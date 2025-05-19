Женщина из мести отравила пирожками 40 бандитов

На Гаити женщина отравила пирожками несколько десятков членов местной банды, чтобы отомстить за родных. Об этом сообщает Oddity Central.

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В начале мая уличная торговка едой из Порт-о-Пренс объявила, что очень благодарна преступникам из банды Viv Ansanm за защиту района и предложила им бесплатные пирожки. Вскоре после того, как бандиты съели угощение, у них начались сильные боли в животе и рвота. Всего жертвами отравления стало более 40 преступников. Спасти их врачам не удалось.

После этого торговка добровольно явилась в полицию и во всем призналась. Женщина заявила, что решила отомстить бойцам Viv Ansanm, так как они расправились с несколькими членами ее семьи. Экспертиза показала, что она добавила в приготовленные для бандитов пирожки мощный пестицид, используемый в сельском хозяйстве.

В данный момент неизвестно, какие обвинения предъявили гаитянке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина отравила 14 друзей ради денег. Преступница страдала лудоманией.