Останки пропавшего 50 лет назад студента подтвердили слова экстрасенса

В штате Юта, США, дело пропавшего 50 лет назад студента разморозили благодаря случайной находке. Как пишет People, она подтвердила давние слова экстрасенса.

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Двое охотников наткнулись на человеческие останки в горах возле Университета Юты. Они тут же сообщили об этом полицейским, и те отправили их на экспертизу. Специалисты выяснили, что охотники нашли фрагменты черепа, принадлежащие Дугласу Брику.

Дуглас Брик, 23-летний студент, исчез 13 октября 1973 года. В тот день он вышел из комнаты общежития и больше не вернулся. Тогда полицейским удалось найти брошенную машину студента, но не его самого. Знакомые Брика говорили, что тот долгое время был в депрессии и думал о самоубийстве.

Примечательно, что в 1990 году мать Брика Донна ходила к экстрасенсу. Тот сказал ей, что студент действительно планировал самоубийство, но 13 октября его не стало из-за несчастного случая: он поскользнулся и упал с вершины горы, расположенной рядом с университетом. Там его останки и нашли охотники. Это место планируют тщательно обыскать.

Ранее сообщалось, что в Перу нашли останки 21-летней девушки, которая пропала восемь лет назад в Колумбии. Полиция установила, что девушка подвергалась насилию, а ее руки и ноги были связаны.