
Бундестаг