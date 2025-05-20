Из-за чего японцев считают самыми развратными

Япония — страна контрастов: древние храмы на фоне ультрасовременных небоскребов, традиционные чайные церемонии и роботизированные кафе, безукоризненная вежливость и молчаливая сдержанность. Но за этим тщательно выстроенным фасадом скрывается другая Япония — страна негласных правил, социальных табу и тайн, о которых не принято говорить вслух. Особое отношение в стране и к сексуальности. Ее подробно исследует книга «Запретная Япония. Секреты Страны восходящего солнца, о которых не принято говорить вслух». Автор Арина Харитонова живет в Токио уже пять лет, за которые успела тесно познакомиться с криминальной и неприглядной стороной города, о чем активно делится со своими подписчиками в социальных сетях. Ее книга — попытка рассказать о Японии, которая остается за пределами стандартных маршрутов путеводителей. «Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует отрывок.

© Lenta.ru

Отношение японцев к сексу

Отношение японцев к сексу можно описать одним словом — безрассудство. Никто на этот счет тут не заморачивается. Раньше японки особо не оберегали свою девственность. Ну а чего только стоит традиция «ёбай», позволявшая мужчинам скрытно проникать в дома девушек по ночам и вступать с ними в половую связь с согласия партнерши и молчаливого согласия ее родителей. Единственным условием было отсутствие супругов у обоих партнеров. Такая сексуальная свобода сохранилась и по сей день.

Вступают в половые отношения японцы очень рано. Многие начинают вести половую жизнь с 13 лет, и это никак не осуждается обществом. Возраст согласия повысили до 16 лет лишь в 2023 году, и об этом я расскажу немного позже.

Секс на одну ночь также не считается чем‐то, что должно порицаться

Более того, именно в такой форме отношений заинтересовано большее количество как мужчин, так и женщин, а о количестве половых партнеров тут никто не переживает. Один или сто — никого особо не интересует, в том числе при вступлении в брак.

При создании семьи никто особо не гоняется за девственницами, а многие из моих знакомых японцев вообще негативно относятся к тому, чтобы быть первым мужчиной у девушки. Они называют этот процесс «муторным» и «энергозатратным»

Вступить в сексуальные отношения с опытным мужчиной или женщиной для японцев куда заманчивее. Но, разумеется, есть огромное количество мужчин с психическими отклонениями, которые любят маленьких девочек пубертатного возраста и гоняются за их девственностью, но я говорю не об извращенцах, а об обычных людях.

Отношения с женатыми людьми здесь тоже не считаются чем‐то странным или отрицательным. Зачастую после рождения детей женатая пара перестает жить половой жизнью и даже разъезжается по разным комнатам, хотя и до рождения детей сексом молодожены занимаются не особо часто. Среди японцев даже есть такая шутка: «Хочешь узнать, сколько раз у людей был секс после свадьбы, — посчитай количество их детей».

Строгая моногамия в Японии никогда не была нормой.

За всю свою историю семья воспринималась как необходимость, нужная для удовлетворения практических и функциональных аспектов. В какой‐то период времени жены рассматривались как аксессуар, ставя мужские потребности выше собственных, но не считались кем‐то, кто может быть важнее, чем родители или дети. Во все времена женщинам было строго запрещено изменять, а в эпоху Мэйдзи муж, заставший супругу с любовником, мог убить обоих и остаться безнаказанным, да и во время бракоразводного процесса власти всегда были на стороне мужчины. Женщины, крайне недовольные своим положением, начали формировать феминистские движения, и только тогда строгие законы постепенно начали меняться.

Кадр: фильм «Токийский декаданс»

В современной Японии измена рассматривается сквозь призму индивидуальных договоренностей и семейного благополучия, а не строгой моральной оценки. Партнеры, признающие сложность поддержания романтических отношений в длительном браке, создают собственные негласные соглашения и зачастую закрывают глаза на подозрительное поведение друг друга, пока происходящее не начнет угрожать семейному благополучию.

Японки не считают отдых мужа с проститутками изменой, воспринимая это как простое удовлетворение потребностей.

Япония — рай для тех, кто любит изменять. Сложный рабочий график подарит сотни оправданий поздним возвращениям, а разнообразие ночной жизни любезно предоставит все точки с местонахождением недорогих жриц любви и хостелы, расположенные практически на каждом шагу.

Что удивительно, японцы, считающие измены абсолютной нормой, нашли им оправдание. В нескольких интервью, которые мне довелось прочитать, опрашиваемые активно рассказывали о том, что иметь половые отношения с женой после рождения детей просто противно, поскольку родившая женщина отныне считается членом семьи, а с родственниками сексом заниматься не надо.

Именно поэтому завести любовника в Японии проще простого, хотя и здесь есть подводный камень.

В Японии существует юридическая практика, позволяющая супругам подавать иски за разрушение брака как друг другу, так и любовникам друг друга. Как правило, подобные иски запрашивают компенсацию морального ущерба или, как принято писать, утраченного семейного счастья. Если супруг подаст в суд и подтвердит измену партнера, то изменник обязуется выплатить пострадавшему огромную денежную компенсацию, которая может доходить до миллионов долларов.

Но даже зная о существовании подобной практики, многие японские пары продолжают жить вместе, изменяя друг другу, но не предъявляя никаких обвинений, то есть добровольно дают друг другу согласие на своего рода открытый брак.

Сейчас в Японии появились мобильные приложения знакомств, созданные строго для людей, находящихся в браке. Там уставшие от рутины и семейных проблем японцы могут найти партнера, разделяющего его одиночество в браке и понимающего все его проблемы как человек, сталкивающийся с такими же проблемами в своей собственной семье. Обсуждение непонимающего супруга или назойливость детей обычно происходит в постели отеля. Со своей женой спать противно, но вот на чужую жену и мать чужих детей это чувство не распространяется.

Кадр: фильм «Скрытое лицо»

Еще одной странностью в отношении японцев к сексу можно назвать их легкость, когда они предлагают кому‐то переспать. Подобную просьбу можно получить даже на улице от проходящего мимо мужчины, и с этим сталкиваются как японки, так и иностранки.

Подобное предложение в Японии считается сексуальным домогательством, но обвинить человека в нем можно только в случае наличия видео и аудиодоказательств. Ходить с постоянно включенной камерой или диктофоном достаточно затруднительно, поэтому и обращаться в полицию зачастую не с чем. Да и незаметно снять весь процесс домогательства или вовремя вытащить фотоаппарат нереально.

Мне самой дважды доводилось получать интимные предложения на улице

В первый раз я возвращалась домой в довольно поздний час, и за мной увязался непривлекательный мужчина средних лет. Он просто подошел ко мне и спросил, не хочу ли я переспать с ним, а когда услышал отрицательный ответ, видимо, надеясь, что я все‐таки передумаю, пошел за мной. Я не знала, как долго он будет меня преследовать и когда наконец отвяжется, но в какой‐то момент увидела полицейскую машину. Разумеется, я решительно направилась в ее сторону, и лишь тогда неприятный силуэт скрылся в ближайшем переулке.

Второй инцидент произошел со мной только через два года. Мы с мужем вышли за покупками в вечернее время. Когда он ненадолго отлучился, ко мне подошел незнакомый мужчина в костюме. На вид ему было не больше тридцати лет. Он также предложил мне переспать, а узнав, что у меня как минимум есть муж, удивился и спросил, как это может нам помешать. Он предложил мне взять его номер и написать, когда мужа не будет дома, а когда получил еще один отказ, то ушел с полным непониманием. Я хотела заснять его, но не смогла, поскольку у меня нет приложения, блокирующего звук камеры, а выставить телефон перед его носом было бы совершенно бесполезно.

Кадр: фильм «Мокрая женщина на ветру»

Сексуальная озабоченность японцев

Если иностранца спросить, что он знает о японцах, одним из его первых ответов станет их сексуальная озабоченность

Такое мнение формируется из‐за открытого существования секс‐заведений, не преследуемых законом, нескрываемых сайтов для удовлетворения пошлых фантазий, открытых продаж и воровства использованного белья и многих других факторов. Как житель Японии могу подтвердить наличие всего перечисленного здесь, но не считаю, что японцы извращены и озабочены сильнее, чем люди из других стран. Просто если практически везде «взрослые» заведения считаются неприемлемыми и их существование выходит за рамки моральных норм, то в Японии такие места находятся на главных улицах города.

Я считаю, что подобная политика вполне приемлема и даже логична. Сексуальные желания у некоторых людей выходят за общепринятые понятия нормы, у большого процента людей всех национальностей есть особые фетиши. Контролируемое удовлетворение подобных желаний — вполне здоровое решение, ведь невозможность дать организму то, что он требует, подбивает людей на совершение преступлений. Японцы, в свою очередь, дают возможность осуществления своим сексуальным фантазиям. Единственный фетиш, который японцы также в определенной степени поощряют, а весь мир считает ненормальным, — это педофилия.

Что, на мой взгляд, интересно, так это история японских извращений. Давайте окунемся в истоки японской сексуальности

Для начала хотела бы пояснить знакомое многим слово «хентай». Для нас хентай — жанр аниме, основным элементом которого являются содержащиеся в нем эротические или порнографические сцены. Само слово «хентай» распространено преимущественно за границей, тогда как в Японии используются другие термины, например, «дзюхати‐кин» («запрещено до 18»). «Хентай» дословно переводится как «изменение состояния или формы». А в отношении аниме с извращенными мотивами используется термин «хентай сейоку», который означает «извращенное сексуальное желание». Помимо этого словом «хентай» называют метаморфозу личинки во взрослую особь. Следовательно, значение «извращенное аниме» придали слову «хентай» жители Запада.

Японцы увлекались созданием порнографических изображений еще в VIII веке, а так как такие картинки рисовались вручную, то были очень дорогими и обладали ими только представители высшего сословия. Действующими лицами сексуальных сюжетов становились люди совершенно разных сословий и возрастов: старики, юнцы, фетишисты. На рисунках изображались скандалы, происходящие при императорском дворе или монастырях, а основными героями являлись монархи, придворные и монахи.

Сюнга — гравюра с изображенными на ней сексуальными сюжетами — появилась в Китае. Считается, что родоначальниками жанра стали иллюстрации из китайских медицинских пособий, а влиятельным художником этого жанра стал Чжоу Фан — живописец времен китайской династии Тан. В своих работах он очень преувеличивал размер половых органов, и именно этот прием стал ключевой особенностью сюнга.

Дом гейш. 1870-е годы

В период с XVII по XIX век количество эротических изображений сильно возросло, и правительство не раз предпринимало попытки запретить сюнга, но к упадку ее популярность пришла только в конце XIX века с появлением эротической фотографии.

Временем сексуальной свободы в Японии считается период Эдо, ведь именно тогда сюнга была на пике своей популярности, а японцы в своих извращениях дошли до создания аж 48 эротических поз. Тогда же появились первые секс‐шопы и эротические игрушки, создававшиеся из камней, рогов буйволов или костей, и именно в это время японцы создали изобретение для увеличения полового органа — хигодзуики, или высушенный стебель лотоса, который обматывался вокруг мужского полового члена.