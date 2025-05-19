«Тактическая пьянка»: как российские десантники утерли нос натовцам

В ночь на 12 июня 1999 года сводный батальон ВДВ Вооруженных сил России, находившийся в составе миротворческого контингента, который базировался в Боснии и Герцеговине, неожиданно для командования НАТО занял аэропорт Слатина (город Приштина, Косово). В западной печати эта история получила название «Приштинский инцидент», в российской — «Бросок на Приштину».

Зачем это было нужно

Ситуация на Балканах в конце 90-х годов прошлого века была очень непростой. Распад Югославии вызвал к жизни давние конфликты между сербами, хорватами, албанцами и другими этническими и религиозными группами, издревле населявшими эти края. Армия Югославии (сербы) и Армия освобождения Косово (албанцы) начали военный конфликт. Сербы, несмотря на ультиматум НАТО, отказались вывести войска из Косово. В ответ на это начались печально известные бомбардировки Югославии авиацией НАТО.

В этой ситуации аэропорт Слатина, располагавший взлетно-посадочной полосой, способной принять военные самолеты самых разных типов, приобретал особое значение. Россия пыталась воспрепятствовать началу бомбардировок, настаивала на переговорном процессе, однако, США и НАТО аргументов России в расчет не приняли. Тем не менее, несмотря на слабость и невысокий авторитет тогдашнего правительства России, у нашей страны имелись свои геополитические интересы на Балканах. Сербы были и остаются традиционными союзниками и друзьями нашей страны, наши народы объединяет общая религия, сходная культура и славные страницы истории.

Как проходил бросок на Приштину

Марш-броску предшествовала совершенно секретная операция, проведенная под командованием майора Юнус-Бека Евкурова. Он получил приказ скрытно проникнуть на территорию Косова во главе группы, в которую входили 18 военнослужащих спецподразделения ГРУ генштаба России, и взять под контроль аэропорт Слатина. К началу июня это распоряжение было выполнено. Тем временем, на 12 июня был намечен ввод в Косово сил НАТО.

10 июня миротворческий контингент России, который базировался в Боснии и Герцеговине, получил приказ готовить механизированную колонну и батальон десантников численностью в 200 человек. Ранним утром 11 июня колонна начала движение в сторону границы Югославии. В обстановке строжайшей секретности десантники преодолели более 600 километров и через 7 часов 30 минут прибыли в Слатину. К этому моменту 18 бойцов спецназа ГРУ под командованием Юнус-Бека Евкурова взяли аэропорт под свой контроль. Операция была проведена настолько быстро и бесшумно, что вид российских БТРов стал полнейшей неожиданностью для британской бронетанковой колонны, прибывшей в окрестности Приштины спустя 20 минут после того, как русские десантники заняли круговую оборону и поставили блокпосты.

Сербы встречали наших бойцов с неподдельной радостью. Они выходили навстречу с цветами, угощением и даже целовали броню боевых машин.

Как была обеспечена секретность

Разумеется, такое блестящее проведение боевой операции было бы невозможно, случись утечка информации. Высочайший уровень секретности с самого начала был главным условием и залогом успеха.

Руководитель этого исторического марш-броска, полковник ВДВ Сергей Павлов, говорит о том, что операцию удалось держать в секрете от НАТО благодаря хитрости: союзникам было сказано, что военные машины выдвигаются на плановый техосмотр. Не ожидавшие от русских подобной слаженности и четкости действий, офицеры североатлантического блока «прохлопали» начало операции. А когда поняли, что русские ушли не на техосмотр, было уже поздно. Рассказывают историю, что генерал Уэсли Кларк, командовавший войсками НАТО в Европе, приказал поднять в воздух тяжелый боевой самолет, находившийся на аэродроме в Германии и остановить колонну, идущую на Приштину. Однако, при взлете якобы оторвался кислородный баллон и начал болтаться по салону. Это грозило аварийной ситуацией, и летчики приняли решение вернуться.

Тактическая попойка

Впрочем, есть ещё одна причина, благодаря которой НАТОвцы «прохлопали» отбытие российской колонны. Российские воинские подразделения в Боснии и Герцеговине были в составе международной дивизии SFOR. Так вот, накануне марш-броска заместитель командующего ВДВ по миротворческим силам, генерал Николай Стаськов, предложил устроить дружескую вечеринку. Она проходила под кодовым названием «Напои американца». Был накрыт роскошный стол и приглашены все натовские военачальники. Принимал гостей полковник Игнатов. Он потчевал американцев с истинно русским хлебосольством. Когда колонне пришло время выдвигаться «на техосмотр», пьянка была в самом разгаре. Очевидцы вспоминают, что офицеры НАТО, веселившиеся за столом полковника Игнатова, еще несколько дней не могли прийти в себя.

Результаты броска

Удержаться в Приштине российским войскам, к сожалению, не удалось. Когда военные отошли в тень, за дело принялись политики и русских постепенно «выдавили» из Косово. Тем не менее блестяще проведенная приштинская операция дала понять миру, что русские, несмотря ни на что, сильны и с ними следует считаться. Марш-бросок в Приштину стал одним из эпизодов, обозначивших начало перехода России к самостоятельной внешней политике.