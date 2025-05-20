Как якутская долина стала «кладбищем летающих тарелок»

В сибирской тайге, которая славится своей непроходимостью, скрывается множество загадок. Одно из самых загадочных мест в России расположено в верховьях реки Вилюй в Мирнинском районе Якутии. Здесь, в Долине смерти, известной также как Елюю Чёркёчюёк, с древних времен якутские охотники обнаруживают гигантские металлические котлы, происхождение которых остается загадкой. Современные уфологи склоняются к мнению, что эти котлы являются остатками инопланетных "летающих тарелок".

Долина смерти: история исследований

Согласно легенде, медные или бронзовые котлы-олгуи можно найти в долине реки Олгуйдах – правого притока Вилюя. Само это название, по одной из версий, переводится с якутского как «котёл здесь есть». Рассказывают, что с давних времён котлы-олгуи служили укрытием для таёжных охотников. Но ночёвки в них были смертельно опасны – мужчины заболевали и умирали. Поэтому старейшины запрещали местным жителям посещать зловещее место.

Самое раннее упоминание о вилюйских котлах содержится в «Походном журнале с описанием учиненном Якутской воинской команды сержантом Степаном Поповым». Это отчёт топографической экспедиции, состоявшейся в апреле-сентябре 1794 года. Кроме Попова в верховья Вилюя отправились дворянин Корнил Корякин и четверо казаков. Помимо прочего, топографы должны были проверить слухи о стоящем на земле большом котле. Звукам, который издавал этот артефакт, сибирский народ «журумжальцев» придавал мистическое значение.

«Якобы от него происходит по временам немалой звук, и через звук сей оныя журумжальцы делают разныя своя замечания», – говорилось в ордере, выданном Попову комендантом Якутской области Григорием Козловым-Угрениным.

До самого котла экспедиция не добралась, зато казаки допросили тунгусского старшину Асхара Чулкулина и его родственника Батоика Менкесева. Те рассказали, что в молодости видели у речки Магды чугунный котёл-треножник с ушками. Он якобы был оставлен здесь русскими зверопромышленниками. Тунгусы же «по заблуждению и слепоты их разума» приносили котлу дары, как идолу. Размеры этого сосуда не впечатляли – в него якобы могли поместиться лишь ведро воды и говяжья нога. Кто кого обманул – казаки коменданта или туземцы казаков – теперь уже и не разберёшь.

Версию, близкую к слухам, дошедшим до Козлова-Угренина, полвека спустя записал географ Ричард Маак. В Вилюйском округе он путешествовал в 1850-х годах. В Сунгуре учёному рассказали о реке под названием Алгый Тимирнить, что означает «Большой котёл утонул».

«Недалеко от её берега, в лесу, находится в земле огромный котёл, сделанный из меди; из земли высовывается один только край его, так что собственно величина котла неизвестна, хотя рассказывают, что в нём находятся целые деревья», – писал исследователь.

Он также упомянул о большой «кастрюле» из литой меди, вывезенной с вершины Вилюя в 1830-х годах. Впрочем, Маак лично ни котла, ни кастрюли не видел, а потому отнёсся к услышанному, как к сказке.

Новая информация о вилюйских котлах появилась в XX веке. Золотоискатель Михаил Корецкий, бывавший в Якутии в 1930-1940-х годах, утверждал, что нашёл в Долине смерти семь котлов и даже заночевал с товарищами в одном из них. Серьёзно никто не заболел, но через три месяца один из участников похода облысел, а у самого Корецкого образовались незаживающие «болячки» на ноге. Корецкий говорил, что котлы имели шесть-девять метров в диаметре и были сделаны из неизвестного прочного металла. Вокруг них росла особенно пышная растительность.

Любительские экспедиции на Вилюй в 1990-х годах результатов не принесли. В 2006 году в Мирнинском районе побывал чешский исследователь аномальных явлений Иван Мацкерле вместе с пятью спутниками. Им удалось увидеть с воздуха концентрические круги на местности, которые якобы и оказались котлами. Фотографий экспедиция Мацкерле не сделала, зато записала GPS-координаты котлов. Однако последующие исследователи не обнаружили в этих местах ничего, кроме круглых озёр.

Версии происхождения «котлов»

Как повествует якутский эпос «Олонхо», в районе Вилюя небесные богатыри сражались с демонами нижнего мира. Сегодняшние уфологи склонны видеть в вилюйских котлах артефакты, оставшиеся от инопланетян. Якобы это не что иное как летающие тарелки, которые либо потерпели крушение в Якутии, либо были захоронены экипажами. Болезни, возникавшие от контактов с котлами, объясняются радиацией. Некоторые идут ещё дальше и заявляют, что на Вилюе расположена действующая база космических пришельцев.

Уфологи ссылаются на рассказ старого якута, приведённый в пятом номере журнала «Чудеса и приключения» за 1996 год. Охотнику якобы удалось спуститься в металлическую нору под одним из котлов. Он уверял, что там лежат замороженные «шибко худые, чёрные одноглазые люди в железных одеждах». По другой версии, странные существа видел некий эвенк в 1971 году. Однако достоверность этой истории под вопросом. Возможно, новейшие представления об инопланетянах как-то смешались с традиционными мотивами якутского фольклора об одноглазых диких людях «чучуна».

По мнению специалистов якутского государственного комитета по геологии и недропользованию, разгадка тайны Долины смерти заключается в природном газе. В этих местах он часто выходит на поверхность. Так что у якутских охотников, по мнению геологов, возникали галлюцинации. Впрочем, это не объясняет, почему так упорно повторяется один и тот же образ металлических котлов.

Если вернуться к первым сообщениям Козлова-Угренина и Маака, то для них есть и рациональное объяснение. Вилюйские котлы, если их удастся обнаружить, могут оказаться наследием неизвестной кочевой цивилизации бронзового века. Тем более, что история знает аналоги якутских котлов. У кочевых народов котёл, в котором варилось мясо, служил символом власти. Описание так называемого «Царь-котла», которым владел скифский царь Арианта, даже в наши дни поражает воображение. По свидетельству греческого историка Геродота, в верховьях Южного Буга (ныне Украина), стоял гигантский медный сосуд, который имел толщину в шесть пальцев и вмещал 600 амфор. По подсчётам археолога Александра Щеглова, данный котёл должен был иметь высоту от 4 до 9,5 метров. Вместить он мог 12-20 тысяч литров.

Помимо Украины, древние котлы ищут также в ущелье Дых-су в Кабардино-Балкарии, где они якобы тоже лежат со времён скифов. Не исключено, что скифы или кочевники, близкие им по образу жизни, доходили и до Якутии.