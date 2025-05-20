Замуж за коммуниста: как в КНДР женщины выбирают супругов

Северная Корея, несмотря на свой специфический государственный строй со множеством издержек, остается страной древней культуры. Многие из традиций даже в условиях диктатуры сохранились, хоть и в несколько видоизмененном виде. Наложили отпечаток особенности культуры и на институт брака — в КНДР современная идеология Трудовой партии причудливо переплетается со средневековыми обычаями.

О тонкостях заключения браков в стране победившего коммунизма рассказал в своей книге «К северу от 38 параллели. Как живут в КНДР» известный востоковед Андрей Ланьков. Автор много раз посещал эту страну и общался с ее жителями, поэтому может рассказать о ней немало интересного.

В КНДР история завязана вокруг нескольких ключевых фигур, принадлежащих к одной семье. Начиная с прихода к власти товарища Ким Ир Сена в 1948 году все основные заслуги приписываются членам его семьи и жителям страны не остается ничего другого, кроме как постоянно испытывать чувство величайшей признательности к очередному Киму по поводу и без.

В северокорейской литературе распространен сюжет, описывающий встречу любимого народом вождя с сиротой, потерявшей родных во время Корейской войны. Часто это сын или дочь павшего героя партизанского движения или пламенного революционера. Отец народа принимает деятельное участие в судьбе сироты и лично подыскивает ей пару из семьи с безупречной революционной репутацией.

Эти истории в большинстве стран мира воспринимаются как очередное доказательство тирании северокорейского режима, который вероломно вмешивается в святая святых человека — в его личную жизнь. Но не стоит рубить сплеча — чтобы понять суть этих шаблонных историй нужно получить некоторое представление об исторически сложившемся на Корейском полуострове укладе жизни.

Истории о женитьбе по велению вождя, а не по зову сердца, не рассчитаны на западного читателя. Их аудитория — жители страны среднего и старшего возраста, которые помнят и чтят традиции своего народа. С глубокой древности в Корее именно родители подбирали своим отпрыскам пару, руководствуясь своими представлениями о семейной жизни и счастье.

Молодежи оставалось только принять решение старших. Выбирая сироте мужа или жену, Ким Ир Сен или Ким Чен Ир берет на себя обязанности родителей, что считается невероятной честью. Именно поэтому рассказы о том, как отец народа позаботился об одном из своих многочисленных детей, вызывают в КНДР умиление, восторг и гордость за страну и вождя.

Создание семьи для северокорейцев обязательно и по достижению определенного возраста этот вопрос становится первоочередным. Мужчины, как правило, женятся спустя пару лет после возвращения из армии, где служат, кстати, десять лет. К этому моменту им около 30, а избранница, чаще всего, на 2-3 года моложе.

Еще в конце 70-х годов большинство браков в КНДР заключались по решению родителей, а иногда и начальников. Сегодня пара принимает решение о создании семьи самостоятельно. У нас принято называть такой союз «браком по любви», но для Северной Кореи такое определение вряд ли подходит.

Скорее стоит говорить, что пара решила создать семьи и поэтому заключила брак. Чувства, чаще всего, играют в выборе спутника жизни далеко не первую роль, но это никого не смущает.

Удачная партия по-северокорейски

Так кого же девушки из Северной Кореи или их родители считают лучшим женихом? Предпочтения могут быть разными, но, как и в любой другой стране мира, предпочитают обычно людей состоявшихся и успешных. Одни мечтают об артистах и певцах, другим по душе военные в солидном звании, а кому-то совершенно все равно — лишь бы парень был порядочным, добрым и работящим.

Что касается девушек, ищущих от брака материальных выгод, то таких в стране немало и о них стоит поговорить отдельно. Мыслящие с практичной стороны матери и девушки были всегда, но их представление об идеальном женихе постоянно менялись.

В 70-х годах лучшим вариантом считался офицер или работник партийного аппарата. В 80-х пальма первенства перешла к дипломатам, морякам и работникам внешней торговли, то есть к тем, что имеет доступ к иностранной валюте и благам западной цивилизации.

На рубеже тысячелетий снова произошел пересмотр ценностей — в фаворе теперь представители «теневого» бизнеса и успешные предприниматели. Такой поворот связан с тем, что в 90-х годах в стране случился очередной голод, который показал, что припеваючи в условиях любого кризиса могут жить только те, кто работает на себя и мало зависит от государства.

Немало успешных женихов происходят из семей с сомнительной репутацией — сегодня на это мало обращают внимание. А вот 30-40 лет назад отпрыск помещичьего рода или парень из семьи перебежчиков вряд ли мог рассчитывать на поступление в вуз или на благосклонность невест, независимо от своего достатка. Поэтому можно уверенно говорить о том, что меркантилизация настигла и общество КНДР.

В последнее десятилетие очень часто заключаются союзы между людьми из сферы бизнеса и номенклатурщиками. Это напоминает ситуацию, характерную для Европы 19 века, когда разорившиеся аристократы искали себе пару в семьях богатых промышленников или торговцев.

Равенство полов в КНДР — пустой звук или свершившийся факт?

До 1945 года Северная Корея была патриархальной страной, где женщине отводилась роль матери, домохозяйки и работницы. С приходом к власти коммунистов все изменилось. В 1946 году был принят «Закон о равенстве полов», который закреплял за женщинами избирательное право. Толку от него в стране, где 100% населения голосуют за одного кандидата нет, но дамам все равно было приятно.

Кроме этого, закон запрещал многоженство, причем не формально, как оккупационные правила, принятые японцами в 1915 году, а совершенно официально. Также он облегчал развод, давал женщинам право на алименты и декретный отпуск. Закон постоянно изменялся, в него добавлялись пункты. С внесением поправок увеличивался отпуск по уходу за ребенком — сейчас он составляет 150 дней.

К началу 50-х годов в стране была искоренена проституция, как один из способов эксплуатации женщины и пережиток буржуазного строя. Правда, в последнее время, в связи с возрождением рыночных отношений, продажная любовь вернулась в страну, но в очень скромных масштабах. В то же время были сняты вековые ограничения на образование, и многие профессии, такие как учитель и врач в КНДР стали женскими.

Несмотря на это, женщины в Северной Корее по-прежнему сильно зависят от мужчин и о полном равноправии не может быть и речи. Если подавляющее большинство учителей в школах страны женщины, то директора почти всегда представители сильного пола. Примерно так же дела обстоят и в браке — решающее слово всегда за мужчиной, который был и остается главой семьи.