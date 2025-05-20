Что означает свист дельфинов

Премию в 100 тысяч долларов за расшифровку свиста дельфинов получила команда ученых под руководством Лаэлы Сайиг из Океанографического института Вудс-Хоула.

© Российская Газета

Ученые много лет изучали издаваемые дельфинами звуки. Оказалось, что они выдают как минимум два вида свистов. Первый - "личные", на которые они отзываются, то есть фактически является их "именем". Второй - для общения с сородичами. Ученые выявили около 20 вариантов таких звуков. Что они означают? С двумя удалось разобраться.

Когда их воспроизвели дельфинам, то оказалось, что один вызывает у животных чувство тревоги, и они стремятся уплыть от его источника подальше. Реакция на второй более сложная. Это целый ряд самых разных реакций. Скорей всего, животное сигналит, что встретилось с чем-то совершенно неожиданным и оповещает об этом сородичей.

По словам авторов, теперь наука знает, что дельфины не только "называют друг друга по имени", но и используют "общий" язык. Это открывает для нас возможность преодолеть коммуникационные барьеры и "поговорить" с другим видом.