Гробница соратника Александра Македонского оказалась «связана с космосом»

Группа археолога Деметриуса Саввидеса детально изучила гробницу в Амфиполе, построенную по приказу Александра Македонского для его ближайшего соратника Гефестиона. Анализ показал, что это монументальное строение было намеренно спроектировано так, чтобы взаимодействовать с солнечным светом в определенные моменты года.

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Гробница в Амфиполе, в центральной Македонии, была обнаружена в 2012 году. На данный момент это крупнейший погребальный памятник Древней Греции, известный как Амфипольская гробница. В 2015 году удалось доказать, что сооружение было построено по приказу Александра Македонского в честь Гефестиона.

Внутри него археологи обнаружили великолепную мозаику, изображающую похищение Персефоны. А всю конструкцию когда-то венчал лев Амфиполя. Еще в момент открытия объекта было высказано предположение о том, что монумент может иметь астрономическую ориентацию. Однако только сейчас проведено первое исследование на эту тему.

"Саввидес использовал трехмерные цифровые модели и вычислительные инструменты для анализа того, как солнечный свет взаимодействует с конструкцией в разное время года, - пишет портал La Brujula Verde. - Он обнаружил, что во время зимнего солнцестояния (около 21 декабря) солнечный свет проникает во внутреннюю погребальную камеру памятника, освещая именно то место, где находился саркофаг".

По словам самого Саввидеса, это не является случайностью, напротив, памятник тщательно спроектировали так, чтобы происходило описанное выше явление. Исследование показало, что солнечный свет, проникая во внутреннюю камеру усыпальницы, не только освещает ее, но и отбрасывает особые тени. Последние соответствуют определенным архитектурным элементам, что вкупе может представлять собой символическое "коронование" усопшего.