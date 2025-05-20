Народные приметы на 21 мая: что нельзя делать в этот день

Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы. В одних местах поля только подготавливали под пашню, в других уже наступала пора сева.

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В Иванов день нищие и странники кланялись пахотной полосе и заходили в крестьянские дома. Хозяйки угощали гостей пшеничным пирогом, а они желали им добрых всходов.

С обетным пирогом выходили на перекресток, чтобы встретить прохожего. Радовались, если получилось повстречать кого-то и разделить с ним трудовой хлеб. Дурным знамением считалось вернуться домой с нетронутым пирогом. Никто из домочадцев его не ел. Сдобу оставляли на съедение птицам.

Еще одной заботой была посадка огурцов. Посеянные овощи сегодня обязательно вырастут длинными.

21 мая нельзя отпускать зашедших в гости из дома с пустыми руками. Надо вручить им пшеничный пирог.

Не разрешается есть обетные пироги домочадцам.

Нельзя спорить с близкими - к серьезному конфликту.

Не нужно планировать важные дела или заниматься ответственной работой - результат будет неудовлетворительный.

Не стоит в этот день стирать и гладить - белье быстрее обычного испачкается.