Что означает слово «рили» и когда его уместно использовать

В речи молодежи можно часто услышать слово «рили», когда собеседник хочет что-либо подтвердить или подчеркнуть. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «рили»

«Рили» — это сленговый аналог слов «реально», «действительно» и выражения «на самом деле». Термин происходит от английского really, что переводится как «реально». Изначально его использовали в интернет-общении, а затем стали употреблять и в устной речи. Также существует более короткое выражение «рил», которое означает то же самое.

Когда уместно использовать

Термин «рили» используют, чтобы подчеркнуть несомненность какого-либо утверждения. Если его употребляют в вопросительном предложении, то это делается с целью показать удивление от услышанного. Это сленговое выражение, а потому оно будет звучать неуместно при официально-деловом стиле общения.

Примеры употребления