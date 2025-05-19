В США кот сбежал от ветеринаров после кастрации и сам вернулся домой

В США кот по кличке Джордж совершил побег из ветклиники и самостоятельно отыскал дорогу домой, поразив этим медиков и хозяев. Об этом сообщает FOX13.

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Инцидент произошел в городе Лейкленд штата Флорида. Как рассказал хозяин Джорджа, он привез питомца на процедуру кастрации, рассчитывая забрать кота, когда тот оправится от наркоза. Но у питомца были свои планы: он невероятным образом выбрался из вольера, вышел на улицу и самостоятельно несколько дней добирался до дома.

Сотрудники клиники заметили побег в тот момент, когда кот помахал им хвостом, перепрыгивая через забор учреждения. По словам ветеринаров, для них остается загадкой, как Джордж, будучи под анестезией после операции по стерилизации, смог самостоятельно отпереть металлическую клетку и выбраться на улицу.

Через несколько дней хозяин обнаружил Джорджа на пороге дома. По словам мужчины, кот на своем пути преодолел несколько участков, пару озер, а также пересек пять-шесть дорог. За пару дней кот пропутешествовал около 4 км.