Почему ученые сомневаются в возможности межпланетных путешествий

Один из величайших умов столетия, Стивен Хокинг, считал, что человечество вскоре уничтожит Землю. В этом случае выход будет один — переселяться на другую планету и обустраиваться там. Сомнений в том, что пророчество ученого сбудется почти не осталось, а вот по поводу возможности переселения землян у экспертов закрались серьезные сомнения.

© Кадр из фильма "Марсианин"

В фантастических фильмах и книгах люди без особых проблем покидают нашу планету и в космосе им грозят разве что разумные монстры из далеких галактик. В реальности все гораздо прозаичнее и, увы, страшнее. Встреча с инопланетными чудовищами колонистам светит вряд ли, а вот множество других факторов, о которых умолчали фантасты, могут погубить космических путешественников быстрее и надежнее.

Последние исследования показали, что в дальнем космосе люди не смогут прожить больше года. Их убьет обычная лучевая болезнь. Космонавты, находящиеся на МКС, которая вращается на орбите в 400 км от поверхности Земли, защищены от смертоносного космического излучения остаточной атмосферой и самой нашей планетой, которая частично заслоняет станцию.

Вдали от Земли радиоактивное излучение будет смертоносным и от него не смогут защитить известные сегодня науке материалы. Если теоретически предположить, что такой материал вскоре будет создан, излучение все равно будет пагубным, так как его частицы, сталкиваясь с атомами корабля, создадут внутри нейтронные потоки.

Несколько лет назад ученые из Южной Кореи смоделировали такие условия, использовав подопытных крыс. В результате эксперимента у животных разрушились стволовые клетки в центре памяти. Российские исследователи из МФТИ, НИИ им. П.К. Анохина и Курчатовского института также работали в этом направлении и не так давно сообщили неутешительную новость. Даже при минимальных дозах излучения ущерб для организма неизбежен. Стволовые клетки если не погибают, то перестают развиваться.

Проведенные в Институте медико-биологических проблем РАН опыты с мышами и крысами также показали, что животные стали гораздо тревожнее из-за облучения. Если к этому фактору добавить еще и отсутствие гравитации, создаются идеальные условия для того, чтобы мог сойти с ума даже самый стойкий астронавт.

В придачу к этому год назад выяснилось, что в условиях космоса начинает неправильно работать иммунная система. Она воспринимает угрожающую организму человека обстановку как заболевание и вступает в бесполезную борьбу с неизвестными ей факторами. Это опасно возникновением аутоиммунных заболеваний, способных убить человека.

Есть и другие моменты, косвенно влияющие на человека и усугубляющие и без того неблагоприятные условия. К ним можно отнести стресс от длительного нахождения в замкнутом пространстве с другими людьми, расстройство циркадных ритмов из-за отсутствия смены дня и ночи, депрессия от необходимости принимать однообразную пищу и пить воду, добытую из мочи экипажа корабля. Вполне вероятно, что именно из-за этих проблем представители инопланетных цивилизаций не спешат к нам в гости.

Но НАСА не сдается и продолжает проводить исследования возможностей человека в длительных космических путешествиях, поощряя добровольцев круглыми суммами и… забористой травкой.