Какой могла стать Россия после победы декабристов в 1825 году

14 декабря 1825 года тайная офицерская организация вывела на Сенатскую площадь в Петербурге гвардейские полки, чтобы воспрепятствовать присяге императору Николаю I. Тщательное изучение документов и событий позволило Якову Гордину в работах «События и люди 14 декабря» и «Мятеж реформаторов» еще в 1980-е обосновать правдоподобную версию о том, что только цепь непредвиденных случайностей помешала декабристам взять власть. В это легко поверить еще и потому, что успешные дворцовые перевороты совершались в России на протяжении всего 18 столетия.

© Кадр из фильма «Декабристы» (1926)

Взять власть было реально

В основу альтернативного исторического сценария положим тот вариант, что декабристы удержали бы власть в течение длительного времени, иначе нечего будет рассматривать. В данном случае неважно, каким путем они этого достигли. Они могли, например, какое-то время выступать, как на Сенатской площади, «от имени законного царя Константина».

Почти наверняка реальная высшая власть в течение какого-то времени после переворота принадлежала бы Временному Верховному Правлению, которое собирались учредить декабристы. Судя по тому, что в состав Правления намечались такие видные государственные деятели, как граф Михаил Сперанский и адмирал Николай Мордвинов, декабристы рассчитывали на тесный союз с либеральными кругами бюрократии. Такой союз мог обеспечить на какой-то срок устойчивость новой власти.

В первые дни после успешного переворота декабристы объявили бы об уничтожении крепостного права и о проведении выборов во Всенародный Собор. Дальше возникают несколько потенциальных сценариев хода событий.

Сценарий либеральной конституционной монархии

Сами заговорщики не имели единого плана переустройства России. В «Северном обществе» подобием программного документа была «Конституция» Никиты Муравьева. Она предполагала превращение России в конституционную монархию. Если бы этот план удалось целиком провести в жизнь, то Российская империя еще во 2 четверти 19 века стала бы правовым государством европейского типа.

Муравьев собирался реорганизовать Россию по принципу федерации. Страна делилась на 15 крупных штатов («держав») с широкими правами местного законодательства. Во главе государства оставался император, но объем его власти был примерно равен таковому у президента США. Вообще, конституция США стала одним из основных источников при работе Муравьева над документом. Право голосовать на выборах имели лишь обладатели известного имущественного ценза, но избираться депутатами законодательных учреждений могли все граждане.

Россия могла бы стать одним из наиболее либеральных государств в тогдашнем мире. Заложенные в конституции Муравьева принципы позволяли этому государству в дальнейшем эволюционировать мирно, без революционных потрясений.

Сценарий радикальной революционной диктатуры

Но планы в истории никогда не реализуются так, как хотелось бы их составителям. В осуществление конституции Муравьева вмешались бы привходящие обстоятельства. Едва ли не самым главным среди них было наличие среди самих декабристов радикального крыла. В «Северном обществе» его представителями были Кондратий Рылеев и Петр Каховский. В «Южном обществе» это направление преобладало, и его руководитель Павел Пестель написал свой проект конституции — «Русскую Правду».

По замыслу Пестеля, Россия должна была стать республикой. Всю царскую династию, во избежание попыток реставрации монархии, следовало истребить физически до последнего человека. Органом высшей власти становилось Народное Вече, избираемое всеобщим голосованием.

Пестель считал, что все народы России должны быть слиты в «единый русский народ». Для ускорения этого слияния Пестель предлагал драконовские меры к сопротивляющимся. Евреев, не желающих окреститься, и цыган, по его проекту, намечалось депортировать из России. Кавказские народы, которые, по мнению Пестеля, обладали наиболее «буйным нравом», следовало выселить из родных мест и расселить мелкими группами по всей России с целью скорейшей и полной их ассимиляции.

В тетрадях Пестеля встречается еще любопытный проект учреждения тайной полиции под названием «Государственный приказ благочиния». Этот орган должен был осуществлять тотальную секретную слежку за всеми гражданами. Воззрения Пестеля складывались под влиянием примера якобинской диктатуры во Франции, но его можно счесть также идейным предтечей не только большевиков и ВЧК, но и нацистов с гестапо.

Череда кровавых переворотов была неизбежна, но стала бы уже далеким прошлым

Почти все революции приводили к тому, что революционеры начинали насмерть драться между собой за власть. И революция заканчивалась диктатурой. Это могла быть диктатура либо революционеров, либо контрреволюционеров.

Смута, начатая декабристами, почти наверняка привела бы к той или иной диктатуре. Ибо для воплощения либеральных мечтаний в России не было соответствующей социальной страты.

Среди самих декабристов способными к установлению диктатуры были только радикалы. Их республика, построенная по «Русской Правде» Пестеля, стала бы новым изданием самодержавия. В этом случае России была бы обеспечена череда кровавых революций и государственных переворотов.

Рано или поздно страну с ее архаической социальной структурой ожидал бы реакционный переворот. Уже очень скоро декабристы могли столкнуться с сопротивлением помещичьего класса, недовольным отменой крепостного права. Да и не факт, что сами крестьяне приняли бы это освобождение из чьих-либо рук, кроме царских. Ведь не поверили же они в 1812 году в волю, даруемую им от имени Наполеона.

Итак, в какой-то момент произошел бы откат к старому настолько, насколько это было возможно. И в этом случае впереди снова были бы десятилетия мятежей, переворотов, контрпереворотов во множестве вариаций.

Единственное хорошее в этом было бы то, что вся эта череда революционных потрясений прокатилась бы над Россией на сто лет раньше, чем в действительности. К настоящему времени она сделалась бы уже далеким прошлым.