Народные приметы на 21 мая: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 21 мая 2025 года: что нельзя делать в этот день
Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы. В одних местах поля только подготавливали под пашню, в других уже наступала пора сева.
В Иванов день нищие и странники кланялись пахотной полосе и заходили в крестьянские дома. Хозяйки угощали гостей пшеничным пирогом, а они желали им добрых всходов.
С обетным пирогом выходили на перекресток, чтобы встретить прохожего. Радовались, если получилось повстречать кого-то и разделить с ним трудовой хлеб. Дурным знамением считалось вернуться домой с нетронутым пирогом. Никто из домочадцев его не ел. Сдобу оставляли на съедение птицам.
Еще одной заботой была посадка огурцов. Посеянные овощи сегодня обязательно вырастут длинными.
21 мая нельзя отпускать зашедших в гости из дома с пустыми руками. Надо вручить им пшеничный пирог.
Не разрешается есть обетные пироги домочадцам.
Нельзя спорить с близкими - к серьезному конфликту.
Не нужно планировать важные дела или заниматься ответственной работой - результат будет неудовлетворительный.
Не стоит в этот день стирать и гладить - белье быстрее обычного испачкается.