Зацвели древнейшие тюльпановые деревья возрастом 100 миллионов лет

На территории сочинского парка «Южные культуры» началось цветение редких лириодендронов тюльпановых — растений, которые существовали ещё в меловом периоде, около 100 миллионов лет назад. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале парка.

Растение, известное также как тюльпановое дерево, имеет чашевидные ярко-жёлтые цветки и относится к числу редчайших видов флоры. Лириодендрон включён в Красную книгу и встречается преимущественно в Китае, а также в отдельных районах США — на востоке Флориды, юге Новой Англии, западе Мичигана и в Луизиане.

Отмечается, что цветение этих деревьев происходит лишь спустя 15 лет после посадки. Период цветения короткий — около одной недели. Характерной особенностью растения является его необычный аромат: вместо привычного цветочного запаха цветы источают огуречный аромат, который привлекает насекомых и птиц.

Сотрудники ботанического объекта подчеркнули важность бережного отношения к уникальной флоре и обратились к посетителям с просьбой не срывать цветки. Соцветия отпадают естественным путём, не требуя вмешательства.

По информации специалистов, лириодендрон близок к магнолиям, но ушёл по собственному эволюционному пути около ста миллионов лет назад. В наши дни его выращивают как редкое декоративное растение.